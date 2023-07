El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 13 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 13 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Si piensas que hay probabilidades de que tu relación amorosa termine quizá es porque hay aspectos que no has considerado. Sí, existen problemáticas entre ustedes, pero siempre impera el amor porque están conectados. No te preocupes.

Tauro

A tu alrededor hay muchas personas que no quieren verte florecer. Mientras están contigo te expresan su supuesto cariño, pero cuando están con los demás hablan muy mal de ti. Pronto sabrás de quiénes se trata.

Géminis

La recomendación de los planetas para tu futuro es que empieces ahorrar porque podrías enfrentar problemas económicos y no tendrás cómo resolverlos. Siempre hay que tener cierta cantidad guardada para emergencias.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

Cáncer

No permitas que otros decidan por ti, mucho menos si es sobre algo de tu vida personal. Puedes escuchar opiniones, pero tú debes tener la última palabra. Te puedes dejar llevar por lo que te dice tu intuición, nunca se equivoca.

Leo

Es fundamental que aprendas a ser claro en materia amorosa. No digas algo que no sientes y precisa qué es lo que quieres para el futuro. Así evitarás que te lastimen y salir lastimado. Si tienes pareja, aplica lo mismo.

Virgo

A veces es más inteligente dar un paso atrás que continuar con incertidumbre. Retráctate de esa decisión que habías tomado si lo crees necesario. Es de sabios cambiar de opinión, no te culpes, no es para nada egoísta hacerlo.

Libra

Deja de lado las preocupaciones que te paralizan, sobre pensar las cosas no te llevará a nada bueno. Además, sueles suponer situaciones que ni siquiera pasarán. Todo se moverá a la velocidad que te beneficie, no te estreses.

Escorpio

No está mal que busques modelos de inspiración para hacer algún proyecto o iniciar un negocio. Elimina el pensamiento de que imitas a los demás, en este mundo hay muchas ideas similares y hasta iguales. Puede haber dos o más emprendimientos del mismo rubro.

Sagitario

Los astros te dicen que necesitas mayor precisión en tus finanzas. Si no te administras de mejor forma, tu patrimonio no aumentará. Al contrario, cada vez empezarás a perder más dinero. Lleva un control más estricto de lo que gastas.

Capricornio

Es un buen día para que dejes atrás el pasado y te enfoques en el presente. Lo que sucedió ya no se puede cambiar, por lo que es mejor que te concentres en crear nuevos recuerdos y experiencias. Sigue tu camino.

La astróloga cubana Mhoni Vidente dio los horóscopos de jueves Captura de video de YouTube

Acuario

Varias personas expertas en un área que tú todavía no dominas te darán algunos consejos este jueves, no dudes en ponerlos en práctica. La disciplina es la mayor virtud que se tiene que echar a andar a la hora de buscar el éxito.

Piscis

Recuerda que tu pareja es un ser individual, no siempre debe estar pendiente de ti. También tiene derecho a tomar sus propias decisiones, aun si estas no son de tu agrado. No trates de manipularle, no es sano para ninguno.

