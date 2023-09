escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 21 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es necesario que tomes la ventaja por delante de tu competencia, no des un solo paso atrás porque podrías arrepentirte. Toma todas las oportunidades que se te presenten para que te prepares para ser mejor que ellos.

TAURO

Tu pareja descubrirá algo que mantenías en secreto, todo a causa de un descuido tuyo. No será tan grave, pero sí se sentirá traicionada porque se lo ocultaste. A partir de ahora trata de ser más sincero en ese aspecto.

GÉMINIS

No te sientas amenazado por la gente que es mejor que tú en algo. Al contrario, tenlos más cerca y apréndeles todo lo que sea necesario. Incluso, si se da la oportunidad, añádelos como parte de tu equipo o círculo social.

CÁNCER

Los astros te dicen que estás en el momento ideal para pedir un aumento de sueldo o una mejora en tus condiciones de trabajo. No hay manera de que tus superiores te digan que no, ya que valoran mucho tu actividad.

LEO

Es preciso que permitas que tu pareja sea un poco más libre porque, si no, comenzará a sentirse asfixiada dentro de la relación. Recuerda que él o ella tiene una vida aparte de ti y tiene derecho a vivirla como mejor le parezca.

VIRGO

Debes saber que el dinero no se hace por arte de magia y tampoco cae del cielo como tú lo esperarías. Tienes que trabajar por él, nadie más puede hacerlo por ti. También eres tú quien debe buscar las oportunidades profesionales que desea.

LIBRA

Si tu objetivo es construir una relación amorosa duradera, es preciso que tengas paciencia y compromiso hacia esa persona. Por otro lado, se te recomienda no escatimar en todo lo que tiene que ver con la calidad de tu negocio.

ESCORPIO

Remontarás esa ola de negatividad con tu entusiasmo y tu buena actitud. Es seguro que superarás cualquier obstáculo que se te cruce y lo mejor es que les contagiarás esa buena vibra a quienes están a tu lado.

SAGITARIO

Se impone que cedas un poco ante los pedidos y reclamos de tu pareja, es mejor eso a que siempre discutan porque tú te aferras a una idea. Las decisiones deben tomarlas juntos, no pelear para ver quién tiene la razón.

CAPRICORNIO

Llegarán a tus oídos varios rumores, pero no debes creerlos al 100% si no están comprobados. Es probable que hayan sido inventados por alguien que solo quiere hacerte perder la cabeza, no caigas en eso.

ACUARIO

Es preciso que aprendas a diferenciar el mundo laboral del personal, los negocios no siempre es bueno mezclarlos con las amistades. O bien, si decides trabajar con seres queridos, que su relación no afecte en las actividades diarias.

PISCIS

Hoy es un día especial en tu relación amorosa, no lo dejes pasar desapercibido. Si se te olvidó, trata de que tu pareja no se dé cuenta, porque la harás sentir muy mal. Intenta no discutir hoy con ella, que en lugar de eso sea un instante romántico para ustedes.