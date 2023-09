escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 7 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Te llegará una noticia de una persona del pasado, pero no permitas que arruine tu estabilidad o, peor aún, que impacte en tu relación amorosa actual. Alguien que ya ni siquiera está en tu vida no tiene el poder de separarlos.

TAURO

Es importante que seas un poco más organizado porque sueles dejar de lado los compromisos por la falta de tiempo y eso te ocasionará problemas. Si deseas destacar en el ámbito profesional o de los negocios, sé más ordenado con tu agenda.

GÉMINIS

Es un buen día para priorizar el amor antes que otras cosas. Tu ser amado se merece que le brindes tiempo de calidad. Ten por seguro que eso los unirá más y los volverá una pareja indestructible en todos los sentidos.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Los astros te dicen que nunca escatimes cuando se trate de darles las mejores condiciones de trabajo a tus colaboradores. Siempre agradéceles por su esfuerzo y recompénsalos cuando hagan las cosas bien. Recibes lo que das.

LEO

Recibirás buenas noticias relacionadas con el dinero, sentirás un alivio financiero. Solo trata de no gastártelo de inmediato porque, además de que es de mala suerte, volverás al estrés de no tener solvencia económica.

VIRGO

Podrías enfrentar complicaciones con tu pareja e incluso protagonizar varias discusiones fuertes. Pon de tu parte para poder solucionarlas, no trates de siempre tener la razón. Debes encontrar un equilibrio entre ambos.

LIBRA

Evalúa si el esfuerzo y tiempo que estás invirtiéndole a ese proyecto realmente vale la pena. Si no están dándote lo que te prometieron es mejor que renuncies. No es justo que pongas tu talento en algo que no te brinda frutos.

ESCORPIO

La recomendación para este día es que no te desesperes ante los problemas financieros que puedas presentar. Es probable que sientas que no hay salida, sin embargo, siempre hay una solución a la que no le prestas atención.

SAGITARIO

No permitas que el estrés y las preocupaciones sean un factor negativo en tu salud física. Recuerda que el cuerpo lo somatiza todo y que lo que sientes se convierte, a la larga, en enfermedades. Cuida tu estado emocional.

CAPRICORNIO

Si estás en busca de un nuevo trabajo, debes saber que lo más importante no es el dinero que vayas a ganar. También analiza la oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional que te ofrecen. Piensa en tu carrera.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy Captura

ACUARIO

Te darás cuenta de que hay muchas cosas que todavía no conoces de tu pareja, pero antes de reflexionar sobre si esto es bueno o malo, pregúntate si él o ella también saben todo acerca de ti. Siempre es necesario que haya aspectos que el otro pueda descubrir con el tiempo.

PISCIS

Tendrás una fuerte intención por enmendar un error que cometiste en el pasado. No sabrás por dónde iniciar, pero con el pasar de las horas se te ocurrirá algo. Antes que nada, pide disculpas y escucha el sentir de la otra persona.