escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 13 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

El amor debe ser una colaboración, es decir, que tanto tú como tu pareja se aporten cosas positivas. Si no es así, entonces pierdes el tiempo y no deberías seguir ahí. Es esencial que te mantengas firme ante cualquier decisión que tomes.

TAURO

Las probabilidades de éxito en cuanto a las apuestas no están a tu favor, así que abstente de hacerlas. Recuerda evaluar el escenario antes de invertir o poner en juego tu dinero. Espera a que haya mejores momentos.

GÉMINIS

Es preciso que aprendas a identificar a tus aliados más valiosos dentro de tu área profesional. En lugar de ver como rivales a quienes son igual de buenos que tú, o más, trata de aprender y unirte a ellos para crecer.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

CÁNCER

El amor es una experiencia que se aprende sobre la marcha, no hay reglas fijas ni manuales con las que se pueda vivir. Cada persona que está a tu lado representa nuevos desafíos porque tiene una manera de pensar diferente.

LEO

Hay personas que están observándote todo el tiempo y las intenciones de algunas de ellas no son del todo amigables. Así que ten mucho cuidado con las decisiones que tomas y a quiénes les permites la entrada a tu vida.

VIRGO

Nunca dirijas tu vida con base en las opiniones de los demás. Tú debes ser quien dicte su propio destino y quien decida qué hacer. No permitas que otros intervengan, tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras.

LIBRA

Tienes que ser transparente con tu pareja acerca de lo que necesitas, él o ella no pueden adivinar todo lo que deseas. Deja a un lado ese dicho de que “si tienes que pedirlo ya, no lo quieres” porque la realidad es que sí debes expresarlo para que la otra persona lo tenga presente.

ESCORPIO

No confíes plenamente en quienes creen tener la verdad absoluta porque son quienes más conflictos causan. Esas personas no aceptan opiniones externas. Por otro lado, no es momento de hacer inversiones.

SAGITARIO

La sensación que tienes de estar atrapado en una rutina es más común de lo que piensas y no siempre significa algo malo, mucho menos si lo sientes en tu relación amorosa. El amor a veces requiere períodos de calma.

CAPRICORNIO

Tendrás un poco de miedo de lo que tu pareja pueda llegar a hacer cuando no está contigo, pero es preciso que confíes más en ella y que veas las cosas desde una perspectiva diferente. A veces las dudas solo habitan en tu interior.

Mhoni es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

ACUARIO

La recomendación de los planetas para esta jornada es que mantengas una buena gestión financiera. Solo así podrás lograr la riqueza que deseas. Lleva un control más riguroso de tus gastos y no te dejes llevar por los impulsos de compras.

PISCIS

Ya es hora de que dejes a un lado los amores del pasado que ya no te benefician en nada. Ciérrales la puerta y ábresela a otras personas. Todo esto es necesario, especialmente si ya tienes una relación nueva.