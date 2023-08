escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 30 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

No te molestes con tu pareja cuando no se comunica contigo en una parte del día. Sé consciente de que tiene ocupaciones y que es una persona individual. No puede estar detrás de ti en todo momento, dale su espacio.

TAURO

Debes saber que nadie tiene derecho a decirte qué hacer o cómo sentirte. Solo tú sabes lo que viviste y cómo lo superas. Además, sobre las decisiones que tomas, tampoco pueden ordenarte cómo actuar, es tu vida.

GÉMINIS

Si quieres tener una relación amorosa duradera, debes ser parte de la toma de decisiones. No puedes quedarte en el medio en la espera de que tu pareja decida todo. Con el paso del tiempo eso podría volverse una rutina interminable.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy YouTube/@CanalOficial Mhonividente

CÁNCER

Sentirás que estás atrapado en una complicada situación con tu pareja, pero en realidad es fácil salir de allí. Ambos deben poner de su parte para que funcione. Demuéstrale que es la única persona que te importa.

LEO

Los colaboradores de tu área de trabajo necesitan de un buen líder que los guíe por el camino del éxito. Tú eres esa persona ideal, solo tienes que proponerte para que te nombren como tal. Verás los resultados positivos que generas.

VIRGO

Es preciso que aprendas a pedir las cosas que necesitas y deseas, la gente que te rodea no puede adivinarlo. Además, debes ser más prudente a la hora de expresarte, saber cuándo dar una opinión disruptiva.

LIBRA

Cada vez que renuncias a un compromiso laboral, también renuncias a nuevos ingresos económicos. Ten por seguro que si sigues así no alcanzarás las ganancias monetarias que esperas. Tienes que ser más disciplinado.

ESCORPIO

Descubrirás que tienes una imagen equivocada de un miembro de tu equipo, ya sea para bien o para mal. Trata de darle el lugar que se merece para que los otros colaboradores no piensen que hay preferencias para él o ella.

SAGITARIO

Tendrás que tomar una decisión importante en cuestiones del amor: permitir que tu pareja tenga la ventaja en una de sus recientes discusiones. La realidad es que tú no tienes la razón, pero no aceptas las derrotas.

CAPRICORNIO

En lugar de pensar en ocultar un problema, analiza cómo solucionarlo, en especial si se trata de algo económico. No puedes quedarte pasmado a la espera de que la solución te caiga del cielo, no sucederá.

ACUARIO

Llegará al final un período de dificultades por el que atravesabas, por fin verás una luz después del túnel y te darás cuenta de que la vida puede ser bonita. Es momento de que levantes la cabeza y sigas adelante.

PISCIS

Aprovecha la energía planetaria que hay sobre tu signo para reconciliarte con las personas con las que tenías algún conflicto. Reconoce tus errores, pide disculpas si es necesario y también acepta las que te brindan.