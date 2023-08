escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 11 de agosto a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es importante que hables con tu pareja sobre lo que quieren para el futuro de su relación. Tienen que comprender que no todo es perfecto y que a veces habrá discusiones, pero lo importante es que tengan un objetivo en común.

Tauro

Es un momento adecuado para reducir la intensidad de tus sentimientos negativos. Sueles darle mucha importancia a todo lo que no vale la pena y eso tiene que cambiar. Reconoce lo valioso que tienes a un lado.

Géminis

Tienes que cumplir con todas las promesas que hagas, prioriza que tu palabra tenga peso. Si no lo haces, la gente ya no te tomará en serio. En cuanto a los negocios, antes de realizar una inversión analiza bien el territorio.

Cáncer

Es preciso que te alejes de distracciones como las redes sociales, dado que tu prioridad debe ser tu familia y tu trabajo. A veces pierdes mucho el tiempo en internet, por lo que se te recomienda estar más enfocado.

Leo

Los astros te dicen que tienes que comprender que todas las personas pasan por procesos diferentes. Lo que tú sientes no es lo mismo que sentirá alguien más. No trates que todos vivan las cosas de la misma forma que tú.

Virgo

Se impone que le prestes más atención al flujo de dinero en tu vida y que cuides tus gastos. No compres cosas que no necesitas porque tu patrimonio podría verse afectado. Tienes que llevar un orden de tus finanzas.

Libra

Recibirás un regaño por parte de tus superiores, pero la realidad es que no tienen la razón. Trata de explicarles tu punto de vista, pero si no lo aceptan, no insistas, solo ignora. Si es posible, reclama una indemnización.

Escorpio

El estrés es tu enemigo principal, así que debes ver la forma de tranquilizarte un poco para que no te satures. Existen problemas por los que evidentemente sentirás cierta presión, pero no permitas que escale tanto.

Sagitario

Antes de discutir cualquier problema, espera a que los sentimientos se calmen. No es buena idea entablar un diálogo con la cabeza caliente porque generarías más turbulencia. El objetivo es que reine la paz a tu alrededor.

Capricornio

Si no tienes pareja, este viernes sentirás la necesidad de estar junto a alguien que te ame y te dé cariño. Pero no por eso tienes que caer en los brazos de cualquiera, elige bien tus batallas y a la gente que te rodea.

Acuario

El trabajo en equipo es como una coreografía, si alguien falla, todo queda mal. Así que sé claro con cada una de las personas que te están a tu cargo. Ninguna puede limitarse a dar el mínimo esfuerzo, tiene que ser el mayor.

Piscis

No te conviertas en la sombra de nadie, mucho menos si esa persona es tu pareja. Tú debes brillar con luz propia, no hay otra opción. Si no te esfuerzas por ello, llegará un momento en el que no podrás desarrollar ni siquiera tu personalidad.