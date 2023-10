escuchar

La pitonisa cubana Mhoni Vidente publicó hoy en el Heraldo de México los susurros del cosmos para este viernes 13 de octubre. De acuerdo con la astróloga, en este período será esencial enfocarse en lo que es valioso en la vida, para fortalecer las relaciones y tomar buenas decisiones que lleven al éxito.

ARIES

La vida sigue y parte de ese amor que persiste de tu pasado es el que experimentas ahora. Debes dejar atrás lo que no te aporta nada y cerrar esa puerta. Hoy es un día especial para valorar la amistad, recuerda que el consejo de tus seres queridos es fundamental.

TAURO

Con tu pareja, traten de mantenerse unidos, especialmente ante los desafíos que se avecinan. Reconoce la autoridad de quien te brinda consejos y recuerda que para alcanzar el éxito tienes que tener disciplina. Dale espacio aquellos que merecen ser tus guías.

GÉMINIS

Te preocupa que tu relación esté en peligro, pero hay cosas buenas que dejas de ver por concentrarte en lo malo. Identifica a tus aliados más importantes en el trabajo y haz una lista de personas que te brindarían buenas recomendaciones.

CÁNCER

El amor es una ciencia que se aprende conforme experimentas. No seas demasiado duro contigo mismo. Debes ser cauteloso y evitar el pánico, porque puedes cometer demasiados errores. Continúa trabajando como lo haces actualmente.

VIRGO

Puedes dejar atrás todas las sospechas sobre la conducta de tu pareja, quien te explicará todo lo que debes saber. Hoy haz un compromiso para ahorrar y crear un plan que no ponga en riesgo tu calidad de vida.

LIBRA

Tu número de la suerte, el 1, simboliza amor y unidad. No debe haber grietas en tus relaciones, así que no dejes entrar a otros. Aunque tus ilusiones pueden motivarte, a veces llegamos a descubrir que no podemos alcanzarlas. Es hora de decir adiós.

ESCORPIO

Comunica tus necesidades para evitar conflictos innecesarios con tu pareja. En el trabajo, sé sincero con tus superiores y comparte las ideas que crees que deberían aplicarse. De lo contrario, podrían interpretar tu iniciativa como una acción malintencionada.

SAGITARIO

Es sabio que reconsideres una decisión que habías tomado, porque no es el momento para dar ese paso. No confíes en aquellos que parecen tener todas las respuestas. En el trabajo es preferible mantener las prácticas que conoces en lugar de adoptar novedades no probadas.

CAPRICORNIO

Es normal sentir que das vueltas en círculo y no es necesariamente algo negativo. En el amor estás en un período de calma. Aprende a valorar esos momentos. En el trabajo, muestra tu dedicación y creatividad. No te dejes abrumar por las cosas que puedes resolver.

ACUARIO

Te preocupa demasiado el paso del tiempo, especialmente en tu relación de pareja. Sin embargo, debes entender que eso es precisamente lo que fortalece los vínculos. Trata de buscar inspiración en modelos a seguir y adopta prácticas que han llevado a otros al éxito.

PISCIS

Te gusta mantener tu vida con cierto misterio, pero tu pareja podría creer que ocultas algo. Es esencial comunicarse. En el aspecto financiero, necesitas ser más preciso. La generación de riqueza requiere de un seguimiento más meticuloso de tus ingresos y gastos, porque solo así podrás darle el valor adecuado a tu dinero.