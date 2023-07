El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 14 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 14 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tienes que prestarle más atención al crecimiento de tu pareja para darle más apoyo moral. Además, trata de ayudarle en cualquier cosa que lo necesite, así como él o ella lo hacen contigo. Si uno de los dos crece, ambos lo hacen.

Tauro

Tus directivos valoran mucho algunos aspectos de tu forma de trabajar, por lo que es importante que no dejes de hacerlos. Al contrario, intenta destacarlos más y que la gente se dé cuenta de ellos. No pierdas ese toque.

Géminis

Tendrás que elegir entre recortar gastos o pasar por un período de limitaciones económicas. Sea cual sea tu elección, que sea lo que te haga sentir más seguro. Por otro lado, tu pareja te hará algunos reclamos el día de hoy.

Mhoni Vidente es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

Cáncer

Aunque a veces no lo creas, la mente juega un papel fundamental en el intento de aumentar tu patrimonio. No solo porque de ahí salen tus ideas más innovadoras, sino porque de ahí depende tuambién la estabilidad emocional con la que enfrentas los retos.

Leo

Comenzarás a planear un viaje, pero esta vez no se incluirá a tu pareja. En un momento querrás renunciar a esa experiencia porque tu ser amado no está invitado, pero no lo hagas. Tienes derecho a salir a solas sin remordimientos.

Virgo

Tendrás miedo de llegar a un encuentro con una persona que te pone los nervios de punta. Sin embargo, no hay nada que temer, cualquier tema del que hablen se resolverá con éxito. Tampoco evites ir porque sí es necesario que asistas.

Libra

Es probable que nada te salga bien en ese proyecto al que le has puesto mucho empeño, pero no debes dejar que eso te desanime. Una derrota no significa que hayas perdido totalmente. Levántate y sigue esforzándote.

Escorpio

Si las cosas no han salido como esperabas es porque quizá tenías expectativas demasiado altas, incluso irreales. La siguiente vez trata de ser más moderado e idealizar algo que sí pueda suceder. Siéntete satisfecho con lo que tienes hasta ahora.

Sagitario

Si ya no tienes pareja, es hora de volver a salir para conocer nuevas personas. No permitas que la tristeza se vuelva depresión, tienes todo para salir adelante y encontrar a alguien que realmente te valore. No pierdas tu tiempo.

Capricornio

La recomendación de los planetas para este viernes es que no dejes de confiar en tu pareja solo porque tiene amistades que no te agradan. Él o ella tiene derecho a hacer amigos nuevos y eso no significa que vaya a engañarte.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

Acuario

No escatimes en gastos cuando se trate de tu salud. Es mejor prevenir que después gastar más dinero porque la enfermedad empeoró. Comienza a cuidarte desde ahora mismo. Respecto al amor, es tiempo de que busquen momentos para reconectarse, han estado muy distantes.

Piscis

Es preciso que le prestes más atención a las preocupaciones que tiene tu pareja. Sueles mirarlas como insignificantes, pero cualquier cosa que le suceda a tu ser amado debería ser importante. Cada persona tiene sus propias inquietudes.

LA NACION