La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 29 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

No traiciones la confianza de alguien que te contó su mayor secreto con la esperanza de que lo ayudaras. Si lo haces no solo te crearías una mala reputación, sino que esa persona se alejaría de ti inmediatamente.

TAURO

Si tienes dudas en tu relación amorosa, mantén la calma, no confrontes a tu pareja porque podría resultar en una discusión muy fuerte. Antes de actuar impulsivamente reflexiona tus pasos a seguir e intenta entender la situación.

GÉMINIS

La recomendación de los planetas para este viernes que te mantengas en casa si es posible, para que evites cualquier tipo de escenario riesgoso. En caso de que decidas salir, mantente alerta en todo momento.

CÁNCER

Debes aprender a reconocer que no lo sabes todo y que hay gente mucho más inteligente que tú. Déjate sorprender por los conocimientos de alguien más, es sano para ti, sobre todo si se trata de un ser querido.

LEO

Cuando se habla de dinero, siempre es recomendable tener sistemas confiables con los que se pueda garantizar que tus finanzas y las de tu negocio están a salvo. Revisa tus procesos de seguridad para que no haya sorpresas.

VIRGO

La honestidad es clave en una relación, evita las mentiras por más pequeñas que sean porque si tu pareja las descubre la confianza entre ambos se quebrantará. Por otro lado, deja el orgullo e intenta reconciliarte con quien habías discutido.

LIBRA

Es un buen día para mantenerte completamente unido y ser transparente con tus seres queridos. En cuanto más real te muestres ante ellos, más felices los harás. Te harán una propuesta a una aventura hoy, no la aceptes.

ESCORPIO

Ser líder o jefe no significa que tengas derecho a ser cruel. Si hay alguien que hace eso contigo, no dudes en quejarte o levantar la denuncia correspondiente. Nunca permitas que te falten al respeto, que no se confunda el liderazgo.

SAGITARIO

No esperes que los conflictos se resuelvan por arte de magia, recuerda que siempre tienes que esforzarte por lo que quieras modificar en tu vida. Deja el orgullo a un lado y atrévete a pedir disculpas cuando se requiera.

CAPRICORNIO

Es preciso que sorprendas a tu pareja este viernes con una cita romántica o con un detalle especial, aunque no sea una fecha de relevancia en su relación. Ese tipo de gestos son los que mantienen activa la llama del amor.

ACUARIO

Los astros te dicen que estás en el momento correcto para liberarte de la energía negativa, dado que es lo que más afecta tus negocios. Intenta siempre rodearte de gente buena, que no tenga malas intenciones con nadie.

PISCIS

Considera actualizar tus habilidades con cursos de capacitación o un nuevo grado académico, siempre es bueno seguir capacitándose. Si realmente quieres ser el mejor en lo que haces, actúa y busca algo que hacer.