La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 8 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Todos los cambios son positivos a largo plazo, aunque al principio pienses que no. Deja de ser tan negativo y enfréntate a cualquier cosa que se te cruce. Te irá excelente en el amor en esta jornada, no lo dudes.

TAURO

Alguien te buscará para darte un mensaje importante, así que trata de estar disponible en todo momento porque, si no lo haces, perderás una buena oportunidad. Mantente atento a tu correo, teléfono y redes sociales.

GÉMINIS

Deberás hacer un gasto inesperado este viernes, no estaba dentro de tu presupuesto semanal y te desequilibrará un poco. También hay posibilidades de que en tu casa surja una discusión o tensiones entre tu familia.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones Captura

CÁNCER

Es un buen instante para relajarte, ahora que todo está bien en tu trabajo y en tus relaciones interpersonales. Descansa, date un tiempo pequeño para valorar lo que tienes a un lado, tienes mucho que disfrutar.

LEO

La recomendación del Cosmos es que no dudes en invertir en esa propiedad que deseas adquirir. Siempre es bueno tener algo propio, es una inversión a largo plazo. Te desajustarás un poco económicamente, pero valdrá la pena.

VIRGO

Se impone que tomes decisiones importantes en materia amorosa, ya que es un tema que sueles postergar demasiado. No dejes pasar las oportunidades que tienes de amar y conocer nuevas personas.

LIBRA

Si lo que buscas en cuestiones del amor es una pareja un tanto menos seria, dilo desde el principio. Así evitarás lastimar a alguien que no lo merecía y te relacionarás solo con quien tenga los mismos intereses que tú.

ESCORPIO

Los astros te dicen que este viernes es preciso que analices tu vida y el rumbo que has tomado. Pregúntate si eso es realmente lo que quieres o si debes cambiar el camino. Ve desde lo más pequeño hasta lo más grande.

SAGITARIO

Empezarás a planear un viaje de pareja o posiblemente con amigos. Se fortalecerá la relación que hay entre ambos, o bien, con tus amistades. Por otro lado, confía en tus habilidades profesionales, todo te saldrá bien.

CAPRICORNIO

Alguien te buscará para pedirte consejos del ámbito empresarial. No dudes en ayudarlo y compartir tu conocimiento. Aunque, si se trata de algo que no dominas, también sé sincero para que no lo aconsejes mal.

La astróloga cubana Mhoni Vidente dio los horóscopos Captura de video de YouTube

ACUARIO

Aprende a soltar todo lo que no te hace bien, desde un trabajo hasta una relación. No todo lo que hay en tu vida o se cruza en tu camino es bueno, y debes aprender a diferenciarlo. Quédate solo con lo que te haga sentir feliz.

PISCIS

Tendrás la oportunidad de conocer nuevas personas y, así, expandir tu círculo social. Siempre es importante que te relaciones con la gente porque nunca sabes lo que podría salir de ahí, un romance o un negocio.