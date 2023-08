El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 11 de agosto

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 7 al 11 de agosto a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

Aries

La toma de decisiones compartidas es fundamental en una relación amorosa. Los dos deben de estar involucrados para que funcione y también ser flexibles a la hora de decidir. Son una pareja, no contrincantes.

Tauro

En los próximos días llegarás a un punto culminante de todos tus esfuerzos. Finalmente, verás el resultado de las veces que te sacrificaste a pesar de que querías rendirte. Felicítate por ello en cuanto obtengas la recompensa.

Géminis

Cuando se desea algo con determinación, siempre es posible superar cualquier problema. Así que eso es lo que tienes que hacer si esta semana se te presenta algún obstáculo en medio del cumplimiento de tus objetivos. Sé firme.

La astróloga cubana Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Captura de video de YouTube

Cáncer

Si hiciste una oferta de negociación en días pasados, lo más conveniente es que hoy la retires. A veces es mejor dar un paso atrás que ir por un camino arriesgado. Además, también tienes que aprender a valorarte y subir el precio de tus talentos.

Leo

Siempre hay que tener en mente que dentro de una relación existen reglas implícitas. Romperlas sin previo aviso sería un autosabotaje muy grande porque tu pareja perderá la confianza en ti. No permitas que eso les suceda.

Virgo

Eres una persona tan buena y compasiva que terminas por ver habilidades en los otros que ni siquiera existen. Tratas de sacarle el lado tan positivo a las cosas que a veces hasta imaginas. Sé más imparcial y observa con claridad.

Libra

Los astros te dicen que en la vida no hay garantías del 100% en ningún aspecto, por lo que muchas veces tendrás pérdidas materiales. Sin embargo, eso no significa que hayas fracasado, no lo veas como una derrota, sino como una oportunidad.

Escorpio

Alguien te contará un secreto que te será muy difícil de guardar porque afecta a más gente. No tienes que cargar con esa culpa, obliga a la persona que te lo dijo a que se haga responsable. Él o ella tienen que revelarlo.

Sagitario

El período de dificultades que atravesabas está por llegar a su fin. Tendrás la calma que tanto pedías y que necesitas. Tu autoestima mejorará una vez que te deshagas del estrés, y tus ingresos económicos también.

Capricornio

Si realmente deseas estar en una relación amorosa sana, tienes que aprender a perdonar. Ningún ser humano es perfecto y cuando lo comprendas serás más empático con tu pareja. También es necesario entablar diálogos para resolver problemas.

La especialista en astrología predictiva Mhoni Vidente Captura de video de YouTube

Acuario

Si no tienes pareja, es preciso que comprendas que no la necesitas para ser feliz. La tranquilidad y plenitud que buscas está en tu interior. Por otro lado, no hostigues a tu pareja al intentar que esté las 24 horas pendiente de ti.

Piscis

Nadie debe decirte qué hacer ni cómo sentirte, tus emociones son tuyas. Solo tú sabes lo que sientes y el porqué, así que establece límites con quienes te critican. Permítete sentir de manera auténtica y genuina.

LA NACION