Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 14 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Debes mantenerte firme ante tus promesas, especialmente en las que te hiciste a ti mismo. Así te demostrarás a ti y a otros el peso de tu palabra. Cuídate del engaño y las mentiras que te dirán hoy varias personas jóvenes.

Números de suerte: 23, 48, 9.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No te estreses si de pronto las cosas no salen como quieres, eso siempre sucederá. A veces los planes se retrasarán o se estancarán, pero eso no significa que el resultado será malo. Sé más optimista ante los problemas.

Números de suerte: 28, 31, 5.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te enfrentarás a conflictos relacionados con los aparatos electrónicos: el auto, maquinarias, computadora o celular. Solo trata de no estresarte demasiado y presta atención a cada detalle, así encontrarás una rápida solución.

Números de suerte: 15, 40, 22.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Si te piden un consejo, bríndalo sin criticar o condenar a nadie. El que expreses tu opinión no te da derecho a menospreciar la vida de otros. Nadie es perfecto, ni siquiera tú, así que sé más humilde con quienes te rodean.

Números de suerte: 4, 10, 45.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Llamará tu atención todo lo exótico, lo extraño y lo poco común. Por otro lado, gustarás de hacer inversiones y obtener grandes ganancias económicas, la recomendación es que lo hagas en el ámbito de las antigüedades.

Números de suerte: 17, 29, 6.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Si hubo alguna discusión, quédate tranquilo y permite que todo regrese a su lugar. No tienes que apresurar una solución, esta llegará poco a poco. Tampoco revivas viejas heridas en el furor del conflicto porque solo lo empeorarás.

Números de suerte: 18, 21, 30.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Ya es hora de que tomes decisiones importantes para tu futuro, dado que has estado posponiéndolas. Los astros te dicen que, además, tendrás un problema económico este jueves y para resolverlo tendrás que poner todo tu esfuerzo.

Números de suerte: 23, 8, 49.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Debes alejarte de las personas que te ignoran y se aprovechan de ti, no merecen ni siquiera dar explicaciones y mucho menos una segunda oportunidad. Aprende la lección y sácalas de tu vida de inmediato.

Números de suerte: 18, 7, 19.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No dependas de nadie para ser feliz, muévete con tus propias fichas y ve hacia otras direcciones aunque ninguna persona quiera acompañarte. En cuestión de las relaciones, no te involucres con nadie antes de saber acerca de su pasado.

Números de suerte: 3, 15, 22.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La recomendación para el día de hoy es que no dudes en enviarle mensajes a esa persona especial, es una buena manera de hacerle saber que estás interesado. Muy pronto recibirás respuesta acerca de lo que siente.

Números de suerte: 9, 18, 4.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tómate el tiempo que necesites para adaptarte a nuevas actividades o rutinas, no te presiones. En caso de que no te agraden del todo, tampoco te sientas obligado a hacerlas. Si algo no es completamente de tu gusto, vete de ahí.

Números de suerte: 11, 8, 43.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Este jueves tienes que cuidarte de todo tipo de excesos, no son buenos y aparte no sabrás controlarlos. Es preciso que te mantengas consciente de tu entorno y que no dejes al cuidado de nadie tus cosas de valor.

Números de suerte: 8, 35, 20.

