Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en enero

Enero es un mes cargado de simbolismo para muchas personas, debido a que presenta la oportunidad de comenzar de cero y establecer nuevas metas para un año nuevo. Muchos lo asocian con la posibilidad de iniciar procesos, redefinir objetivos y alinear deseos con acciones concretas. Además, presenta la posibilidad de dejar atrás los errores del pasado y adoptar los aprendizajes de período anterior.

Es por ello que muchos utilizan ciertas herramientas, recursos y creencias para alinear las intenciones con la realidad. Un ejemplo de esto pueden ser los números de la suerte. Se tratan de ciertas cifras que poseen un significado espiritual o energético, de acuerdo a ciertas culturas, religiones o creencias. La numerología sostiene que cada número aporta una frecuencia particular que interactúa con la energía personal, por lo que elegir uno como amuleto puede reforzar las intenciones de este mes.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Los códigos sagrados, por su parte, son secuencias numéricas que actúan como llaves energéticas que activan vibraciones específicas. Estas promueven cambios, emociones, actitudes y situaciones en particular. Son patrones repetitivos que incluso muchos consideran como señales del destino al verlos en la vida cotidiana. Otras interpretaciones los denominan como números angelicales, que esconden una voluntad divina para alentar o guiar a las personas.

A la hora de emplear estos elementos numéricos, existen múltiples opciones. Algunos los integran al momento de elegir fechas importantes, horarios, decisiones cotidianas o rituales simples. Otros los repiten durante meditaciones, lo incluyen en sus pertenencias personales como fondo de pantalla de celular o accesorios como dijes.

A continuación, los números de la suerte que pueden acompañar a cada signo del Zodíaco durante enero.

Aries: 555

Se trata de un número angelical, también denominado como cifra maestra o espejo. El 555 se encuentra asociado al cambio y acción definida, en línea con la energía del signo del carnero y su planeta regente, Marte. Es así que ayudará a los arianos a potenciar su valentía, renovarse y animarse a modificar aquello que ya no le sirve y deseen dejar atrás en este nuevo mes.

Tauro: 8

El ocho puede potenciar la buena fortuna y la fertilidad para las personas de Tauro

En la cultura china, el ocho es un símbolo de prosperidad, estabilidad y abundancia. Se trata de una cifra que otorga buena fortuna y fertilidad en todos los aspectos de la vida, por lo que resulta favorable para quienes deseen aumentar su familia, tener calma en su vida financiera y alcanzar cierta seguridad emocional en sus vínculos. El signo del toro puede beneficiarse de este número en enero si recuerda la importancia de mantener una mente clara.

Géminis: 111

Es otra de las cifras maestras, que se encuentra relacionado con los nuevos inicios. El signo de los gemelos puede aprovechar su energía durante enero para plantear ideas diferentes y comenzar proyectos distintos a los del año anterior. El 111 es un código que promueve también el pensamiento y la comunicación. Ayuda a conectar con la conciencia y alinear el alma con la conducta.

Cáncer: 33

El 33 es un número maestro que inspira la sensibilidad, el autocuidado y la conciencia emocional, lo que será de gran ayuda para el cangrejo en enero. Las personas de Cáncer comienzan un año con aprendizajes y anhelos de priorizarse a ellos mismos. Su deseo de establecer una identidad segura y confiada las podría ayudar a construir vínculos más sanos y duraderos.

Leo: 22

El 22 representa la construcción en comunidad, el trabajo en equipo y la igualdad, aspectos que este signo de Fuego puede trabajar durante 2026. Sus nacidos pueden utilizar esta cifra para fortalecer sus vínculos desde un lugar más humilde y desinteresado, y así dejar de lado su ego y la búsqueda del beneficio propio. El dos se encuentra vinculado también con las relaciones sentimentales, el amor y romanticismo.

Virgo: 7

De acuerdo a la cultura japonesa, el siete es considerado como un número de sabiduría y buena fortuna espiritual. Esto sin dudas acompaña a los virginianos en su búsqueda de sentido y orden, que muchas veces se pueden ver desmotivado por ciertas demoras, adversidades o complicaciones de la vida diaria. Este amuleto los ayudará a alcanzar la claridad mental y esperanza que tanto necesitan.

Libra: 11

El once puede traer autoconocimiento y equilibrio a las personas de Libra Freepik

El once es uno de los números maestros más populares, que se encuentra vinculado con la intuición, la percepción de la realidad y la conciencia. Es ideal para el camino espiritual, el autoconocimiento y el equilibrio, aspectos que el signo de la balanza anhela durante este nuevo mes.

Escorpio: 999

Este código sagrado está asociado al cierre de ciclos y a la transformación profunda por la composición repetida del nueve, número de cierres. Las personas de Escorpio son conocidas por su capacidad de renovación, transformación y cambios repentinos, lo que combina a la perfección con esta secuencia.

Sagitario: 777

Esta cifra expresa sabiduría, expansión y conexión con el inconsciente. Es ideal para quienes deseen descubrir lo que ocurre en su interior y trabajar en sí mismos. Las personas de Sagitario pueden aprovechar esta energía para consolidar su seguridad personal al dejar de lado la energía que ponen en el exterior y fortalecer la interna.

Capricornio: 444

Se encuentra asociado a la estabilidad, la estructura y la protección, aspectos que el signo de la cabra valora mucho. Los capricornianos comienzan un gran año que puede sorprenderlos con buenas noticias. Este código los ayudará a mantener la calma y la mente enfocada en sus objetivos a pesar de las distracciones.

Este número mantendrá a las personas de Capricornio enfocados Shutterstock

Acuario: 888

Abundancia, equilibrio y transformación material son algunos de los aspectos que simbolizan este código sagrado. El ocho es asociado también con la infinidad de posibilidades y alternativas en la vida, debido a su forma cuando se encuentra de lado. Las personas de Acuario podrán nutrirse de esta energía y mantener el optimismo durante este mes.

Piscis: 1

Esta cifra representa el origen, la independencia y unidad. El signo de los peces se verá beneficiado por el uno, gracias a su capacidad creadora y poder de decisión. Es un número esencial para tomar la iniciativa y dejar de depender de los demás, aspectos que serán de gran ayuda para sus nacidos en enero.