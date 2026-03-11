Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en marzo

Marzo suele ser un mes que genera gran expectativa para muchos. El tercer mes del año propone ciertos planes, puntos de partido y condiciones que regirán los próximos meses. En la astrología, este año se presenta como un período de sensibilidad emocional y revisión interna. Son días marcados por la presencia de Mercurio retrógrado, la Luna nueva en Piscis y el ingreso de Venus en Tauro.

En ese sentido, muchos signos sentirán la necesidad de trabajar su paciencia o bien dejar atrás algo que ya no les funciona. Otros pueden priorizar conectar con seres queridos o trabajar en su interior. Es por ello que utilizar los números de la suerte para obtener mayor fortuna es una gran manera de transitar estas semanas.

¿Cómo saber tu ascendente?

La numerología establece un sentido en particular para cada cifra. Se trata de vibraciones energéticas que engloban ciertos aspectos de la vida, personas y dinámicas sociales. Algunas personas optan por repetir una en particular mientras meditan. Otras prefieren llevar algún amuleto o tener presente el número en su decoración o fondos de pantallas.

A continuación, los números de la suerte que pueden acompañar a cada signo del Zodíaco durante marzo.

Aries: 9

En la numerología, este es el último número que se utiliza para determinar la energía de años o ciclos. El nueve simboliza la culminación de un período y todos los aprendizajes que este ofreció. Es por ello que será de gran ayuda para el signo del carnero, que antes de su cumpleaños se encuentra reflexivo, con deseos de comenzar una nueva etapa y dejar todo lo viejo atrás.

Tauro: 24

Esta cifra refiere a la estabilidad emocional y el equilibrio entre las responsabilidades y el ocio, valores importantes para este signo de Tierra. Marzo es un mes armónico para Tauro, gracias al tránsito de su regente en su propia constelación. Este número le ayuda a alinearse con esta tranquilidad, encontrar disfrute personal y establecer vínculos significativos.

Géminis: 13

Si bien puede ser asociado con mala fortuna, es un número que refiere a la la transformación. Durante este mes, Mercurio ―el regente de Géminis― se encuentra retrógrado y propone nuevos desafíos para los geminianos. Con su uso, podrán encontrar renovación y una mirada optimista a estos cambios, imprevistos o sorpresas del mes.

Este número puede ayudar a las personas de Géminis contrarrestar los efectos de Mercurio retrógrado (Unsplash/Carlos Kenobi)

Cáncer: 2

El signo del cangrejo desea conectar con sus seres queridos, pero los tránsitos de marzo podrían generar problemas en la comunicación y malos entendidos. De esta manera, el dos lo ayuda a obtener cooperación, sensibilidad y conexión emocional profunda con otros. Con este, podrá dejar de lado el individualismo y crear una red de apoyo.

Leo: 16

El dieciséis es un número relacionado con la conciencia y el desinterés. Para las personas de Leo, será de gran ayuda durante este mes de energía intensa y conflictos. Las conecta con un sentido colectivo, y así dejar de lado su orgullo personal e individualismo. También impulsa aprendizajes que se dan a través del reconocimiento de errores del pasado.

Virgo: 30

Esta cifra se encuentra asociada con la expresión personal y la claridad mental. Combina la necesidad de organización, racionalidad e inteligencia que los virginianos buscan, junto con la exploración creativa que necesitan. Recitar este número o llevarlo como amuleto es una gran manera de expandir sus fronteras durante este mes.

Libra: 25

El signo de la balanza gozará de un gran mes durante marzo, gracias a ciertas posiciones planetarias que resultan armoniosas para su constelación. Con este clima astrológico como premisa, este número le brindará la capacidad de enfocarse en sí mismo. El veinticinco simboliza evolución interna y equilibrio espiritual.

Escorpio: 41

La temporada de Piscis es la oportunidad para el escorpión de poner en marcha sus planes para este 2026. Esta cifra la representa determinación y transformación silenciosa, algo que caracteriza a sus nacidos por su personalidad cautelosa. A su vez, este número se alinea con su espíritu reservado que prefiere no confesar sus intenciones a todo el mundo.

Este número impulsa a las personas de Escorpio a enfocarse en sus planes para este año Yuri Arcurs Productions

Sagitario: 19

El diecinueve se encuentra relacionado con la expansión consciente y la búsqueda de propósito, cualidades típicas de las personas de Sagitario. Con su uso, podrán manifestar la concreción de deseos o resolver bloqueos, especialmente durante la temporada de Mercurio y Júpiter, su planeta regente, retrógrados.

Capricornio: 28

Mercurio retrógrado puede generar ciertos atrasos e inconvenientes en los planes del signo de la cabra. Es por ello que el veintiocho lo ayudará a mantener su perseverancia y no dejarse desmotivar por los imprevistos. Es una cifra ideal para la consolidación de objetivos a largo plazo.

Acuario: 17

Luego de la temporada de su cumpleaños, los acuarianos se sienten listos para poner en marcha sus ideas y deseos para este 2026. El uso de este número se relaciona con la inspiración y la innovación, lo que proporciona la capacidad de aprovechar las herramientas y talentos al máximo.

Piscis: 10

El diez representa cierre y un nuevo comienzo simultáneamente. Si bien puede parecer una cifra contradictoria, resulta ideal para las personas de Piscis en la temporada de su cumpleaños. Es momento de dar fin a un ciclo y comenzar uno nuevo.