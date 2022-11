Horóscopo chino del 15 al 20 de noviembre: qué te depara, según tu año de nacimiento

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Con una sensibilidad dispuesta siempre a proteger y abrigar a los que ama, la vida emocional y los grandes desafíos son clave para la Rata. En este período, la rueda moverá tu vida de la alegría a otros momentos más inestables. La practicidad te alejará de situaciones difíciles y permitirá el avance hacia tus metas. Momento ideal para realizar cambios para lograr equilibrio y tranquilidad. Procura no preocuparte demás, pronto llegará un tiempo reparador y de grandes oportunidades. En la familia y el amor encontrarás la contención necesaria para no desalentarte y ver el futuro de manera esperanzadora.

Tendencia : Hacer todo lo posible para mantenerte alejado del estrés.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta etapa se presenta ideal para establecer prioridades y formalizar un nuevo punto de partida. La flexibilidad direccionará las fuerzas de manera positiva frente a todas las alternativas que se desplegarán ante el Búfalo en éste período.

Iniciarás un período de mejoras en cuanto a lo económico con la posibilidad de saldar deudas o darte algún gusto. La influencia del momento favorece los nuevos enfoques y posturas ante las situaciones cambiantes que se presentan. Una actitud más firme y segura facilitará las cosas. Contarás con una benévola energía que te impulsará a crear, amar y accionar frente a tus deseos.

Tendencia : Cambio de postura y acciones renovadoras que abren caminos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El equilibrio logrado en el ámbito laboral te dará la tranquilidad y el tiempo necesario para dedicarte a algunos asuntos personales postergados. Tendrás oportunidad de concretar mejoras en cuanto al trabajo y la salud, o bien liberarte de ciertas cargas. Una nueva dinámica para el Tigre se impondrá en estos ámbitos, conviene aprovechar la ocasión para crear una mejor calidad de vida. Con un fuerte espíritu de empresa manifestarás mucho ingenio para realizar todo lo que te propongas contando con la fuerza necesaria para afrontar nuevos retos. A través del amor, podrás recibir un agradable regalo o algún beneficio inesperado.

Tendencia : Ordenar hábitos, alimentación, descanso y ejercicios.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de importantes proyectos. Buen momento en general para el Gato, ya que las energías se ponen a favor, todo será más fácil de realizar y algunas cuestiones pendientes serán resueltas en este tiempo. Personas de tu entorno te darán algunas ideas interesantes que ayudarán en la organización personal, laboral o de tus finanzas.

En el amor, tus sentimientos estarán despiertos y las emociones aflorarán con facilidad. Deberás estar atento; pensar y actuar de manera consciente para no entorpecer las cosas ya que habrá situaciones que serán desafiantes y te pondrán a prueba.

Tendencia : Enfrentar la vida con fuerza y determinación.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Buen momento para desarrollar alguna idea que tengas en mente y desde hace tiempo deseas concretar. En la economía, el Dragón permanecerá estable y sin cambios trascendentes, siempre y cuando mantenga el equilibrio entre ingresos y gastos. Cuidado con las compras impulsivas y los caprichos. Tus asuntos progresarán si logras establecer un orden de prioridades ya que algunas energías que se pondrán de manifiesto, pueden entorpecer las cosas o bien traer demoras o complicaciones, especialmente en la comunicación. La audacia y capacidad de jugarte por lo que querés se pondrán de manifiesto a la hora de amar.

Tendencia : Manifestar positivamente las cualidades de mando y dirección.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Firme progreso basado en el tesón y la buena voluntad propios de la naturaleza perseverante y laboriosa de la Serpiente. Estás viviendo un prolongado período de grandes transformaciones y novedades. Lo ideal será no resistirte a los cambios que la vida te propone, ya que serán para bien. Momento de balancear tu ser y tus emociones. Se cerrará un ciclo para dar lugar a otro que será revelador. Se definirán muchas situaciones inciertas en la pareja para poder vivir el amor de manera plena y vital. Un diálogo sincero será fundamental para limar asperezas.

Tendencia : Etapa de concreciones, aprendizaje y madurez.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Oportunidad de sentar nuevas bases y entrar en una dinámica de crecimiento y expansión. Es momento de manifestar tu potencial oculto y saber sacar partido a tus recursos de todo tipo. Lograr seguridad, tanto en lo material como en lo emocional, serán las grandes prioridades para el Caballo en esta etapa. Será preciso abandonar la incesante acción para detenerte, dando tiempo a que tus acciones maduren y así poder disfrutar de los logros obtenidos. Nada de correr, sino que es momento de ser tan pragmático como puedas. Habrá tendencia a la conquista, la aventura y el riesgo, en todos los ámbitos, incluso en el afectivo.

Tendencia : Ser cauto en gastos de energías, dinero y promesas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Semana más propicia para planificar y decidir, que para la acción concreta. Observar y ordenar cada asunto antes de avanzar será la clave para resurgir. Ante ciertos temas la espera no será una opción, sino una necesidad que la Cabra deberá saber aceptar. Podrás sentirte inseguro con respecto a tus propósitos; no te desalientes, poco a poco saldrás de esta situación. Tal vez este malestar representa una oportunidad para reconocer tus necesidades más profundas y luchar por conseguir la concreción de las mismas. En cuanto al amor, las palabras sensibilidad y creatividad marcarán este tiempo que no deberás desperdiciar.

Tendencia : Despertar de nuevos intereses que te impulsen a desplegar una gran acción.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Avanzarás desarrollando tus talentos y los propios recursos. El vuelo creativo permitirá ganar dinero con cierta facilidad. Un lento mejoramiento hará saborear pequeños éxitos cotidianos para el Mono en su vida. Defenderás con fuerzas tus iniciativas y no permitirás que nada se interponga en tu camino. Tu sentido del humor te ayudará a sortear posibles conflictos con personas que critican o no están de acuerdo con tus decisiones. Oportunidad de compartir lindos momentos en familia y crear un vínculo profundo. Una propuesta interesante renovará el entusiasmo y tus naturales ansias de aventura.

Tendencia : Buena predisposición que te hará llegar donde están las oportunidades.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La bondad es uno de los atributos que distingue a las personas nacidas en uno de estos años. Solícito, realista, siempre dispuesto a dar una mano, en este período podrás recoger los frutos de tus buenas acciones, avanzar y sentir mayor confianza y vitalidad. Excelente para trazar planes a futuro, los cuales serán grandes, ambiciosos y expansivos. El Gallo podrá sentir que nada está fuera de su alcance y esa actitud positiva allanará el camino hacia su realización. Buen momento para las cuestiones estéticas, artísticas y la vida sentimental. Conquistarás tu independencia, desarrollarás tus talentos innatos y el amor alejará la melancolía.

Tendencia : Relajar, disfrutar y bajar el nivel de autoexigencia.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Excelente momento de la economía y los asuntos laborales para el Perro. Las circunstancias despertarán distintos intereses y te impulsarán a desplegar una gran acción. Esta semana se favorecen las finanzas, con la posibilidad de recibir dinero que tendrá una influencia en algunas decisiones que deberás tomarás próximamente. Convendrá estar atento a las circunstancias del entorno, como también a tus reacciones. Tiempo de asumir responsabilidades tanto en lo laboral como en lo personal. Se fortalece la autoestima y se corren velos para dar paso a una nueva mirada respecto a tus necesidades sentimentales.

Tendencia : Actuar según tu propio juicio y elecciones.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Surgirán nuevos objetivos que serán estimulantes para el Cerdo. Podrás recibir una buena noticia laboral que te llenará de entusiasmo y renovará la esperanza. Se activan las energías para dar inicio a un verdadero renacer. Buenas posibilidades de éxito en emprendimientos personales y profesionales. Tendrás todo a favor para dar un paso importante y deberás estar predispuesto a recibir lo nuevo que la vida propone. Las circunstancias te permitirán lucirte en ámbitos sociales y establecer provechosos contactos. Se afirmarán los romances en marcha y habrá un real disfrute del amor.

Tendencia : Tiempo de renovación y nuevos comienzos.

LA NACION