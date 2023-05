Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 1 al 7 de mayo

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La laboriosa e inteligente ratita estará más emprendedora que nunca y podrá aprovechar exitosamente estas virtudes para resolver problemas con gran rapidez. Se trata de un período para cuidar el dinero y organizarse con los gastos. No te quedará otra opción porque tus socios o afectos presionarán para que te administres mejor. De todos modos, no habrá mayores preocupaciones, ya que siempre este signo encuentra salidas donde otros no las ven. Algunas Ratas se sentirán atrapadas en el hogar, por lo que conviene tener vida social para no estancarse. Buen momento para la concreción de vínculos duraderos, algo a lo que la Rata le suele escapar.

Tendencia : Concretar proyectos que hace tiempo venís planificando.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En esta etapa deberás ir despacio y con cuidado, ya que algunos asuntos dependerán de la aprobación o decisión de otras personas. Se trata de un nuevo ciclo en cuanto a tus ocupaciones. La vida profesional del Búfalo está bastante protegida y, a pesar de ser bastante conservador en sus decisiones, en esta etapa podrá sentir un fuerte deseo de superación y mejores condiciones. Posiblemente se modifiquen tus horarios y vida cotidiana en general, así como tu perspectiva hacia el futuro. En la vida afectiva puede haber desencuentros o desilusiones, pero si afinás la escucha detectarás las verdaderas razones del conflicto.

Tendencia : Tomar el mando de las responsabilidades con alegría y sin temores.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Al Tigre le desagrada la monotonía y la excesiva tranquilidad. En esta etapa conseguirás terminar tareas con anticipación y tendrás oportunidad de tomarte un tiempo para atender asuntos personales. Los encuentros con amigos y la vida social, tan importante para este felino, pasarán a primer plano y será buen momento para compartir y relajar. Así como para chequeos médicos, tratamientos, dietas o actividades que te harán sentir más vital. No es buen momento para asumir riesgos ni grandes cambios en cuanto al trabajo y la economía. Excelente para proyectar en pareja y para los Tigre más solitarios, encontrar un nuevo amor.

Tendencia : No abuses de tus fuerzas.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Semana positiva para el Gato, aunque deberá actuar con perseverancia. Tu capacidad de análisis te permitirá hacer buenos negocios, pero algunas cuestiones laborales no se resolverán mágicamente. Más práctico y realista que nunca, vencerás problemas emocionales y, gracias a una estrategia económica, aprovecharás circunstancias que afirmarán tu economía. Lograrás contactos valiosos con personas ligadas a causas humanitarias. La naturaleza sensitiva y romántica que posee el Gato lo hace un experto en el amor. Disfrutarás los beneficios de tu refinamiento y gusto por los placeres, y los sabrás compartir.

Tendencia : Diferenciar lo aparente de lo real.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Sociable y magnético, el Dragón nunca pasa desapercibido. Le gusta ser el centro de atención y comparte con sus amigos lo bueno y lo malo. Por naturaleza, vive intensamente y sin miedo. En esta etapa, tus cualidades estarán acentuadas: la actividad laboral y económica será próspera, gracias al esfuerzo y una administración audaz. También verá éxitos en el empeño por defender causas nobles. Sin abandonar sus ambiciones, es posible que reciba alguna distinción por apoyar causas filantrópicas o culturales. Este mágico animal sacará partido como ningún otro de lo bueno que ofrece el momento, tanto en el amor como en todos los campos.

Tendencia : Recuperar la energía vital comiendo saludable y tomando mucha agua.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Sonarán los cascabeles de la Serpiente y su sexto sentido la llevará por caminos nuevos y provechosos. Un viejo sueño podrá acercarse a su concreción y muchos podrán vivir un tiempo trascendente e innovador. Contarás con una gran protección, además del poder de desarrollar y manifestar las cualidades más positivas de tu signo. Progresarás en tu trabajo, mejorarán las finanzas y habrá novedades dentro del hogar. A su vez, una nueva dinámica que llevará a aclarar cuestiones pendientes y a establecer nuevas pautas de convivencia. Embellecerás tu persona por dentro y por fuera, y vivirás un excelente momento en cuanto al amor.

Tendencia : Dejar de estar a la defensiva te permitirá disfrutar más de tus logros y tus afectos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Inquieto, aventurero y libre por naturaleza, el Caballo está a punto de alcanzar un objetivo o meta que desea concretar desde hace tiempo. Superarás obstáculos personales y lograrás romper el círculo vicioso que te mantenía atrapado. Es momento de dar un salto y emprender el camino hacia la propia realización. Las cosas llegarán con más facilidad y menos esfuerzo, y será ideal para reflexionar sobre decisiones importantes que repercutirán en tu futuro. También es un buen momento para cuestiones de estética y salud. Las energías del momento anuncian un tiempo positivo para realizar cualquier tratamiento, mejorar la imagen y triunfar en el amor.

Tendencia : Algo se va y algo nuevo llega.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Un gran deseo de acción constructiva animará a la Cabra a ir por sus sueños. Tendrás buena suerte en lo que emprendas, pero deberás estar atento a los impulsos emocionales que podrían causarte algunas complicaciones. Muchas estructuras rígidas internas caerán, por lo que es tiempo de ver todo de un modo diferente, de aceptar ayuda y lograr importantes iniciativas. Más allá de tener la agenda al rojo, necesitarás de un espacio de tranquilidad y armonía. Momentos para meditar y relajar, dejando de lado la prisa y el estrés. En el amor, los caprichos y la irritabilidas te pueden poner en una situación de desventaja en la pareja.

Tendencia: Realizar actividades que te relajen y brinden placer.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Habrá mucha energía puesta en tus actividades, pero deberás evitar las situaciones confusas y tener cuidado con la competencia. Si bien la acción será constructiva, también pueden surgir incomodidades en las relaciones laborales. Lograrás un cambio positivo con diplomacia, pero con firmeza. El Mono cuando se involucra en un tema, da todo lo que tiene para que salga bien, debido a que su temperamento luchador lo ayuda a conseguir lo que se proponga. Las energías del momento prometen mejoras y un nuevo punto de partida en cuanto a los romances, los hijos y todo lo relacionado con la creatividad.

Tendencia : Cuidado con los raptos de consumismo que desequilibren tu economía.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Las finanzas y los recursos en general serán el centro en estos días. El momento advierte sobre cuestiones económicas que habrá que atender. Se podrán atrasar cobros, cuestiones de papeles que se demoran o malentendidos en la comunicación. En ese sentido, cada Gallo deberá estar atento, ya que cualquier descuido podría traer inconvenientes. Valiente, trabajador y muy inteligente, la vida del Gallo no es aburrida. Sin embargo, la excesiva autoexigencia puede llevarte continuamente a la frustración. Serán día para trabajar la paciencia y disminuir la ansiedad a través del ejercicio, caminatas o cualquier actividad relajante y gratificante.

Tendencia : El orgullo no es buen consejero en cuestiones de amor.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana podrán presentarse nuevas propuestas en el trabajo. Surgirá la posibilidad de descubrir nuevas alianzas, formas de crecer con los demás o aprender cosas en común. El Perro ama compartir, todos saben que pueden confiar en él, su sentido de la justicia lo impulsa a hacer lo correcto en cada momento. Éste será un período ideal para ponerte al día y completar temas interrumpidos que te perturbar por su grado de injusticia. En el plano económico, será tiempo propicio para cosechar buenos frutos. En el ámbito sentimental, será propicio alimentar una relación existente. No conviene iniciar un nuevo romance.

Tendencia : Algunos asuntos relacionados con el patrimonio, requerirán cuidado y atención.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Se trata de una etapa en la que podrás resolver ciertos problemas y empezar de nuevo. Deberás estar atento a cualquier contrato o propuesta que parezca atractiva a primera vista, pero que puede incluir cláusulas que te dejen en desventaja. El alto sentido de percepción que posee el Chancho estará agudizado, y actuará con prudencia cuando intuyas que algo no anda bien. Todo lo referido a cursos, capacitación o perfeccionamiento será beneficioso para tu desempeño. Fortalecerás el carácter y las relaciones románticas estarán cobijadas por una buena energía. Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa.

Tendencia : Condimentar el amor con un toque de fantasía.