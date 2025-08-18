Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 18 al 24 de agosto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Cambiarás de piel y podrás restaurar tus intereses y propósitos. Se trata de un tiempo de despegue para la Rata, con mejoras en el ámbito cotidiano, el trabajo y la vida en general. Recuperarás la autoestima y se renovará tu vida por dentro y por fuera. El camino estará limpio para los nuevos emprendimientos y las nuevas relaciones. El terreno preparado y despejado dará lugar a lo nuevo, que pronto llegará. Habrá novedades en cuanto al trabajo y deberás estar preparado para algunos cambios que, aunque al principio puedan parecer riesgosos, podrán ser grandes oportunidades para dar un salto y prosperar.

Tendencia : actitud positiva que permite disfrutar del amor y la familia.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Cauteloso y metódico, el Búfalo se animará a asumir una responsabilidad diferente. No pierdas el sentido de la oportunidad a la hora de decidir porque te ayudará a transitar por el camino de los aciertos. Con serenidad para poner en orden tus proyectos, la iniciativa toma forma y estructura una nueva propuesta. En cuanto a la salud, es tiempo de reordenar horarios y costumbres cotidianas: descansar bien y dar espacio al ocio serán esenciales en esta etapa. Mejora la comunicación familiar y el diálogo en las parejas. Para quienes estén solos, los flechazos y encuentros pasajeros serán una constante y estarán a la orden del día.

Tendencia : momento de conectar con tu mundo emocional.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre tomará la dirección correcta en un momento con buenas perspectivas. La actividad será intensa así como el clima de compromiso con socios o compañeros de trabajo. Este es uno de los signos más inteligente y con una intuición felina infalible. Tu estilo creativo y original se manifestará con fuerza, así que no dejarás nada librado al azar y se abrirán puertas que pueden mejorar la economía. También habrá una nueva oportunidad en el amor. El encuentro sincero vuelve a su punto de partida, por lo que te sentirás inspirado por el afecto y las sutilezas. Recuperarás la confianza y pondrás en marcha tus ideales.

Tendencia : viajes o escapadas imprevistas.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Inicia un período afortunado para el Gato en lo que respecta al dinero. Será importante asesorarte para invertir de manera hábil y fructífera a largo plazo, así como ser cuidadoso con los gastos superfluos a los que los nacidos bajo este signo pueden ser propensos. Atención con personas que puedan abusarse de tu generosidad, así que no pierdas de vista tus intereses. En tanto, descubrirás nuevos conocimientos y una valiosa experiencia profesional y humana. En cuanto a la vida afectiva, algo sale a la luz para poder ver claramente lo que se presentaba confuso. Una etapa de replanteos que será necesario transitar para encontrar las respuestas que estás buscando.

Tendencia : habrá más conciliaciones que desacuerdos en el amor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Se abren nuevas perspectivas y es muy posible que encuentres la manera de salir de circunstancias limitantes. El Dragón tendrá la posibilidad de superarse y sentirse renovado. Las condiciones tienden a mejorar y estarás a gusto asumiendo retos, sean nuevos desafíos comerciales o cambios innovadores. Pero deberás evitar tensiones, el estrés o la sobrecarga de responsabilidades. Cuidar el cuerpo y la mente será fundamental para seguir avanzando con vitalidad y confianza. Enérgico, magnético y sensual, en esta etapa este signo desplegará todo su potencial y podrá conquistar tanto las metas laborales como sentimentales.

Tendencia : organízate mejor al hacer una cosa por vez.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino para la Serpiente Shutterstock

Esta semana la Serpiente tendrá que afrontar algunos desafíos. En el intento de mejorar las relaciones laborales, encontrarás una propuesta beneficiosa. Suspicaz, inteligente y muy intuitiva, este signo sabrá encarar nuevas actividades con precisión. En el amor, reconocerás y conectarás con las emociones y disfrutarás a pleno el impulso. No te instales en las contradicciones y tratá de encontrar claridad en tus deseos. Todo estará a salvo cuando agregues ilusión y confianza. La consigna: cumplir con tus ideales en un tiempo de pasión. Contarás con gran dinamismo que te impulsará a estar en continuo movimiento.

Tendencia : propuesta que te hará pensar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Asumirás responsabilidades con seriedad y como resultado obtendrás ascensos laborales y mejoras en tu economía, por lo cual deberás aprovechar las oportunidades económicas. Un cambio en los planes grupales impulsará buenos arreglos para el Caballo. A su vez, un acuerdo que te dará un campo de acción diferente y con buenas perspectivas. Se moviliza la vida social, por lo cual disfrutarás de una buena energía que ayudará a suavizar el carácter y promete momentos de alegría y diversión. Alejarte de todo lo negativo y conflictivo será una buena opción para allanar el camino hacia el amor y el placer.

Tendencia : intuiciones que dan en la tecla.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Un cambio en las actividades cotidianas dará el puntapié inicial hacia realizaciones futuras. Pondrás en orden tus ideas y podrás manejar con libertad los recursos. Se trata de un tiempo en el que la Cabra buscará nuevos objetivos. Superarás temores y cerrarás viejas heridas para poder expresarte con mayor soltura. Si bien es posible que debas enfrentar algunas situaciones complicadas, contarás con la energía para canalizar las dificultades de manera positiva y convertirlas en un valioso aprendizaje. Un renovado impulso invitará a los nacidos bajo este signo a vivir con espíritu abierto nuevas experiencias.

Tendencia : ideal para tomar decisiones postergadas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este tiempo será ideal para resolver cuestiones pendientes en tu entorno laboral. Los nuevos proyectos traen beneficios; sin embargo, la competitividad puede crear roces con colegas o compañeros de trabajo. El Mono deberá evitar influencias negativas y alejarse de todo conflicto. Un modo de actuar de manera ordenada y sistemática te permitirá avanzar; organizarte será la clave para vencer resistencias y dejar atrás las preocupaciones. El ejercicio semanal, el buen descanso y justa alimentación serán necesarios para mantenerte fuerte y activo. Se afirmarán los romances en marcha y habrá un real disfrute del amor.

Tendencia : se avecina un tiempo mejor, la espiritualidad es la que abre el camino.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Nuevas conexiones que amplían el campo laboral del Gallo. La capacidad de adaptación es tu recurso para abordar la realidad. Si las ideas que transmitís son claras, tendrán una buena llegada. Es un tiempo de hallazgos, con la posibilidad de desarrollar los propios recursos. Sentirás un llamado interno a realizar algunos cambios. Aquellas cuestiones que han cumplido su ciclo, tendrás que dejarlas de lado. Pueden tratarse de relaciones o actividades, así como posturas o creencias propias. La afectividad genera nuevos deseos, así que apoyarse en los buenos momentos es el punto de partida para lograr una convivencia feliz.

Tendencia : nuevo ciclo positivo y esperanzador.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Será una buena semana para el Perro. Habrá acontecimientos que pondrán de relieve tu capacidad de seducción y diplomacia. Podrás remontar situaciones laborales con energía, estudiar nuevos proyectos o inversiones a futuro. Encontrarás las personas adecuadas para asociarte. Este signo, fiel y muy inclinado a las relaciones, buscará seguridad en los afectos, ya que su entrega es sincera. En este período, recuperarás el romanticismo y confiarás en tus intuiciones a la hora de la conquista. Las coincidencias afirman el vínculo y otorgan ventajas a la pareja. Es el momento para reafirmar un compromiso o iniciar una nueva relación.

Tendencia : pequeñas gratificaciones alegran la semana.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La intuición y sensibilidad del Chancho son sus puntos fuertes para encontrar soluciones eficaces a todo lo que se presente en su camino. Desarrollarás talentos y dones personales que actuarán como guía a la hora de decidir y elegir direcciones. Afloran recuerdos y se reviven emociones, pensamientos y aspiraciones del pasado que pueden confrontar con tu situación actual. Una activa participación social te permitirá contribuir con algo significativo y valioso que te hará feliz. La madurez emocional alcanzada propiciará el avance y la concreción de tus anhelos en cuanto al amor y las relaciones.