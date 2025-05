Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 19 al 25 de mayo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Con excelente predisposición, la Rata transitará por novedosos caminos. Alentadoras noticias sobre pagos demorados o cobros pendientes traerán alivio a estos días. Sabrás administrar el dinero y tendrás lucidez para invertirlo acertadamente, realizar gastos personales, domésticos y compras. Podrás desarrollar tu aguda inteligencia e imaginación por lo que te desenvolverás bien en las artes, la moda y la decoración. Buen momento para firmas de contratos, documentos y progresar en el comercio. En el amor, compartirás conversaciones abiertas y sinceras que te pondrán en contacto con tus emociones y sentimientos más profundos.

Tendencia : conexión con la espiritualidad.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Iniciativas y ánimo fundador para llevar a cabo nuevas acciones. El Búfalo podrá recibir apoyo de personas importantes ligadas al círculo de amistades o nuevos contactos que te llevarán por un camino de recuperaciones: lo que estancado comenzará a avanzar de manera positiva. En lo afectivo, vivirás una profunda reforma interior. Buen momento para las parejas, la relación se volverá más divertida y la comunicación más fluida. Si estás solo, es posible que conozcas nuevas personas y que alguien movilice tu corazón. Procura estar abierto a lo nuevo y dejar de lado prejuicios y exigencias.

Tendencia : nunca es tarde para jugarse por amor.

Horóscopo chino: descubrí qué animal y elemento sos en el zodíaco

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre comenzará la semana particularmente vulnerable a cualquier influencia externa y tendrá la necesidad de trabajar en un ambiente tranquilo y armonioso. En positivo, estas energías te harán especialmente sensible y muy perceptivo, contando con la habilidad para detectar o desenmascarar falsas pretensiones así como detectar dónde están las oportunidades para no dejarlas escapar. El deseo de vivir un intenso romance será tan fuerte que te dedicarás a la conquista, sin miedo a ser feliz. Si estás en pareja, reflexioná sobre tu relación y no dudes en expresar lo que sentís. Evitar la queja y cerrarte cuando haya problemas.

Tendencia : al rodearte de gente positiva, tu energía se potenciará.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Este período estará repleto de reclamos en el campo profesional del Gato. Precisarás organizarte para no perder el rumbo de tus objetivos. Podrás percibir dónde están las oportunidades gracias a tu aguda intuición y una capacidad especial de capitalizar la experiencia y analizar con criterio las situaciones. Pero deberás prestar atención a todo lo que decís, ya que las palabras podrán ser decisivas en el trabajo. Necesitarás apartarte y encontrar calma para evitar el mal humor. Excelente momento para el amor, ideal para consolidar vínculos y uniones, así como para reparar errores del pasado y mejorar la convivencia.

Tendencia : aceptar las propias virtudes y dejar de lado los temores.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Etapa próspera para el Dragón. Surgirán interesantes oportunidades por lo que será conveniente utilizar tus recursos de manera sabia y equilibrada. Es momento de dar un salto, confiar y hasta arriesgar. Las energías avalan toda transacción comercial, inversión o nuevo emprendimiento. Revisarás antiguos proyectos, pues alguno de ellos podrá concretarse en un buen negocio. Las relaciones tendrán un pico de intensidad. Tus sentimientos estarán despiertos y las emociones aflorarán con facilidad. Será un tiempo sumamente importante, con la ocasión de procesar y comprender qué es lo que verdaderamente buscás afectivamente.

Tendencia : la sabiduría señala la dirección a través de una visión clara.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente recuperará tiempo perdido y contará con entusiasmo y gran empuje constructivo. Surgirán nuevas oportunidades en cuanto al trabajo. Deberás seguir tus intuiciones así como aceptar la ayuda que puedan brindarte otras personas. Será también un magnífico momento para dedicarte a los cambios dentro del hogar, poner al día cuestiones postergadas o realizar refacciones en la vivienda. Excelente etapa para ponerte en movimiento, evitar el sedentarismo y realizar actividades físicas que te den placer. Gustarás de disfrutar del hogar, proclive a la soledad, a encontrar serenidad en el silencio interior.

Tendencia : muchas veces sucede aquello que necesitamos y no lo que queremos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una nueva mirada llevará al Caballo a descartar todo lo superfluo, para poder enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Renovarás tus objetivos y tendrás la posibilidad de ver el futuro de manera esperanzadora. La practicidad será la principal herramienta en tus actividades. Evitar asumir grandes responsabilidades y sobrecargarte será fundamental. Se movilizarán viejas creencias; lo que antes parecía importante ya no lo será tanto. Encontrarás nuevos puntos de vista y crecerás en el proceso. Una visión más objetiva y tolerante te llevará a encarar transformaciones de fondo que favorecerán la vida de relación.

Tendencia : saber sacar provecho aún en situaciones difíciles.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Habrá firmeza en tus acciones y varios asuntos se activarán a la vez. Momento ideal para trabajar en equipo con quienes compartirás intereses y convicciones. Esta etapa puede ser positiva para el pensamiento creativo así como para las cualidades intuitivas propias de la Cabra. Acomodarás las cuentas y encaminarás tu economía. Un nuevo contacto puede ser beneficioso para tus intereses legales o profesionales. Procurá destinar parte de tiempo a las actividades artísticas que te agraden, obtendrás gran satisfacción y resultados tangibles en tus obras. Excelente momento para la amistad, la pareja y las nuevas conquistas.

Tendencia : manifestar con libertad las ideas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana será muy movilizante para quien haya nacido bajo el reinado del Mono. Algunas cuestiones caerán por su propio peso y otras necesitarán de mayor atención. Dejarás atrás todo aquello que cumplió su ciclo y te sentirás feliz al dar vuelta de página. Inquietudes por un gasto extra que volatiliza tu bolsillo. A partir del día jueves, un giro repentino en tu economía trae un viento muy a tu favor. Tu ingenio y carácter positivo te llevarán a encontrar soluciones creativas allí donde solo había problemas. El amor estará de tu lado. La espontaneidad y la sorpresa serán factores que renueven y potencien la pasión.

Tendencia : posible viaje o contacto con el extranjero o lo lejano.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Buenas energías propiciarán circunstancias ventajosas y algún reconocimiento personal. Es posible que el Gallo reciba algún reconocimiento, dinero extra o recupere algo que daba por perdido. Si te dejás guiar por tus instintos y percepciones, llegarás a concretar tus metas. Es posible que te embarques en algún proyecto social y solidario. Tu espíritu creativo y generoso podrá ser desplegado, lo cual te ofrecerá grandes satisfacciones. En el amor, las propias tendencias, así como los motivos y actitudes, deberán ser revisados. La confianza interna te dará la posibilidad de salir adelante y superar cualquier dificultad que se presente.

Tendencia : armonizar el hogar para atraer buena fortuna.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

En estos días, el Perro actuará de manera decidida, logrando avanzar en forma lenta, pero segura hacia el logro de sus objetivos e ideales. Los proyectos profesionales se concretarán si ponés voluntad y evitás desalentarte ante cualquier adversidad; deberás tener en cuenta que nada será fácil. Habrá resistencia en el ambiente que te pondrá a prueba tus convicciones y confianza. Se trata de un período muy revelador, donde antiguas cuestiones pendientes pueden aflorar para darles un cierre definitivo; soltar y realizar los cambios que sean necesarios. Surgen nuevas perspectivas en cuanto al amor.

Tendencia : giro alentador a favor de proyectos sentimentales.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El plano laboral se verá favorecido. Cada Chancho podrá notar que los caminos se facilitan y podrá llevar a cabo nuevos emprendimientos. Etapa de grandes desafíos en donde deberás aferrarte a tus objetivos, ocuparte de la salud y acudir a personas de confianza cuando necesites ayuda o consejo. Te sentirás movilizado y utilizarás esta energía para expandir y explorar nuevos campos de acción. La inteligencia y lucidez aplicadas a los asuntos comerciales o laborales mejorará el bienestar general de la familia. Estarás más abierto al amor y es posible que un nuevo romance te ayude a olvidar ingratas experiencias pasadas.