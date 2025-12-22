Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Será una semana de gran movimiento para este signo. Se incrementan las actividades, lo que puede dar espacio a las nuevas ideas y a lo novedoso en los negocios. Un cambio en la forma de manejar el dinero mejora las finanzas y trae alivio. Habrá que atender algunos asuntos hogareños que demandarán tiempo y energía. Imaginativa y llena de recursos, la Rata es muy trabajadora, inteligente y curiosa; a ella nada se le escapa y es muy buena en el contacto con los demás. En esta etapa deberás estar atento, ya que podrás sentirte exigido. Será conveniente cuidar las energías y, si es posible, ir más despacio.

Tendencia : enfocar las energías en lo verdaderamente importante.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Con gran iniciativa para mejorar las condiciones laborales, el Búfalo tendrá la capacidad de abarcar diversas actividades. Contarás con la energía necesaria para afrontar los asuntos cotidianos, pero deberás evitar exigirte por demás y estar atento a la tendencia a hacerte cargo de todo, propia de tu signo. Destinar tiempo para realizar una actividad placentera que te relaje y aleje de las preocupaciones cotidianas hará que todo se acomode, sientas mayor serenidad y tus pensamientos se aclaren. En lo personal pueden surgir contradicciones. Cuidado con las negaciones o proyecciones en las relaciones.

Tendencia : adaptabilidad y desarrollo de tu fuerza interior.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre se interesa por los desafíos y su valentía lo impulsa hacia nuevos territorios. Esta etapa la vivirás de manera muy positiva, ya que podrás recibir buenas novedades sobre propuestas laborales, ascensos profesionales o inversiones. Será un período de realizaciones, aunque para ello deberás confiar en tus capacidades y tal vez hasta arriesgar algo que parece más seguro. La buena estrella acompañará a quienes hayan realizado esfuerzos anteriormente. Será un período en donde lograrás equilibrio y tranquilidad tanto material como espiritual. Mientras tanto, tu vida afectiva y las relaciones en general cobrarán protagonismo.

Tendencia : mantener el esfuerzo constante para concretar objetivos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Guiados por la poderosa percepción que caracteriza a este signo, sabrás observar tu situación de manera asertiva y estudiarás los próximos pasos a seguir para concretar tus aspiraciones. Podrás hallar la paz y la armonía para lograr el equilibrio de las contradicciones que muchas veces inquietan al sensible Gato. Es buen momento para encarar aquello que deseás cambiar, realizar los ajustes necesarios para definir propósitos y mejorar en todos los planos. Se resuelven temas laborales que te inquietaban y una respuesta que esperás desde hace tiempo, podría llegar en estos días. Las relaciones humanas y la vida social serán atractivas.

Tendencia : encuentros fortuitos que te abrirán a un nuevo mundo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es el momento ideal para tu mundo social, en el que encontrarás importantes estímulos y nuevos contactos. Tus empeños te llevarán a la conquista de novedosos desafíos y ganarás la confianza de personas relevantes. En ese sentido, pueden surgir iniciativas en asuntos familiares y aumento de actividades dentro del hogar. Resolverás temas caseros pendientes y será ideal para iniciar reformas o reparaciones, así como poner al día papeles y cuentas relacionados con la vivienda. El enérgico Dragón podrá vivir un período excitante para el amor. Toda relación puede llegar a ser trascendental. Habrá pasión, comprensión y un alto nivel de comunicación.

Tendencia : amor, viajes y disfrute.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Una buena capacidad ejecutiva te permitirá comenzar nuevas actividades o bien afrontar los temas laborales de un modo diferente. Renovarás tu rutina y podrás organizarte como para dedicar más tiempo al bienestar y el disfrute. Contarás con los recursos económicos para darte un gusto o bien acomodar las finanzas. Por otro lado, empezarás un período de renovación en cuanto a la vida amorosa. Podrás aclarar viejos conflictos y romper con actitudes negativas que boicotean tus relaciones. Buen amante, confidente y resiliencia pura, la Serpiente podrá revertir cualquier tendencia negativa y dar la bienvenida al amor.

Tendencia : vencer las propias resistencias.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La estimulante energía que recibirás esta semana actuará como una fuente de inspiración e intuición que te guiará por el mejor camino. El Caballo, animal de gran porte, representa a personas que suelen ser valerosas y en esta etapa podrá desarrollar sus fortalezas y superar debilidades. El momento promete mejoras en todo sentido. Muchos de tus planes pronto se cristalizarán y es posible que comiences alguna actividad o pongas en marcha interesantes ideas. Se moviliza aquello que se encontraba estancado; hay muy buenas energías disponibles para este signo, tanto en asuntos laborales como en el ámbito íntimo y afectivo.

Tendencia : cuidado con las palabras y los actos impulsivos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

El pragmatismo será la principal herramienta que te guiará hacia objetivos más concretos. Todo lo que la Cabra intente llevar a cabo en esta etapa, tendrá buenas perspectivas de progreso e impacto en el futuro. Sin embargo, deberás evitar los gastos impulsivos y las decisiones apresuradas que podrían ser riesgosas. Las relaciones profesionales serán un punto que estimule tus intereses materiales. La gran creatividad con la que contarás en esta etapa te permitirá conseguir tus metas, tanto en el campo laboral como en lo personal. Tendrás la posibilidad de ordenar tu vida sentimental y encontrar el camino hacia el verdadero amor.

Tendencia : fluir con lo que la vida ofrece sin resistencias.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana comenzará un período de recuperación en cuanto a la economía. Algún dinero extra, cobro o una buena noticia en el trabajo mejora tu situación. Pero el eje central del período estará marcado por darle sentido y valor a lo verdaderamente importante en tu vida. Una energía que explorarás a fondo, midiendo lo que das, lo que recibís y en qué invertís tiempo, dinero y energía. El Mono, que aparentemente es seguro, en silencio siempre espera la aprobación de los demás. En esta etapa comprenderá que la vida interior es tan relevante como aquello que muestra al mundo. En el amor, las propuestas estarán a la orden del día.

Tendencia : buscar momentos de tranquilidad para leer, caminar, meditar.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Todos los planes que has postergado renacerán con fuerza en este período. Algo que permanecía estancado o detenido comienza a tomar forma en estos días. El Gallo es hogareño y amoroso; detrás de su imagen excéntrica y aparentemente soberbia, se esconde un corazón sencillo y generoso. En esta etapa tus cualidades resaltarán y te permitirán sentirte reconocido y amado. Se eleva la autoestima y se acomodan las cuentas. Este signo posee un espíritu de lucha sin igual, pero lo que más le gusta es pasearse por su gallinero con pacífico goce porque estar en familia es su modo personalísimo de disfrute.

Tendencia : excelente momento para el amor.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es un momento importante para los intereses económicos y ambiciones profesionales de este signo. Los nuevos contactos darán gran impulso a tu desarrollo y es posible que en estos días, más allá de las celebraciones, estés craneando algo nuevo en tu trabajo. En ese sentido, será un período de gran iniciativa en el que tomarás decisiones sobre tus finanzas e inversiones. La influencia del momento ayudará a resolver conflictos o roces en la familia y señalan una buena temporada para hacer renovaciones dentro del hogar. Fiel y constante, el Perro exigirá la misma lealtad que ofrece y se volverá gruñón y malhumorado si no se siente valorado y respetado.

Tendencia : reencuentros con amigos que alegran la semana.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El horóscopo chino de esta semana para el Chancho WENDELL TEODORO - AFP

Empieza un período de renovación en el que tu capacidad de adaptación se pondrá a prueba y será preciso estar preparado para algunos imprevistos. Contarás con una poderosa energía que deberás utilizar de manera sabia y constructiva. Una particular sensibilidad capaz de captar lo más sutil, propia de tu signo Chancho, te dará las respuestas que estás buscando. Sabrás conectar con tu lado más positivo y comprender que afianzarse en la vida tiene mucho que ver con la certeza y convicción sobre tus verdaderos deseos y necesidades internas. En el amor, habrá momentos de soledad que te permitirán descubrir el camino a seguir.