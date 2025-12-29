Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Comenzará un año innovador y definitorio en algunos aspectos de la vida de la Rata. Necesitarás reevaluar algunos asuntos y hacer nuevos planes. Se moviliza el mundo profesional y laboral: habrá reestructuraciones en tu trabajo y cambios drásticos a los que te deberás adaptar. Es posible que ciertas cuestiones dependan de los demás y todo tipo de asociación se pondrá a prueba de algún modo. En tanto, pasarás por un buen momento físico y tu imagen se renovará. Te sentirás bien contigo mismo, lo cual te hará levantar el ánimo, la autoestima y la confianza. A complacerte y disfrutar.

Tendencia : espontaneidad y decisión para actuar.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Asumirás responsabilidades con seriedad y, como resultado, obtendrás ascensos laborales y mejoras en tu economía. Se afianzará la autoconfianza, ya que surgirán ideas que podrás implementar con gran éxito. El Búfalo contará con gran energía para dedicarse de lleno al trabajo y cumplir con los compromisos familiares. Pero deberás cuidarte de las acciones y palabras impulsivas. Por otro lado, una intensa energía moviliza la vida de relación. En un sentido positivo trae actividades compartidas y buena predisposición, pero si se manifiesta de manera negativa, puede surgir el riesgo de discusiones o peleas.

Tendencia : procurá tener tus espacios de tranquilidad para desenchufar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre finalizará el año con un saldo positivo en todo sentido. Luego de superar algunas pruebas, tanto en lo laboral como en el ámbito personal, podrás sentirte satisfecho con todo lo realizado para culminar con la tarea cumplida. Nace un nuevo proyecto comercial que te llenará de entusiasmo. La estabilidad y armonía serán el anhelo palpable a conseguir en este nuevo período. En cuanto al ámbito afectivo, estarás más conciliador y nunca te cansarás de hacer esfuerzos pacificadores, y así dejarás la impetuosidad de lado. Es probable que el amor aparezca de improviso o que se anuncie un acontecimiento feliz.

Tendencia : saber esperar, con confianza y sin ansiedades.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Durante esta etapa de aprendizaje, el Gato ha experimentado grandes transformaciones, donde enfrentó cambios y soltó el pasado. En la nueva etapa que se aproxima, tu comprensión y sensibilidad serán los puntos fuertes para encontrar soluciones eficaces en el ámbito económico y laboral. Con el correr de los días, todo lo pendiente se agilizará y finalizarás el año con buenas noticias y un repunte en tu economía. En cuanto al amor, tendrás oportunidad de cerrar un capítulo, fortalecer el carácter y liberarte de viejas ataduras. Es tiempo de dejar atrás conductas y procesos que se repiten una y otra vez.

Tendencia : buenas novedades familiares, festejo y celebración.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón está iniciando un período de renovación y nuevos comienzos. Arranca un nuevo ciclo vital en el que la influencia positiva que recibirás en estos días te permitirá terminar algunos proyectos que tengas pendientes y comenzar otros nuevos. Se ensancha el horizonte con la posibilidad de vislumbrar novedosos caminos en cuanto a tus actividades. Sabrás aprovechar todo lo aprendido y prepararte para afrontar los cambios renovadores con flexibilidad. De este modo, lograrás que tengan un efecto positivo. En el amor, podrás apostar por una relación duradera, pero deberás dejar de lado posturas rígidas y demandantes.

Tendencia : soluciones satisfactorias que llegan a través de amigos.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente comenzará la semana con una actitud más bien introspectiva y de observación. Ante ciertos temas la espera no será una opción, sino una necesidad. Con el correr de los días se aclarará el panorama y tendrás mayor claridad de pensamiento y buen discernimiento a la hora de tomar decisiones. Este año que está por comenzar se darán buenas condiciones para renovar el hogar, mudanzas o todo lo concerniente a la familia y la vivienda. Los más creativos estarán muy inspirados y los hijos ocuparán el centro de escena. Atención: los asuntos de amor y trabajo se entremezclarán y amenazarán con distraer y confundir.

Tendencia : ayuda extra que te guiará y protegerá en momentos de incertidumbre.

El horóscopo chino de la semana para la Serpiente Shutterstock

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Este nuevo año contarás con mucha fuerza y determinación. El desafío estará en saber administrar e invertir tiempo y energía adecuadamente. Se presentarán desafíos y experiencias fuertes que pondrán en primera línea los asuntos profesionales. Por lo tanto, deberás dirigir de modo adecuado la necesidad de autoafirmación. Las emociones estarán en ebullición, pero también contarás con audacia y determinación. Una visión positiva será fundamental para disfrutar del amor y las relaciones familiares. Si naciste un año Caballo, sentirás un aire renovado para tomar decisiones importantes, impulsar algún proyecto o viajar.

Tendencia : una visión positiva será relevante para disfrutar del amor y la familia.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Comenzarás el nuevo año con algunos desafíos. Aceptar las diferencias con las personas de tu entorno te permitirá descubrir muchas ventajas que te beneficiarán y facilitarán las cosas. La influencia del momento permitirá a la Cabra consolidar metas laborales postergadas. Se agilizan temas pendientes y la actividad será incesante. Hacia fin de semana llegan novedades alentadoras que te harán elevar tu estado de vida. Procurá descomprimir las tensiones del trabajo a través de actividades recreativas, darle espacio al ocio y conectar con la naturaleza. De todos modos, un cambio de actitud puede provocar desconcierto en la pareja.

Tendencia : sorpresa agradable, visita inesperada.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Al comenzar la semana deberás concentrarte, ya que podrías tener momentos de confusión, pérdida de papeles u olvidos. Puede que te sientas cansado y tengas que sacar adelante asuntos contrarreloj. Luego cederán las tensiones y todo comenzará a moverse con mayor fluidez. En el nuevo año, el Mono está viviendo un período de revisión que dará como resultado nuevas conductas que traerán mayor bienestar a su vida. Te sentirás estimulado al descubrir caminos diferentes y darás un salto en tus actividades o emprenderás un proyecto propio. En el amor, te verás obligado a tomar una decisión por la cual podrías sentirte presionado.

Tendencia : planificar nuevos rumbos para el futuro.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Inicia un período muy alentador en cuanto al trabajo y actividades del Gallo. Llega el reconocimiento esperado, con la posibilidad de una mejora económica en este período. Cualquier problema en el trabajo será solucionado y esto te dejará más preparado para conseguir el éxito en lo que deseas para el próximo año que está por comenzar. Para tener buenos momentos de descanso deberás conciliar trabajo y tiempo libre. Como buen organizador, deberás trabajar en equipo y dividir tareas, ya que, como en todos los ámbitos, cualquier exceso puede perjudicarte. Terminarás el año con muchas novedades en cuanto a la creatividad y el amor.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana, quienes hayan nacido un año del Perro estarán más emprendedores que nunca, con fuerza para conseguir todo lo que desean alcanzar en la vida. Todo indica que podrás tener buen rendimiento durante el nuevo ciclo que se inicia en estos días, ya que estarás más ambicioso y sabrás lidiar bien con todo lo que esté relacionado con el trabajo y el dinero. Encontrarás en la familia y los afectos el refugio necesario para escapar de las preocupaciones y el estrés. En el amor, lograrás que se levanten todas las barreras si hablás sinceramente; esto te garantizará un período de amor profundo, estable y duradero.

Tendencia : mirar hacia el futuro con alegría y esperanza.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es un buen momento para establecer nuevas metas a nivel laboral y hogareño. Te animarás a cambiar las cosas que te resultan molestas, pero deberás tener cuidado con la palabra. Una actitud impulsiva podría generar roces o desavenencias en el entorno familiar, tan preciado para el Chancho. A nivel profesional, llegó la hora de poner en funcionamiento una idea que desde hace tiempo ronda en tu mente. Afianzarás tu patrimonio a través de actividades rentables y pronto tendrás novedades positivas en tu economía. En el amor, sentirás que has aprendido mucho en esta etapa, dejarás de lado las idealizaciones y crecerá tu autoestima.