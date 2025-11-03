Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 3 al 9 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana se pondrán en movimiento los poderosos recursos internos de la Rata. Aunque estés viviendo alguna situación complicada, comprenderás que las soluciones están en tus manos. Estarás activo y diligente, y lograrás avanzar en planes que hasta ahora eran solo ideas. Es un excelente momento para asuntos académicos, sociales o políticos y es probable que surjan viajes por distintas razones, los cuales serán beneficiosos. Este signo, optimista y enérgico, podrá desplegar su encanto particular y avanzar sobre sus sueños más preciados. Surge la oportunidad de ver y valorar mejor tu realidad y esto influirá positivamente en tus relaciones.

Tendencia : equilibrio interior que propicia el avance.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo comenzará un nuevo ciclo en el que se sentirá fortalecido y podrá dejar atrás viejas preocupaciones. Tendrás un verdadero renacer que renovará tus fuerzas y convicciones. La consolidación lenta, pero progresiva de los asuntos laborales será el toque distintivo de esta etapa. Este signo puede parecer lento en su acción, pero cuando quiere algo, se torna perseverante y no desiste hasta lograr su objetivo. A su vez, profundas experiencias brindarán mayor estabilidad y suponen un fuerte proceso madurativo. De todos modos, puede haber replanteos respecto a la vida afectiva, puesto que pasarás por momentos introspectivos y desecharás cualquier relación que sea poco comprometida.

Tendencia : tomar decisiones sin pensar tanto en las críticas ajenas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta etapa se presenta con una energía positiva y optimista, afín a la naturaleza del imponente felino; que se manifestará más permisivo, alegre y abierto a la vida. Con confianza y seguridad, podrás iniciar nuevos proyectos y sentir entusiasmo frente a lo novedoso. Sabrás utilizar esta energía para comenzar nuevos estudios, cultivarte en el saber o proyectar viajes a lugares nuevos. El momento regalará abundancia a los nacidos bajo el Tigre que sepan compartirla. Por lo tanto, la imagen pública y lo que proyectás al resto, será tenido en cuenta. En el amor, pueden surgir imprevistos por la falta de constancia como principal obstáculo.

Tendencia : atender temas pendientes en la casa.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Esta etapa puede ser clave en la vida del Gato, el inspirado artista del Zodíaco chino. Creativo y con cierto sentido estratega de la vida, sentirás un llamado interior que te llevará a establecer nuevas prioridades y conectar con tus verdaderos deseos, con aquello que te mueve. Podrás seguir adelante con tus obligaciones y rutinas diarias y encontrar, a la vez, tiempo libre para el ocio constructivo. Es posible que surjan gastos inesperados, por lo que deberás evitar el derroche y cuidar las cuentas. Empático y cariñoso, este signo es un eterno enamorado que buscará siempre compartir la vida sin perder su esencia.

Tendencia : nuevas ideas y compromiso en la búsqueda de realización.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón manifestará su gran iniciativa, afán directivo y nuevas ideas para poner en práctica. Será una etapa de vitalidad y habrá una excelente disposición que te hará rendir por encima de lo habitual. Se resuelven situaciones confusas en el trabajo y es posible que en este tiempo aumenten tus ingresos; pero deberás estar atento, ya que podrías perder una interesante oportunidad por falta de concentración, despistes u olvidos. De todos modos, en estos días este signo multiplicará los esfuerzos y logrará alcanzar algún importante objetivo. Experimentarás cierta apertura en la forma de relacionarte y comunicarte: el amor se presentará de manera muy apasionada.

Tendencia : cruce de caminos, nuevos encuentros.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino de la Serpiente en la primera semana de noviembre Shutterstock

Sentirás una fuerte necesidad de poner orden en todas las cosas, de encontrar equilibrio. La búsqueda de nuevos horizontes enfrentará a la Serpiente con exigencias, esfuerzos físicos y mentales. Si lográs el encauce de tus emociones, concluirás esta etapa resolviendo antiguos temas, tanto en lo laboral como en el ámbito personal. Podrás despejar el camino, recomponer el bienestar y sentirte liberado en algún sentido. La conexión con ideas y entornos inusuales al sumarse a grupos y aprender nuevos enfoques sobre temas de tu interés, serán cuestiones importantes en este período.

Tendencia : confiar en el valor propio y lograr espontaneidad en las relaciones.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las energías disponibles auguran una buena temporada para el Caballo, con posibilidades de progreso y solidez. Surgen nuevas oportunidades que sabrás abordar con sentido práctico y resolutivo. La profesión rendirá los beneficios pretendidos y será una buena etapa para el intercambio comercial y laboral. Activo y con una energía vibrante, este signo contará con más tiempo libre para dedicar a temas personales desatendidos o cuestiones artísticas dejadas de lado. Las circunstancias se presentarán interesantes y descubrirás un nuevo modo de relacionarte. Una inclinación por lo poco convencional distinguirá esta etapa.

Tendencia : ampliarás la mirada y podrás encontrar nuevas alternativas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Durante este período habrá calma en el plano económico, sin circunstancias que pongan en riesgo tu situación laboral. Los cambios y posibles modificaciones en tu lugar de trabajo pueden alterar el clima, aunque no afectarán tu posición. En tanto, deberás tener cuidado en el plano sentimental. La Cabra es uno de los signos más generoso y bondadoso, pero suele ser terca y caprichosa. En estos días será conveniente no dejarte llevar por los impulsos y las emociones que podrían estar en ebullición. Una actitud demasiado controladora pondrá en juego a la pareja. El gran desafío será abandonar esta postura, confiar y soltar.

Tendencia : comprender que no se puede tener absolutamente todo bajo control.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono tiene por delante una etapa de prosperidad material y algunas lecciones en cuanto a los afectos. Si bien esta semana algunas cuestiones podrán sufrir demoras, encontrarás placer en tu trabajo y disfrutarás de cada actividad que realices. Recibirás beneficios, alguna mejora y, si estás buscando empleo, tendrás muchas chances en estos días. Es posible que logres concretar algún interesante negocio o cumplir un objetivo material largamente esperado. Pero deberás evitar las reacciones impulsivas, aunque las circunstancias te muestren costados molestos. Atención con los desbordes emocionales.

Tendencia : no es tiempo de ir de rama en rama, puesto que el cuerpo reclamará descanso.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Detallista y buen observador, cuando el Gallo se propone avanzar, lo hace de manera estratégica. En lo laboral, deberás apurar el paso y cambiar de dirección con agilidad para no perder terreno. La capacidad oratoria propia del signo dará beneficios económicos en ámbitos inesperados. El perfeccionismo que persigue este signos muchas veces le hace perder la visión general y muchas veces su mente ágil y laboriosa le impide relajarse. Para el amor, será un período de pruebas y revisión. Tal vez te sientas irritado o molesto, por lo cual deberás evitar los enfrentamientos, apostar al diálogo y no a la riña.

Tendencia : conectar con el placer.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro alcanzará una posición de mayor equilibrio y estabilidad que dará tranquilidad a su vida. Todo lo que inviertas en tu profesión o carrera podrá rendir sus frutos en el futuro. Inteligente e intuitivo, este signo tendrá ocasión de planear con cuidado los proyectos que tiene en mente. El gran desafío será preparar bien el terreno, pero teniendo en cuenta cada detalle. Para el amor, es tiempo de resolver asuntos pendientes. Compartir tus deseos y necesidades será importante, ya que recibirás una buena respuesta. Callar y acumular en el interior no será una buena opción, así que apostá al diálogo y retornará el equilibrio y la pasión en la pareja.

Tendencia : si actuás con prudencia, tendrás protección.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Un fresco impulso te invitará a vivir con gran apertura a novedosas experiencias. Tendrás un sentimiento nuevo hacia el trabajo y un sentido más inspirado de la vida en general. Será un tiempo de estabilizar la economía, saldar deudas, refinanciar o incluso invertir en algún proyecto. También habrá novedades respecto a cuestiones académicas, intelectuales y todo lo relacionado con el extranjero, en especial en noticias sobre temas que entusiasman y alientan a seguir adelante. La vida social será importante en estos días y las amistades, esenciales en la vida del Chancho, puesto que ocuparán un lugar de privilegio tanto como los familiares.