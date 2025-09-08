Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La habilidad para los negocios se verá incrementada, y tu poderosa intuición será como un faro que te guíe en los momentos más desafiantes. La experiencia y los conocimientos adquiridos abrirán nuevas puertas. La Rata, popular entre sus amigos, estará muy solicitada y con la agenda al rojo. Ante la excesiva actividad, será ideal recuperar energía por medio de terapias alternativas, meditación o cualquier actividad recreativa. Algunos asuntos familiares requerirán dedicación y será oportuno atender temas caseros postergados. Oportunidad de recomponer en el amor o bien dar vuelta la página y comenzar de cero.

Tendencia : cumplir con lo prometido te hará sentir bien.

Las tendencias de la semana para los distintos signos

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En este período el Búfalo podrá resolver muchos asuntos con rapidez y habilidad. Deberás estar atento a las responsabilidades, ya que por hacer demasiado se te puede olvidar cumplir con algo pactado. Aclararás problemas con socios o compañeros y cederán los roces en tu entorno. Tendrás la oportunidad de revertir cuestiones negativas del pasado. Etapa importante para cuestiones intelectuales, estudios, adquisición de nuevos conocimientos y viajes. Ocasión de revertir cualquier tendencia negativa en las relaciones. Conversaciones que aclaran, sanan y enfocan la verdadera causa de cualquier desconexión emocional.

Tendencia : mantenerte alerta y actuar con agilidad.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre asumirá responsabilidades que darán como resultado ascensos laborales y mayores ganancias. Se afianza la autoconfianza, ya que surgirán ideas que podrás implementar en tu trabajo con notable éxito. Será un momento en donde todo aquello que merecés y por lo que has luchado, podrá llegar a tus manos. Excelente para realizar inversiones y consolidar asociaciones comerciales. Un golpe de suerte proveniente de socios o de tu pareja hará que mejore tu situación. Se acentúa la sensibilidad y emocionalidad. Procurá ver todo con humor y aprovechá la energía del momento para aclarar tus sentimientos.

Tendencia : algo comenzará a movilizarse dando a tu vida un nuevo ímpetu y vitalidad.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Etapa intensa en varios ámbitos para el Gato, que buscará un nuevo equilibrio. Llegó el momento de resolver todo aquello que tengas pendientes. Firme progreso basado en el tesón y la buena voluntad. Podrás afianzar tu situación económica sobre bases sólidas, así como actualizar y modernizar tu lugar de trabajo. Las responsabilidades quizá sean muchas, pero necesarias para los logros y la autorrealización. Cuidado con los despistes, deberás estar atento, ya que una pequeña distracción u olvido podría complicar la semana. Las energías con las que contarás en esta etapa señalan el momento de balancear tu ser y tus emociones.

Tendencia : mantener la calma, meditar y confiar.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ocuparás un lugar seguro y podrás concentrar tus fuerzas dirigiéndolas hacia una dirección concreta. El dinero será la recompensa por el trabajo bien realizado, habrá mayores ganancias y el Dragón podrá cerrar un ciclo en el desarrollo de la carrera o profesión. Buen momento para ocuparte del bienestar, hacer chequeos médicos, visitar al dentista o ponerte en movimiento. Si estás en pareja, pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu relación tenga futuro. Para los más solitarios, un aire positivo envolverá y renovará tu corazón y te ayudará a atraer un amor perdido o una nueva ilusión en tu vida sentimental.

Tendencia : capacidad de elevarse por encima de lo negativo.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente contará con mucha energía para dedicarse de lleno al trabajo y cumplir con los compromisos familiares y afectivos. Habrá mejoras en la economía pudiendo surgir nuevas fuentes de ingresos. Propicio para cerrar cuestiones pendientes y poner en marcha nuevos planes. La posibilidad de recibir algún dinero extra o un cobro demorado alegrará esta etapa. Manifestarás un fuerte espíritu de colaboración ideal para el trabajo en equipo, tu fuerte magnetismo te hará ganar el aprecio de todos. Mejorarán las relaciones al ser más flexible, paciente y tolerante con los demás.

Tendencia : cultivar los afectos y profundizar los vínculos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una profunda motivación interna llevará al Caballo por nuevos caminos. Etapa ideal para delinear algunos cambios laborales o lanzarte a concretar un proyecto de manera independiente. Buen momento para tramitar gestiones estancadas o cobrar deudas pendientes. Habrá cambios en las relaciones y es posible que algo que permanecía oculto salga ahora a la luz. Ideal para comunicarte y hablar sinceramente. Preferir el diálogo a la confrontación. En algunos casos podrán darse cambios renovadores en la pareja, y en otros se optará por tomar una sana distancia.

Tendencia : deshacerte de sentimientos negativos y recuerdos dolorosos del pasado.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La economía de la Cabra se mantendrá estable y será buen momento para consolidar tus recursos y realizar inversiones de poco riesgo. Una poderosa energía podría volver a la Cabra impetuosa o combativa. Procurá canalizarla de manera positiva a través de actividades físicas o cualquier disciplina que te permita descontracturar y relajar cuerpo y mente. La tendencia a vivir el amor como una simbiosis podría generar conflictos y llevar a la pareja a marcar los límites de su individualidad. Ceder en momentos de tensión, favorecerá la convivencia y las relaciones amorosas en general.

Tendencia : dormir lo suficiente será fundamental.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Etapa apropiada en la vida del Mono para revisar los propios recursos. Todo lo referido a la forma de manejar las finanzas se pone de relieve. La economía será la clave de estos días que exigirán te apliques con energía al generar ganancias por un lado, y controlar los gastos por el otro. Si pasás la prueba que el momento impone, lograrás mayor autonomía económica y poder personal para desarrollar seguridad. Las circunstancias exigirán adaptación en tu situación laboral y relaciones sociales. Organizá la agenda y procurá hacer todo paso a paso, sin apresuramiento. Las salidas románticas traerán gratas sorpresas a tu vida.

Tendencia : un nuevo orden resolverá problemas cotidianos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Comienzo de un tiempo marcado por una profunda transformación que sabrás sobrellevar evitando aferrarte al pasado y aceptando lo nuevo que la vida ofrece. Estarás dispuesto a implementar cambios que te permitan lograr una positiva renovación interior. El Gallo podrá superar algunas pruebas para comenzar un ciclo que vendrá acompañado de nuevas oportunidades. Tomarás decisiones y progresarás en el aspecto profesional; tu naturaleza dedicada y laboriosa abrirá nuevas puertas, pero deberás controlar los impulsos, ya que si actuás de manera precipitada podrías cometer errores.

Tendencia : aceptar con alegría y humor las distintas etapas de una relación.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana se presenta movilizadora para el Perro. Una poderosa energía te llenará de vitalidad, pero también de impulsividad que deberás saber enfocar positivamente. Toca revisar cómo luchás por tus objetivos, aquello que deseás alcanzar. Tendrás la oportunidad de ganar independencia e incluso liderazgo. Te acompañará una fuerza de convicción especial para avanzar, pero será preciso evitar los arrebatos y la intolerancia a fin de mantener en armonía tus relaciones. Momento de revisar tu seguridad, tanto en cuestiones materiales como emocionales.

Tendencia : algo del pasado se revela para ser sanado.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Las amistades y los nuevos contactos serán de vital importancia. Al seductor Chancho le resultará sencillo conquistar la simpatía de personas influyentes o de autoridad. Lograrás el éxito a través del carisma y la originalidad y será un momento de gran actividad social. Podrás comenzar vínculos profundos e importantes que impactarán en tu futuro. Las finanzas y los aspectos laborales estarán en alza, pero deberás manejarte con prudencia para no producir más gastos que ganancias. Oportunidad de comprometerte sentimentalmente. Será un período favorable para construir un hogar y consolidar vínculos de todo tipo.