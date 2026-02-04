Horóscopo chino 2026 para el Chancho: cómo será el año del Caballo de Fuego

El 17 de febrero comienza el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino. Hasta el 5 de febrero de 2027 este portentoso animal regirá la vida de todas las personas señalando un período de intensa energía, transformación y búsqueda de libertad. Potenciado por el elemento Fuego; favorece los proyectos audaces, cambios drásticos, liderazgo y autenticidad, aunque requiere gestionar la impulsividad y la impaciencia para evitar conflictos.

Vivo y animado, apasionado y extrovertido, el Caballo es pura energía, pasión y conquista. Su espíritu alegre, amoroso e innovador nos permitirá desplegar magnetismo y creatividad, ensanchar los horizontes y encontrar el mejor camino hacia la propia evolución.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

El año del Caballo llega para renovar nuestras ideas e intereses y augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento. Nos aportará la fuerza e inteligencia para progresar y avanzar hacia nuestras metas más elevadas.

El Caballo de Fuego es el más indomable de todos los equinos. El Caballo simboliza libertad, independencia y el movimiento, mientras el Fuego añade pasión y coraje.

El año 2026 será ideal para iniciar empresas, viajar, tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas. La energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza. Será imprescindible actuar con determinación pero con equilibrio, fomentando la autenticidad y la transformación personal. Se trata de un período excelente para iniciar proyectos por cuenta propia, estudiar, conocer y viajar. Los esfuerzos se verán recompensados este año si aprendemos a enfocar la energía a fin de no dispersarnos ni perdernos en los múltiples intereses que propone el libre y osado Caballo de Fuego.

Chancho (1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

El Chancho fue el último en llegar a ver al Buda, pues su manera de asimilar los hechos nada tiene que ver con el resto de la gente. Posee una gran fuerza interior y su vida tiene una profunda coherencia. Con una personalidad bien definida, pero llena de matices, el Chancho nunca pasa inadvertido, es un eterno aprendiz y posee una actitud ingenua y generosa ante la vida. Su experiencia lo guía, y aunque a veces cometa errores, sabe enriquecerse y evolucionar siempre. Sensual y lujurioso por naturaleza, adora las cosas más finas y mejores de la vida. Se preocupa profundamente por sus amigos y su familia y llegará a grandes extremos por mantenerlos felices y con bienestar: no considera que ayudar sea un deber sino un placer. En todo lo que dice y hace hay un verdadero compromiso, es brillante, talentoso y muy trabajador. No le gustan los cambios bruscos, le agrada el dinero y es el signo más sensual del horóscopo chino. Lúcido, realista pero también misterioso y apasionado, es enérgico y nada le es indiferente, nada le da igual.

El Chancho se verá muy movilizado por la energía del Caballo de Fuego, siendo llamado a cambiar la manera de enfocar sus asuntos así como la forma de relacionarse. Aprender a ser más independiente será un gran desafío, tendrán que animarse a dejar atrás estructuras rígidas o dependencias afectivas que ya no sirven. La habilidad para los negocios se verá incrementada y la poderosa intuición que poseen, será como un faro que los guíe en los momentos más desafiantes. La experiencia y los conocimientos adquiridosabrirán nuevas puertas y los hará sentir más fuertes y seguros. Populares entre sus amigos, estarán muy solicitados y con la agenda al rojo durante todo este período. Ante un año de mucha actividad, será ideal recuperar la energía natural por medio de terapias alternativas, meditación o cualquier actividad recreativa. La suerte estará totalmente a su favor y se sentirán más optimistas y decididos para aprovechar las oportunidades que se presenten. Todo les irá bien, aunque tendrán que esforzarse y ser más flexibles para alcanzar el éxito.