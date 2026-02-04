LA NACION

Horóscopo chino 2026 para el Búfalo: cómo será el año del Caballo de Fuego

El segundo signo de la rueda zodiacal oriental tendrá un año en el que a salud será un tema importante; todas las claves para el período que arranca el 17 de febrero

El horóscopo chino 2026 para el Búfalo o Buey

El 17 de febrero comienza el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino. Hasta el 5 de febrero de 2027 este portentoso animal regirá la vida de todas las personas señalando un período de intensa energía, transformación y búsqueda de libertad. Potenciado por el elemento Fuego; favorece los proyectos audaces, cambios drásticos, liderazgo y autenticidad, aunque requiere gestionar la impulsividad y la impaciencia para evitar conflictos.

Vivo y animado, apasionado y extrovertido, el Caballo es pura energía, pasión y conquista. Su espíritu alegre, amoroso e innovador nos permitirá desplegar magnetismo y creatividad, ensanchar los horizontes y encontrar el mejor camino hacia la propia evolución.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

El año del Caballo llega para renovar nuestras ideas e intereses y augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento. Nos aportará la fuerza e inteligencia para progresar y avanzar hacia nuestras metas más elevadas.

El Caballo de Fuego es el más indomable de todos los equinos. El Caballo simboliza libertad, independencia y el movimiento, mientras el Fuego añade pasión y coraje.

El año 2026 será ideal para iniciar empresas, viajar, tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas. La energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza. Será imprescindible actuar con determinación pero con equilibrio, fomentando la autenticidad y la transformación personal. Se trata de un período excelente para iniciar proyectos por cuenta propia, estudiar, conocer y viajar. Los esfuerzos se verán recompensados este año si aprendemos a enfocar la energía a fin de no dispersarnos ni perdernos en los múltiples intereses que propone el libre y osado Caballo de Fuego.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

Búfalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Poderoso y confiable, el Buey es capaz de marcar tendencia y nació para liderar. Lento y metódico, es capaz de grandes logros y nunca pierde de vista sus metas. Consigue lo que desea con constancia y sin apuro. Su energía es interminable y es muy consciente de los detalles. Cree en hacer bien las cosas desde la primera vez. Obsesivo de lo que emprende, es tozudo, terco, responsable y moralista. Odia dejar las cosas a medias y la tranquilidad de sus reacciones abruma a cualquiera. Práctico, sabio, maduro y organizado, el Búfalo es un filósofo, un ser de gran espiritualidad. Solitario, le cuesta movilizarse, odia la improvisación y posee un gran sentido del humor. En su vida afectiva no es impulsivo, más bien cauteloso, pero su amor es profundo, eterno y leal. Práctico, inspirado pero con los pies en la tierra, es un excelente compañero de camino y una fuente de consejos sabios y sinceros.

La energía del Caballo de fuego ayudará al Búfalo a concretar sus planes. El 2026 podrá ser recordado como un año de grandes conquistas para el honesto y comprometido Búfalo. Un espíritu que no depende de los golpes de suerte para alcanzar sus metas, ya que tiene un inquebrantable tesón como su mayor virtud. La capacitación y los estudios serán la clave para avanzar y progresar profesionalmente en este año que promete ser intenso y apasionado. La vida será activa, tanto en el orden amoroso como profesional. La salud será un tema clave y muchas veces el cuerpo manifestará las tensiones del alma. El amor reclamará más tolerancia y búsqueda de armonía. Para los más solitarios, aparecerán grandes oportunidades de comenzar un nuevo romance que podrá ser estable y duradero, tal como necesita su naturaleza metódica y comprometida. Manifestará un fuerte espíritu de colaboración ideal para el trabajo en equipo, su fuerte magnetismo lo llevará a ganarse el aprecio de todos. Mejorarán sus relaciones al ser más flexible, paciente y tolerante con los demás.

