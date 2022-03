Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 6 de Marzo de 2022

Aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen ánimo a uno.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 6 de Marzo

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese, ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para el fin de semana.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Por la tarde, junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Semana del 4 al 10 de marzo

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) está en contacto con Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción). Estas conexiones impactan en términos vinculares, piden ir a fondo, intensamente, y muestran la potencia de la relación. Por otro lado, el miércoles fue la Luna nueva en Piscis y dio inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

