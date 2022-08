Horóscopo de Leo de hoy: martes 16 de Agosto de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 23 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 16 de Agosto

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 12 al 18 de julio

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Cáncer (signo de agua, sensible) y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a los cierres y finales, para hacerle lugar a lo nuevo. A su vez, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la organización. Tip: Es bueno saberlo para volver consciente qué cambió.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.

Amor: Es momento de aceptar que la inseguridad es su peor enemiga. Aprenda a controlar los celos, de lo contrario, su pareja no estará dispuesta a tolerarlo.

Riqueza: Entienda que la clave para cuidar sus recursos económicos será evitar generar deudas innecesarias. Es momento de cuidar los gastos que realiza.

Bienestar: Sepa que su cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos durante la jornada para relajarse de la manera que usted quiera.

