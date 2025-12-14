Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de diciembre
Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
- 4 minutos de lectura'
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 15 al domingo 21 de diciembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Los nacidos en Aries toman una decisión laboral de viajes con Luna nueva y mejora el trabajo. Esta energía los impulsa a animarse a un movimiento que les abre caminos profesionales inmediatos.
- Carta de la suerte: Caballo de oros. “La paciencia te ayuda a obtener más”.
Tauro
La Luna nueva ayuda a los taurinos a aumentar tus proyectos de viajes. Un cambio en la rutina les permitirá organizar mejor las metas para avanzar de manera firme.
- Carta de la suerte: Caballero de Espadas. “Abrís la mente”.
Géminis
Los geminianos tendrán más trabajo y éxito profesional al viajar, y la luna renueva sus planes posibles. Además, surgen propuestas inesperadas que les permiten crecer y mostrar su versatilidad.
- Carta de la suerte: Seis de Espadas. “Elegís con inteligencia entre lo que quieren los demás y lo que querés para tu vida personal”.
Cáncer
La Luna les traerán mejoras laborales y un mejor análisis de los viajes que puede tener en el futuro los cancerianos. Un diálogo clave aclara el rumbo y los ayuda a proyectar con más tranquilidad.
- Carta de la suerte: Ocho de Bastos. “Justicia en los proyectos personales y más planes a futuro alcanzados, con merecido éxito”.
Leo
A los nacidos en Leo la luna los inspira a viajar este año. Hay un nuevo deseo que se activa y los impulsa a moverse hacia un horizonte más prometedor.
- Carta de la suerte: Siete de Bastos. “Lográs triunfos y desafíos mejores”.
Virgo
A los nacidos en Virgo les espera un aumento de viajes y trabajo en su vida. Se organizan con precisión y eso acelera resultados que esperaban hace tiempo.
- Carta de la suerte: Reina de Oros. “Organizás tu proyecto económico con éxito laboral”.
Libra
Los libranos activan su pedido de viajes. Una persona clave les abre las puertas que impulsan su crecimiento profesional.
- Carta de la suerte: Nueve de Oros. “Podés disfrutar del éxito profesional que merecés”.
Escorpio
A los escorpianos les aparecerá un nuevo viaje que los libere; llegan al éxito laboral y sus deseos se cumplen. Sienten que por fin se acomoda una situación que los tenía estancados desde hace meses.
- Carta de la suerte: La Fuerza. “Mejoras para los demás y te conectás con quien amás”.
Sagitario
Con Luna nueva en su signo, los nacidos en Sagitario alcanzan la realización profesional y muchos viajes. La energía los ilumina para iniciar algo grande que expande sus límites.
- Carta de la suerte: La Templanza. “Sabés manejar las fuerzas y te quedás con lo mejor de cada situación”.
Capricornio
Los capricornianos aportan paz y su pedido los ayudará a su crecimiento profesional. Una estructura nueva que arman hoy los sostiene para avanzar con más estabilidad.
- Carta de la suerte: Reina de Bastos. “Manejás tu impulso y tu gran decisión de conseguir tu logro”.
Acuario
A los nacidos en Acuario se les activan sus sueños de viajes y mejoras económicas. Aportarán abundancia en los trabajos futuros, cambiarán la perspectiva y empezarán a ver oportunidades donde antes veías límites.
- Carta de la suerte: El Mago. “Activás los logros en todos los aspectos con magia a favor”.
Piscis
Los piscianos piden proyectos y tranquilidad al viajar por trabajo. Lo que inician hoy los guía hacia un ritmo emocional más liviano y sostenido.
- Carta de la suerte: Sota de oros. “Te animás a un proyecto de arduo trabajo sabiendo cuál es tu objetivo”.
