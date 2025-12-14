Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de diciembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 15 al domingo 21 de diciembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Los nacidos en Aries toman una decisión laboral de viajes con Luna nueva y mejora el trabajo. Esta energía los impulsa a animarse a un movimiento que les abre caminos profesionales inmediatos.

Carta de la suerte : Caballo de oros. “La paciencia te ayuda a obtener más”.

Tauro

La Luna nueva ayuda a los taurinos a aumentar tus proyectos de viajes. Un cambio en la rutina les permitirá organizar mejor las metas para avanzar de manera firme.

Carta de la suerte : Caballero de Espadas. “Abrís la mente”.

Géminis

Los geminianos tendrán más trabajo y éxito profesional al viajar, y la luna renueva sus planes posibles. Además, surgen propuestas inesperadas que les permiten crecer y mostrar su versatilidad.

Carta de la suerte : Seis de Espadas. “Elegís con inteligencia entre lo que quieren los demás y lo que querés para tu vida personal”.

Cáncer

La Luna les traerán mejoras laborales y un mejor análisis de los viajes que puede tener en el futuro los cancerianos. Un diálogo clave aclara el rumbo y los ayuda a proyectar con más tranquilidad.

Carta de la suerte : Ocho de Bastos. “Justicia en los proyectos personales y más planes a futuro alcanzados, con merecido éxito”.

Leo

A los nacidos en Leo la luna los inspira a viajar este año. Hay un nuevo deseo que se activa y los impulsa a moverse hacia un horizonte más prometedor.

Carta de la suerte : Siete de Bastos. “Lográs triunfos y desafíos mejores”.

Virgo

A los nacidos en Virgo les espera un aumento de viajes y trabajo en su vida. Se organizan con precisión y eso acelera resultados que esperaban hace tiempo.

Carta de la suerte : Reina de Oros. “Organizás tu proyecto económico con éxito laboral”.

Libra

Los libranos activan su pedido de viajes. Una persona clave les abre las puertas que impulsan su crecimiento profesional.

Carta de la suerte : Nueve de Oros. “Podés disfrutar del éxito profesional que merecés”.

Escorpio

A los escorpianos les aparecerá un nuevo viaje que los libere; llegan al éxito laboral y sus deseos se cumplen. Sienten que por fin se acomoda una situación que los tenía estancados desde hace meses.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Mejoras para los demás y te conectás con quien amás”.

Sagitario

Con Luna nueva en su signo, los nacidos en Sagitario alcanzan la realización profesional y muchos viajes. La energía los ilumina para iniciar algo grande que expande sus límites.

Carta de la suerte : La Templanza. “Sabés manejar las fuerzas y te quedás con lo mejor de cada situación”.

Capricornio

Los capricornianos aportan paz y su pedido los ayudará a su crecimiento profesional. Una estructura nueva que arman hoy los sostiene para avanzar con más estabilidad.

Carta de la suerte : Reina de Bastos. “Manejás tu impulso y tu gran decisión de conseguir tu logro”.

Acuario

A los nacidos en Acuario se les activan sus sueños de viajes y mejoras económicas. Aportarán abundancia en los trabajos futuros, cambiarán la perspectiva y empezarán a ver oportunidades donde antes veías límites.

Carta de la suerte : El Mago. “Activás los logros en todos los aspectos con magia a favor”.

Piscis

Los piscianos piden proyectos y tranquilidad al viajar por trabajo. Lo que inician hoy los guía hacia un ritmo emocional más liviano y sostenido.