Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 24 al 30 de noviembre
Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
- 4 minutos de lectura'
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 24 al domingo 30 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
A los nacidos en Aries, Sagitario es uno de los soles que mejor energía les aporta, brindando tranquilidad y sabiduría.
- Carta de la suerte : El Mundo. “Aumentan los planes de viajes, así que pueden ir armando las valijas”.
Tauro
A los taurinos, Sagitario les enciende la lamparita y los impulsa a retomar un plan o un proyecto abandonado en su pasado.
- Carta de la suerte: Rey de Copas. “La inspiración regresa junto con nuevas ganas de apostar por lo que aman”.
Géminis
A los geminianos, Sagitario les ubica las ideas en una sola dirección y los ayuda a pensar bien, siempre contando con alguien que los apoye.
- Carta de la suerte: Dos de Copas. “Las alianzas y los acuerdos se vuelven claves para avanzar”.
Cáncer
Sagitario les mueve el optimismo a los nacidos en Cáncer, y les aporta una gran inyección de alegría y estímulos positivos.
- Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna. “Todo lo que estaba detenido comienza a fluir con nuevas oportunidades”.
Leo
A los nacidos en Leo, Sagitario los ayudará a avanzar hacia el futuro con alegría y optimismo.
- Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “Un tiempo en el que tendrán logros y buen desarrollo de planes a futuro”.
Virgo
A los nacidos en Virgo, Sagitario los obliga a usar la estrategia y practicidad con inteligencia para salir adelante.
- Carta de la suerte: As de Espadas. “Un cambio de enfoque los llevará directo al éxito”.
Libra
A los libranos, Sagitario los ayudará a tomar decisiones en proyectos importantes.
- Carta de la suerte: Reina de Espadas. “Este ciclo te trae claridad mental y vínculos más armónicos. Todas las puertas se abren”.
Escorpio
A los escorpianos, Sagitario aparecerán con amigos, socios y compañeros que quieran compartir proyectos muy buenos.
- Carta de la suerte: Dos de Oros. “Las alianzas que surjan ahora pueden ser duraderas y exitosas”.
Sagitario
A los nacidos en Sagitario, este Sol los ubica en el mejor lugar y los ayuda a dar pasos bien firmes y concretos que quizás hasta ahora no pudieron dar.
- Carta de la suerte: El Mago. “Es tiempo de liderar con seguridad y mostrar lo mejor de su ser“.
Capricornio
A los capricornianos, este Sol los ayuda a mirar para atrás, recapacitar y evaluar lo hecho hasta ahora para seguir con alegría y optimismo hacia el futuro.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “El descanso y la reflexión te llevan al lugar que te merecés”.
Acuario
A los nacidos en Acuario, este Sol los anima, los ubica en un gran lugar de sabiduría y reconocimiento. La energía se potencia y se sienten capaces de todo.
- Carta de la suerte: Rey de Espadas. “Surgen oportunidades para destacar o firmar acuerdos positivos”.
Piscis
A los piscianos, el Sol en Sagitario los puede hacer poner un freno para tomar los recaudos necesarios y organizar mejor sus próximos pasos.
- Carta de la suerte: El Carro. “Un viaje o una mudanza puede marcar un nuevo comienzo”.
