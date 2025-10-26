Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Los nacidos en Aries, con el Sol Escorpio, tendrán un tiempo de revisar lo que tiene que transformarse, de pensar hacia donde va amor son a largo plazo. Un encuentro inesperado renueva sus ganas de apostar de nuevo por el vínculo.

Carta de la suerte : Tres de copas. “Aprovechá este impulso para cerrar ciclos viejos y abrir espacio a nuevas formas de amar con más madurez emocional”.

Tauro

Los taurinos recomponen el amor que estaba apagado. Hablan claramente y se los comprende, con el Sol en oposición. Unen los opuestos a su favor, y eso les da la armonía necesaria para disfrutar sin controlar cada detalle.

Carta de la suerte : La Templanza. “Tu estabilidad se fortalece al permitirte fluir, soltando expectativas y confiando más en lo que el otro siente por vos”.

Géminis

Los geminianos, con el Sol en Escorpio, seducirán para que ser la estrella en la pareja. Reciben un premio laboral, la recompensa esperada, y eso eleva su confianza para conquistar con espontaneidad.

Carta de la suerte : Diez de Oros. “Usá esa energía para proyectar una nueva etapa afectiva donde la comunicación y el deseo se equilibren sin máscaras”.

Cáncer

Con el Sol entrando a un signo afín, los nacidos bajo el signo de Cáncer tendrán excelencia profesional y eso los ayudará a salir del encierro interior. Reciben noticias que ni imaginan y premios de dinero: eso les devuelve la motivación para seguir creciendo.

Carta de la suerte : As de Oros. “Este ciclo trae oportunidades de expansión emocional y laboral si te animás a mostrar tu verdadera sensibilidad”.

Leo

Los nacidos en Leo, con el Sol en el signo más sexual, se ven estimulados y sus ganas de cuidar, seducir, conquistar y atraer a la pareja se potencian. Se sienten más amados, y eso los impulsa a demostrar afecto sin miedo a mostrar vulnerabilidad.

Carta de la suerte : Sota de Copas. “Es tiempo de reforzar la intimidad emocional, dando lugar a vínculos más auténticos y menos dependientes de la admiración externa”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Virgo

Los nacidos en Virgo verán mejoradas sus ideas más apasionadas por el Sol en Escorpio, que también los impulsa a lograrlas sin temor. Un arco iris se abre en su horizonte, trayendo claridad emocional y ganas de disfrutar del presente sin tanto análisis.

Carta de la suerte : Diez de copas. “Encontrás serenidad al confiar en tus instintos, dejando que el corazón te guíe más que la mente”.

Libra

Los libranos revelan los deseos que tenían guardados y activan el amor gracias al Sol en Escorpio. El número uno del amor, con un magnetismo que conquista sin esfuerzo y genera nuevas oportunidades para el corazón.

Carta de la suerte : As de copas. “Te sentís más fuerte para poner límites sanos y atraer relaciones que respeten tu equilibrio interior”.

Escorpio

Los escorpianos brillan más que nadie con el Sol en su signo. Toda la gente que se crucen este mes, irán para el amor. Organizan un festejo y celebran logros personales que consolidan sus relaciones más importantes.

Carta de la suerte : Cuatro de Bastos. “Este período te impulsa a reafirmar tu poder y dejar atrás vínculos que no acompañan tu nueva versión”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario, con el Sol en Escorpio, se verán estimulados en el amor, para armar un viaje en pareja y vivir mucha pasión. Descubren lugares y su espíritu aventurero se mezcla con un amor más profundo y estable.

Carta de la suerte : Tres de Bastos. “Aprovechá este tránsito para reconectar con tus emociones y dejarte sorprender por lo que nace sin planearlo”.

Capricornio

Los capricornianos, con el Sol en Escorpio, ven todos sus proyectos como una forma de revalidarse. Se ocupan de los hermanos o socios y encuentran apoyo emocional donde antes solo veían obligaciones.

Carta de la suerte : Cuatro de Copas. “Este tiempo te invita a suavizar el control y abrirte a compartir logros y emociones sin sentirte vulnerable”.

A cada signo le depara algo distinto

Acuario

Los nacidos en Acuario dan vuelta todo, descubren situaciones para poder amar con el Sol en Escorpio. Dejan atrás lo que no va y comienzan el amor ideal, donde valoran la conexión real por encima de las apariencias.

Carta de la suerte : Cinco de Copas. “Este tránsito te muestra que la profundidad emocional también puede ser libertad si te animás a sentirla”.

Piscis

Los piscianos ven beneficios gracias al Sol en Escorpio: se animan a armar planes con su pareja, se comprometen con su amor y muestran una madurez emocional que fortalece sus lazos afectivos.