Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026

Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno

Jimena La Torre
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 29 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre para Aries
Aries

Con la Luna en Aries y Tauro, esta semana los nacidos en Aries tendrán un tiempo para cerrar temas del pasado y elegir mejor sus batallas. La intuición guía sus decisiones.

  • Carta de la suerte: El Juicio. “Pruebas que llevan a un renacer”.

Tauro

Los taurinos, con la Luna en Aries y Tauro, se verán favorecidos esta semana en el trabajo y la estabilidad. Reciben apoyo que refuerza su seguridad.

  • Carta de la suerte: Diez de Oros. “Respaldo material y oportunidades”.

Géminis

Los geminianos, con la Luna en Aries y Tauro, mejoran el diálogo laboral esta semana. Escuchar con atención fortalece acuerdos clave.

  • Carta de la suerte: La Justicia. “Firmas y resoluciones pendientes”.

Cáncer

La Luna en Aries y Tauro esta semana impulsa a los capricornianos a tomar decisiones importantes en el amor. Apuestan a un proyecto que les da paz.

  • Carta de la suerte: Seis de Espadas. “Cambios positivos y viajes”.

Leo

A los nacidos en Leo, con la Luna en Aries y Tauro, activan su deseo esta semana y nuevos planes, siempre que cierren sus asuntos pendientes.

  • Carta de la suerte: El Loco. “Animarse a lo nuevo sin miedo”.
Virgo

Los nacidos en Virgo, con la Luna en Aries Tauro, esta semana equilibran su relación con la pareja y la vocación. Sensibilidad y ambición trabajan juntas.

  • Carta de la suerte: Rey de Bastos. “Crecimiento personal y profesional”.

Libra

La Luna en Aries y Tauro esta semana trae alivio laboral e inspiración creativa a los librianos.

  • Carta de la suerte: Sota de Espadas. “Ideas que se concretan”.

Escorpio

A los escorpianos, con la Luna en Aries y Tauro, esta semana fortalecen su energía emocional y se ven ayudados a canalizar la intensidad.

  • Carta de la suerte: La Fuerza. “Dominio interno y claridad”.

Sagitario

La Luna en Aries y Tauro esta semana invita a los nacidos en Sagitario a una pausa breve para tomar impulso.

  • Carta de la suerte: El Ermitaño. “La luz interior guía el camino”.

Capricornio

Los capricornianos, con la Luna en Aries y Tauro, ordenan temas familiares, de salud y de trabajo pendiente.

  • Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Reconocimiento y progreso laboral”.
Acuario

A los nacidos en Acuario, con la Luna en Aries y Tauro, reactivan temas familiares que piden equilibrio y generosidad.

  • Carta de la suerte: Seis de Oros. “Dar y recibir en justa medida”.

Piscis

Los piscianos, con la Luna en Aries y Tauro, piden no forzar nada y confiar en los tiempos.

  • Carta de la suerte: Cuatro de Espadas. “Descanso y claridad mental”.
Por Jimena La Torre
