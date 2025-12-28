Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 29 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Con la Luna en Aries y Tauro, esta semana los nacidos en Aries tendrán un tiempo para cerrar temas del pasado y elegir mejor sus batallas. La intuición guía sus decisiones.
- Carta de la suerte: El Juicio. “Pruebas que llevan a un renacer”.
Tauro
Los taurinos, con la Luna en Aries y Tauro, se verán favorecidos esta semana en el trabajo y la estabilidad. Reciben apoyo que refuerza su seguridad.
- Carta de la suerte: Diez de Oros. “Respaldo material y oportunidades”.
Géminis
Los geminianos, con la Luna en Aries y Tauro, mejoran el diálogo laboral esta semana. Escuchar con atención fortalece acuerdos clave.
- Carta de la suerte: La Justicia. “Firmas y resoluciones pendientes”.
Cáncer
La Luna en Aries y Tauro esta semana impulsa a los capricornianos a tomar decisiones importantes en el amor. Apuestan a un proyecto que les da paz.
- Carta de la suerte: Seis de Espadas. “Cambios positivos y viajes”.
Leo
A los nacidos en Leo, con la Luna en Aries y Tauro, activan su deseo esta semana y nuevos planes, siempre que cierren sus asuntos pendientes.
- Carta de la suerte: El Loco. “Animarse a lo nuevo sin miedo”.
Virgo
Los nacidos en Virgo, con la Luna en Aries Tauro, esta semana equilibran su relación con la pareja y la vocación. Sensibilidad y ambición trabajan juntas.
- Carta de la suerte: Rey de Bastos. “Crecimiento personal y profesional”.
Libra
La Luna en Aries y Tauro esta semana trae alivio laboral e inspiración creativa a los librianos.
- Carta de la suerte: Sota de Espadas. “Ideas que se concretan”.
Escorpio
A los escorpianos, con la Luna en Aries y Tauro, esta semana fortalecen su energía emocional y se ven ayudados a canalizar la intensidad.
- Carta de la suerte: La Fuerza. “Dominio interno y claridad”.
Sagitario
La Luna en Aries y Tauro esta semana invita a los nacidos en Sagitario a una pausa breve para tomar impulso.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “La luz interior guía el camino”.
Capricornio
Los capricornianos, con la Luna en Aries y Tauro, ordenan temas familiares, de salud y de trabajo pendiente.
- Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Reconocimiento y progreso laboral”.
Acuario
A los nacidos en Acuario, con la Luna en Aries y Tauro, reactivan temas familiares que piden equilibrio y generosidad.
- Carta de la suerte: Seis de Oros. “Dar y recibir en justa medida”.
Piscis
Los piscianos, con la Luna en Aries y Tauro, piden no forzar nada y confiar en los tiempos.
- Carta de la suerte: Cuatro de Espadas. “Descanso y claridad mental”.