Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de diciembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Sagitario (último signo de Fuego). Allí también se encuentran Mercurio (planeta de la comunicación), Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción). Este stellium de planetas en el signo del arquero es un bálsamo de confianza y entusiasmo, aunque también puede tener un efecto contrario: un exceso de optimismo. Por su parte, la Luna se encuentra en fase menguante y durante este fin de semana transita por Virgo y Libra. Aunque sea una vibración sutil, favorece el orden mental y la conexión de pareja.

Este fin de semana, hay varios planetas que transitan en Sagitario (Foto: Canva)

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su tránsito por Sagitario y este fin de semana conecta en cuadratura con Saturno (planeta asociado al compromiso). Esta interacción es potente y combina en dosis iguales impulso, disciplina y buena suerte. Eso sí, no te fíes solo de la energía porque para que las cosas ocurran vos tenés que tomar las riendas de tu deseo.

Tip: cuidado con la desmesura.

Ascendente en Tauro

Este fin de semana se da por última vez una configuración de alto impacto: Urano (planeta de los cambios) en tránsito por tu signo se opone a Mercurio (planeta de la comunicación) en Escorpio. Esta oposición activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con energía de transformación emocional.

Tip: es buen momento para cortar de raíz con una dinámica que no te hace bien.

Es momento de una transformación emocional en la pareja para las personas con ascendente en Tauro (Foto: FreeP¡CK)

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) conectó en oposición con Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Es la última vez que se da esta configuración, que impacta en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Se impone un cierre verdadero y profundo: un cambio de patrón mental, el fin de un ciclo.

Tip: tenete paciencia.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el efecto de la última Luna llena en Géminis, que movilizó preguntas difíciles, de esas que cuesta formularse. No se trata de tomar una decisión ya, pero sí de hacerle lugar a lo que se iluminó de forma muy evidente.

Tip: los miedos pueden ser muy útiles si se los piensa como información emocional.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario y se está acercando matemáticamente a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Piscis. Esta configuración trae un cambio de vibración y diluye el entusiasmo sagitariano con energía de trabajo y seriedad.

Tip: un esfuerzo más.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: Mercurio (tu regente) conectó en oposición con Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Es la última vez que se da esta configuración, que impacta en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el sentido vital. Es posible que en estos días se vuelva muy evidente en qué dirección querés continuar con tu vida. Suena grandilocuente, pero es sincero.

Tip: es difícil, pero se puede cambiar el modo de vida.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario y te propone expansión personal y vincular. Además, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por tu signo. Aunque sea un movimiento sutil, siempre ayuda a poner las cosas en su lugar, sobre todo, en términos emocionales.

Tip: tal vez te ayude quedarte unos días en tu casa para recomponer energía.

Ascendente en Escorpio

Urano (planeta asociado a los cambios) se encuentra transitando en el último grado de Tauro, tu eje complementario, y durante estos días conectó matemáticamente en oposición con Mercurio en tu signo. Es la tercera vez en siete años que se da esta interacción y esta vez se vuelve más nítida su misión: lograr que tu pareja afiance su capacidad de escucha y diálogo.

Tip: no te defiendas de tus emociones.

Ascendente en Sagitario

Este fin de semana las personas con ascendente en Sagitario tendrán confianza y optimismo Shutterstock

Los recorridos del Sol, Marte, Venus y Mercurio por tu signo funcionan como un combustible espectacular de gran disponibilidad energética. Esta abundancia ayuda a que conectes con la fluidez de las cosas, para que veas que la confianza y el optimismo colaboran a vivir con alegría y celebración.

Tip: algunos límites no existen, están en tu cabeza.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha directa en Piscis y verás cómo poco a poco lo que hasta hace un tiempo estaba trabado empieza a circular con mayor facilidad. No es magia, sino que es parte de la propuesta energética: a veces para que algo avance a paso firme, primero tiene que haber un momento más lento y confuso. Los recorridos del Sol, Marte, Venus y Mercurio en la zona de tu carta natal asociada a los finales muestran que antes de que empiece tu temporada hay cosas para dejar atrás.

Tip: la queja no ayuda en nada.

Ascendente en Acuario

Información energética importante: Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada por los últimos grados de Tauro y estos días conectó por última vez con Mercurio (planeta de la comunicación). En términos psicológicos, puede ser que haya aparecido con nitidez un deseo o una idea con respecto a qué querés para vos y tu familia.

Tip: de la idea al hecho va a pasar mucho tiempo.

Ascendente en Piscis

Información energética importante: después de su largo período de retrogradación, Neptuno (tu regente) retoma su marcha directa y, progresivamente, se va volviendo visible lo que ya no va más. Puede ser un cambio de etapa, el fin de una relación o simplemente el final de una manera de vincularte con tu trabajo o tu rutina. El recorrido de Saturno (planeta asociado al compromiso) por tu signo es de ayuda para que elabores con madurez que algunas cosas tienen que terminar.