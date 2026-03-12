Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 13 de marzo?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco), Marte y Mercurio continúan su recorrido en Piscis (último signo del Zodíaco) y esta temporada invita a bajar decibeles, a entrar en contacto con el silencio interno, al recogimiento. Además, Júpiter (planeta de la expansión) retomó su marcha directa en Cáncer y empieza a mostrarnos en qué aspectos crecimos y en cuáles todavía falta romper el cascarón.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte, tu regente, continúa su recorrido en Piscis y lleva energía de inicio a la zona de tu carta natal asociada a los finales. Esta combinación puede dar lugar a que te animes a aceptar que hay algo que ya no va más en tu vida. Por otro lado, el ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Aries despierta tu deseo físico y es un gran momento para intensificar la actividad física.

Tip: sinceridad con vos.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Aries y activa la zona de tu carta natal asociada al futuro y las amistades. Por un lado, puede ser que empieces a ver a un amigo con otros ojos. Por otro lado, este tránsito interpela tus deseos más viscerales y los pone en escena. Es buen momento para descubrir tu valentía.

Tip: con ímpetu.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y el domingo se une en conjunción con Marte en Piscis. Esta interacción puede ayudar a terminar de decodificar un enojo y de ver cómo hacer para usar esa furia para implementar cambios radicales.

Tip: con coraje.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: Júpiter (planeta de la expansión) retomó su marcha directa en tu signo y, progresivamente, vuelve visible en qué sentido pudiste expandirte y en qué otras direcciones todavía te gustaría accionar para que se cumplan tus metas.

Tip: confía en tus ganas de crecer.

Ascendente en Leo

Este fin de semana, las personas con ascendente en Leo reflexionarán sobre la pareja (Foto ilustrativa Freepik)

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Piscis y es posible que sean días de más silencio o necesidad de repliegue. Por otro lado, el tránsito de Plutón (planeta de la transformación) en Acuario, tu eje complementario, pone a prueba tu adaptabilidad a los cambios en el plano de la pareja.

Tip: el sentido no se deduce de forma instantánea.

Ascendente en Virgo

La temporada de Piscis, tu eje complementario, continúa activando la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Ahí también están Mercurio y Marte que el domingo se unen en conjunción. Esta interacción puede despertar tu furia con temas que hace mucho te están dando vueltas en tu cabeza. Es bueno saberlo para moderarte y no perder de vista que a veces se gana perdiendo.

Tip: las formas importan.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Aries y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con energía de iniciativa. Es buen momento para encarar un cambio de actitud en ese ámbito, ya sea para actualizar acuerdos o para introducir nuevos proyectos compartidos. El recorrido de Saturno en Aries suma responsabilidad y compromiso para el futuro.

Tip: elegí tener más protagonismo.

Ascendente en Escorpio

Urano (planeta asociado a los cambios) está terminando su recorrido en Tauro, tu eje complementario, donde estuvo más de siete años. Es bueno saberlo para hacer un ejercicio de retrospección y ver todos los cambios que ocurrieron en ese tiempo en tu situación vincular, pero también en el modo en que vos te relacionas con tus emociones.

Tip: la amistad es un refugio.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante para vos: Júpiter (tu regente) retomó su marcha directa en Cáncer. Este cambio de dirección trae un efecto sutil, pero que posiblemente sientas que trae perspectiva temporal: permite ver en qué zonas de tu vida creciste y en cuáles te falta aún un poco más de expansión.

Tip: apostá por tus deseos.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries y está iniciando un nuevo recorrido zodiacal en la base emocional de tu carta natal. Ahí también está Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Ambos planetas permanecerán un tiempo allí y es bueno pensarlo como un movimiento sutil que irá tramando de otra manera la conexión entre lo que haces y lo que sentís.

Tip: buscá lo genuino.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Tauro y, a su vez, Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa avanzando en tu signo. Estos tránsitos activan puntos clave de tu carta natal y van permitiéndote que afines la puntería de tus decisiones para que la autenticidad te guíe.

Tip: el secreto está en cómo te ves a vos.

Ascendente en Piscis

Las personas con ascendente en Piscis pueden sentir confusión estos días Instagram

Tu temporada continúa y es posible que algunas emociones empiecen a decantar en estos días. No te extrañes si sentís confusión o desorientación. Es posible que todavía no sea del todo claro el próximo paso pero, poco a poco, empieza a despejarse la niebla emocional. El domingo Mercurio y Marte se unen en tu signo y pueden ayudar a destrabar.