Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 21 de noviembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) se encuentra transitando el último grado de Escorpio y se despide con una configuración de alto impacto: se opone a Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Esta interacción funciona como un punto de quiebre a patrones compulsivos y trae energía de corte y revolución. En sintonía, la Luna nueva en Escorpio del jueves da inicio a un ciclo transformador de seis meses. Por otro lado, el viernes comienza la temporada de Sagitario y, poco a poco, se instala una vibración más festiva, acorde con esta época del año.

Este fin de semana arranca la temporada de Sagitario

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Sagitario y trae una vibración de avance y expansión. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es buen momento para profundizar en una relación.

Tip: cuidá tu descanso.

Ascendente en Tauro

El Sol en Escorpio, tu eje complementario, conecta en oposición con Urano en tu signo. Es la última vez que se dará esta interacción, que trae información importante con respecto a tus deseos. Para decodificar el mensaje, puede ayudar la Luna nueva en Escorpio, que da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja.

Tip: ejercitá el autoconocimiento.

La Luna nueva en Escorpio hace que las personas con ascendente en Tauro se enfoquen en la pareja (Foto: FreeP¡CK)

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su marcha retrógrada y acaba de reingresar en Escorpio, lo que propicia una revisión de las últimas decisiones en temas vinculares. En sintonía, la Luna nueva en Escorpio empieza un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: paciencia, el tiempo de la emoción es más lento.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) adquiere carácter de nueva en Escorpio y pone en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tu identidad. Es una gran oportunidad para capitalizar tu intensidad como un valor y no como algo negativo.

Tip: ¿por qué esconderías cómo sos?

Ascendente en Leo

Información energética importante para vos: el Sol (tu regente) este fin de semana se despide de Escorpio y lo hace con una interacción de alto impacto, ya que se opone a Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Esta configuración activa puntos clave de tu carta natal: la zona vinculada a tu base emocional y tus objetivos laborales. No te extrañes si sentís mucha demanda de un lado y del otro.

Tip: no te sobrecargues de responsabilidad.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su período de retrogradación y ha vuelto a ingresar en Escorpio, lo que activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. También se da la Luna nueva en este signo de Agua, que da inicio a un ciclo de seis meses. Es buen momento para hacer una limpieza energética y desprenderte de patrones mentales compulsivos que no te hacen bien.

Tip: no te olvides de alimentar tu intelecto.

Es un buen momento para que las personas con ascendente en Virgo hagan una limpieza energética este fin de semana

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Escorpio y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a los valores y el cuerpo. También se da la Luna nueva en el signo del escorpión, que hace que empiece un ciclo de seis meses. Puede ser una buena oportunidad para plantar una semilla sobre qué aspectos te gustaría cambiar en tu dinámica vincular.

Tip: animate a decir que algo no te gusta.

Ascendente en Escorpio

Tu temporada está despidiéndose con una configuración de alto impacto, ya que el Sol en Escorpio se opone a Urano en Tauro. Esta conexión mueve el tablero emocional y mental en un mismo movimiento. En términos psicológicos, puede ser que sientas una confusión y cierta contradicción interna. En ese sentido, la Luna nueva en tu signo puede ayudar a desentrañar qué aspectos psíquicos es necesario refundar.

Tip: a veces hay que cortar de raíz.

Ascendente en Sagitario

Si bien Júpiter (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Cáncer, hay una vibración de avance por el recorrido de Marte (planeta de la acción) en tu signo. Además, el viernes el Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresa en tu signo y empieza tu temporada. En términos psicológicos, es posible que estés empezando a confiar en que puede cambiar la racha.

Tip: es clave que conectes con el entusiasmo.

Ascendente en Capricornio

La amistad será centra para las personas con ascendente en Capricornio por la Luna nueva en Escorpio (Foto: Freepik) Anna Bizon

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y este fin de semana conecta en trígono con Mercurio (planeta de la comunicación) en Escorpio. Aunque es un movimiento sutil, puede ayudarte a decodificar cómo estás sintiéndote en el plano sensible. Por otro lado, la Luna nueva en Escorpio da inicio a un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta asociada a la amistad.

Tip: no descuides la sociabilidad.

Ascendente en Acuario

Información energética importante para vos: Urano (tu regente) en su marcha retrógrada por Tauro conecta con el Sol en Escorpio por última vez. Este movimiento afianza tus decisiones de los últimos años y permite comprender mejor por qué ahora estás donde estás.

Tip: la perspectiva temporal siempre ayuda.

Ascendente en Piscis

Durante estos días hubo mucha energía acuática en el cielo y eso pudo haber favorecido la circulación de tus emociones de un modo más fluido. En ese sentido, la Luna nueva en Escorpio del jueves puso en marcha un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al sentido vital. Es buen momento para confiar en tu poder psíquico.