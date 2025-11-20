Rituales de Luna nueva para hacer hoy, jueves 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre hay Luna nueva, la fase en la cual el satélite natural casi no se puede ver en el cielo. Para lo esotérico, es un momento ideal para la introspección, la siembra de intenciones y el inicio de nuevos proyectos. Es por ello que muchos creyentes recurren a hacer rituales durante el novilunio apara aprovechar su energía.

A continuación, tres rituales sencillos de Luna nueva para hacer este jueves 20 de noviembre. Se recomienda hacerlos en un espacio tranquilo y preferentemente durante la noche o en las 24 horas posteriores.

La Luna nueva es un buen momento para soltar lo que no sirve e iniciar un nuevo ciclo lunar con nuevas metas rawpixel.com / Busbus - Freepik

El ritual de las 10 intenciones para la manifestación

Este rito es fundamental para la Luna nueva, ya que se alinea directamente con su energía de nuevo comienzo y establecimiento de metas. Permite definir con claridad los objetivos para el ciclo que comienza, cargándolos con la energía del novilunio para que crezcan a medida que la Luna crece. Al escribir, se traslada el deseo del plano mental al físico, lo que le da forma y dirección a la energía de inicio. Se limita a 10 intenciones para concentrar la fuerza.

Hace falta un papel o cuaderno nuevo (simboliza el lienzo en blanco), una birome de tinta azul (representa la claridad) o verde (para la abundancia y el crecimiento), y una vela blanca para purificar e iluminar la intención.

Representación del ritual de las 10 intenciones para manifestar con la Luna nueva Gemini

Estos son los pasos para realizar el ritual de las 10 intenciones para la manifestación:

1 Preparación

Encender la vela blanca y tomarse unos minutos para respirar y centrar la mente, visualizando un manto oscuro y fértil.

2 Redacción

Escribir un título claro como: “Mis Intenciones para el Ciclo Lunar de Noviembre”.

Luego, redactar hasta 10 deseos o metas en tiempo presente y positivo, como si ya hubieran ocurrido. Por ejemplo: “Gano la promoción en mi trabajo” o “Mi salud es óptima y vibrante”.

3 Carga y activación

Leer las intenciones en voz alta, mientras se siente la emoción de que ya se cumplieron. Doblar el papel y guardarlo en un lugar donde no se mueva, como un libro, hasta la próxima Luna nueva para revisar lo manifestado.

4 Cierre

Dejar que la vela se consuma por completo bajo supervisión o apagarla con un apagavelas para “sellar” o cerrar el ritual de intención.

Baño de descarga y purificación

Es una forma de dejar atrás las energías estancadas del ciclo anterior y recibir la nueva vibración lunar con el aura limpia. El baño permite eliminar la carga negativa, la fatiga energética o los residuos de problemas pasados que puedan obstaculizar el camino de las nuevas intenciones.

Para ello, se requiere agua tibia, sal marina gruesa o de roca, un puñado de hierbas frescas o secas (se recomienda romero para protección y ruda para limpieza) y una vela violeta que representa la transmutación.

Representación de baño de descarga y purificación Gemini

Este es el procedimiento para un baño de descarga y purificación:

1 Preparación

Encender la vela violeta y llenar la bañera con agua tibia. Si no se tiene, preparar un recipiente con 3 litros de agua.

2 Infusión

Agregar un puñado de sal marina y las hierbas en el agua. Dejar reposar por unos minutos, mientras se visualiza cómo el agua absorbe una luz violeta purificadora.

3 El baño

Si es en bañera, sumergirse por 15 a 20 minutos y liberar cualquier tensión. Si es en ducha, verter el agua preparada del cuello hacia abajo (nunca mojar la cabeza). En ambos casos, se debe repetir como un mantra: “Limpio y libero toda energía que no me pertenece”.

4 Cierre

No enjuagarse con jabón inmediatamente, sino que hay que esperar unos minutos. Para secarse, utilice una toalla limpia dando suaves toques o deje secar la piel al aire. Agradecer a los elementos y apagar la vela.

Carga energética de cristales

Este ritual permite cargar un objeto físico, como puede ser un cristal o un amuleto, con una intención específica del nuevo ciclo. Ayuda a mantener el enfoque y la vibración alta, puesto que los cristales son grandes amplificadores y almacenan la energía.

Se necesita un cristal limpio (se sugiere cuarzo cristal para amplificar o amatista para transformar), un recipiente de vidrio transparente e incienso de sándalo o palo santo para purificar.

Representación de la carga de cristales con la Luna nueva Gemini

Así se hace la carga energética de cristales con la Luna nueva:

1 Purificación

Pasar el cristal por el humo del incienso o palo santo, mientras se visualiza cómo se limpia de cualquier energía anterior.

2 Programación

Sostener el cristal con ambas manos, cerca del corazón. Cerrar los ojos y repetir la intención más importante (una sola y muy clara) para el nuevo ciclo. Por ejemplo: “Atraigo abundancia financiera” o “Soy un faro de creatividad”.

3 Carga

Colocar el cristal dentro del recipiente de vidrio y ubicarlo cerca de una ventana donde le llegue la energía de la noche. Aunque no se vea la Luna, la energía está presente. También se puede dejar afuera en el patio o balcón para que capte la luz del novilunio.

3 Activación

Dejar el cristal toda la noche. A la mañana siguiente, llevarlo encima para que actúe como un recordatorio y un imán de la intención sembrada.