Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 31 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Escorpio y esta temporada mantiene un ritmo intenso no solo por las características inherentes a este signo sino porque, además, hay mucha energía sensible y acuática que pone en primer plano temas emocionales por los tránsitos de Marte (planeta de la acción) en Escorpio; Saturno (planeta del compromiso) en Piscis y Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer.

El Sol sigue su recorrido por Escopoio (Pixabay) (Pixabay)

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana conecta matemáticamente en trígono con Saturno (planeta del compromiso) en Piscis y, a su vez, con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración puede traer una oleada inoportuna de nostalgia y una perspectiva demasiado emocional.

Tip: pensar en el pasado no significa querer volver ahí.

Ascendente en Tauro

El Sol y Marte continúan en tránsito por Escorpio, tu eje complementario, y mantienen muy activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. No te extrañes si estás con ganas de cambios radicales. Eso sí, cuidado con la impulsividad.

Tip: la transformación puede ser gradual.

Ascendente en Géminis

Información importante: Mercurio (tu regente) ingresó en Sagitario, tu eje complementario, y este fin de semana se opone a Urano en tránsito por Géminis. Esta configuración es de alto impacto y repercute en tu situación de pareja. No es para asustarse, pero sí para prestar atención a qué sensaciones te trae este momento.

Tip: fijate cómo las emociones y los pensamientos entran en diálogo.

Ascendente en Cáncer

Mientras que la Luna se encuentra en fase creciente y transita por Acuario y Piscis, este fin de semana predomina la energía acuática, afín a tu signo. Si bien puede ser que tanta carga afectiva y emocional en el ambiente te abrume, es bueno saberlo para no resistirte al momento.

Tip: animate a profundizar.

Ascendente en Leo

Las personas con ascendente en Leo estarán enfocadas en la familia este fin de semana Shutterstock

El Sol (tu regente) transita por Escorpio, en la zona de tu carta natal asociada a la familia. La configuración acuática de este fin de semana puede traer situaciones que te invitan a soltar el control.

Tip: las emociones no pueden evitarse.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Sagitario y este fin de semana se opone a Urano (planeta de los cambios) en Géminis. Esta configuración puede traer tensión entre tus responsabilidades laborales y asuntos domésticos. Por ahí es conveniente pedir ayuda a alguien de confianza.

Tip: no todo se resuelve con la mente.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) se encuentra en tu signo y trae una propuesta de magnetismo, seducción y diplomacia. En términos psicológicos, es un gran momento para enfrentar con altura una negociación y usar la energía disponible a tu favor.

Tip: no toda armonía requiere sacrificio.

Ascendente en Escorpio

Tu temporada continúa avanzando intensamente y este fin de semana la vibración sensible es total por el trígono acuático que se da entre Marte (planeta de la acción) en Escorpio, Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer y Saturno (planeta del compromiso) en Piscis. Esta configuración es ideal para materializar proyectos personales que combinan pasión con trabajo.

Tip: que te guíe tu intuición.

Ascendente en Sagitario

Mercurio (planeta de la comunicación) ingresó en tu signo, lo cual favorece tu capacidad de expresión y claridad mental. Por otra parte, la oposición a Urano en Géminis, tu eje complementario, puede traer noticias inesperadas o conversaciones que alteran tu visión de futuro.

Tip: el secreto está en cómo procesas los imprevistos.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y este fin de semana conecta en trígono con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer y Marte (planeta de la acción) en Escorpio. En términos psicológicos, hay mucha energía disponible para tratar temas vinculares, familiares o laborales.

Tip: poner límites es una forma de cuidado.

Ascendente en Acuario

La creatividad estará a flor de piel para las personas con ascendente en Acuario este fin de semana Shutterstock

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Géminis y este fin de semana conecta matemáticamente con Mercurio (planeta de la comunicación) en Sagitario. Esta interacción activa tu eje creativo, lo que puede despertar ganas renovadas de aprender algo nuevo.

Tip: buscá un hobby analógico, lejos de lo digital.

Ascendente en Piscis

La vibración acuática de este fin de semana dada por los tránsitos del Sol y Marte en Escorpio, Júpiter en Cáncer y Saturno en tu signo ayuda a que te amigues con los límites como un recurso para poder avanzar en tus proyectos, tanto con sensibilidad como disciplina.