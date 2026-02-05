Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 6 de febrero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Acuario, y allí también se encuentran Mercurio (planeta de la comunicación), Venus (planeta de las relaciones), Marte (planeta de la acción) y Plutón (planeta de la transformación). Esta gran disponibilidad de energía de este signo de Aire es una buena oportunidad para encarar cambios radicales y que nuestra forma de pensar sea distinta, más libre y moderna.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Varios planetas se encuentran en Acuario, además del Sol

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y puede ser que sean días de mayor acelere mental. Es bueno saberlo para buscar modos de calmar tu sistema nervioso. Puede ser hora de empezar a meditar o usar una receta infalible: incrementar la actividad física.

Tip: anotá las ideas sin juzgar si son buenas o malas.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y este fin de semana se une en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación). En términos psicológicos, es una buena oportunidad para tener una conversación laboral y/o vincular con una perspectiva objetiva y desapegada.

Tip: aprovechá para hablar con menos dramatismo.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y este fin de semana se une en conjunción con Venus (planeta de las relaciones). Esta conexión activa la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el sentido vital. No te extrañes si de pronto se te cruza una ocurrencia imprevista, pero muy ingeniosa.

Tip: intenta sacarte de la cabeza esos patrones que te frenan.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el impacto de la Luna llena en Leo del domingo pasado y estés transitando unos días más sensibles. Por otro lado, en el cielo hay gran disponibilidad de energía abstracta y desapegada, y para vos puede ser un buen momento para aliviar la carga emocional con que te tomas todas las cosas.

Tip: el humor siempre ayuda.

Ascendente en Leo

Puede ser momento de tomar cierta distancia de la pareja para las personas con ascendente en Leo

Información energética importante: la temporada de Acuario, tu eje complementario, continúa avanzando a paso firme y mantiene muy activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Ahí también están Marte, Venus, Mercurio y Plutón. En términos psicológicos, puede ser que estés prestándole demasiada atención a tu situación vincular y eso quizá sea contraproducente para tu pareja.

Tip: un poco de distancia prudencial.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y este fin de semana se une en conjunción con Venus (planeta de las relaciones) en la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud. Es una gran oportunidad para que aproveches esta energía de cambio y renovación para encarar de un modo distinto una situación vincular.

Tip: tal vez no necesites hablar, solo cambiar la manera en que lo estás abordando en tu mente.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Acuario y este fin de semana se une en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación). Esta interacción se da en la zona de tu carta natal asociada al romance y no sería raro que estés atravesando un período de particular idealización de la persona que te gusta. Es bueno saberlo para no perder de vista que la fantasía es tan necesaria como la realidad.

Tip: todos cometemos errores.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y ahí, también, se está dando un stellium de energía de este signo por los tránsitos de Marte (tu antiguo regente), Mercurio, Venus y el Sol. En términos psicológicos, puede que sean días en los que los temas familiares estén ocupando toda tu mente.

Tip: la idea de familia también puede cambiar con el tiempo.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. Mientras tanto, la zona de tu carta asociada a la comunicación se encuentra muy activada por los tránsitos del Sol, Marte, Venus, Mercurio y Plutón en Acuario. La energía acompaña para revisar tus patrones de pensamiento y para ver si hay algo que cambiar en el modo en que procesas la información.

Tip: cómo interpretas lo que sucede determina el sentido.

Ascendente en Capricornio

Información energética importante: Saturno (tu regente) se encuentra dando sus últimos pasos en Piscis y está terminando un tránsito de treinta años por el Zodíaco. No es fácil de nombrar el impacto psíquico de este final de ciclo, pero es bueno tenerlo presente para registrar cómo te estás sintiendo durante estos días. De todos modos, puede ser que se parezca bastante al agotamiento.

Tip: escuchá tu cansancio.

Ascendente en Acuario

En este tiempo, puede que las personas con ascendente en Acuario puedan afianzar pactos y alianzas laborales Shutterstock - Shutterstock

Información importante para vos: tu temporada continúa avanzando intensamente y, además, este fin de semana hay gran disponibilidad energética en tu signo ya que Marte, Venus, Mercurio, Plutón y el Sol se encuentran en Acuario. Es un gran momento para reconocer el poder de la red y de tus contactos para afianzar pactos y alianzas laborales.

Tip: cuidá tu sistema nervioso porque pueden ser días de mucho estímulo.

Ascendente en Piscis

Los recorridos del Sol, Marte, Venus, Mercurio y Plutón en la zona de tu carta natal asociada a los finales traen mucha disponibilidad para que revises tu relación con los cierres. Tal vez estás cerca de terminar algo muy importante para vos y ese hito puede cambiar radicalmente cómo te vinculas con los finales.