Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Capricornio (último signo de Tierra) y esta temporada se siente intensamente porque Venus (planeta de las relaciones), Marte (planeta de la acción) y Mercurio (planeta de la comunicación) también transitan por este signo. Esta predominancia de energía capricorniana realza el valor de la responsabilidad, del compromiso y de la disciplina.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada al trabajo y este fin de semana conecta en conjunción con Venus y el Sol. Esta interacción potencia tus ganas de reconocimiento y de sentir que se valora lo que hacés.

Tip: ¿y vos qué hacés para lograr lo que querés?

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada al extranjero y el sentido vital. Durante estos días interactúa con el Sol (fuente de energía del zodíaco) y con Marte (planeta de la acción) en Capricornio. En términos psicológicos, puede ser que tu faceta exigente esté más a flor de piel que nunca. Es bueno saberlo para no sobrecargarte de expectativas.

Tip: la exigencia tiene un límite.

Ascendente en Géminis

Puede ser momento para que las personas con ascendente en Géminis se involucren en una relación Shutterstock

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal vinculada a la intimidad y lleva a ese ámbito su energía de compromiso. En ese sentido, puede ser una buena oportunidad para involucrarse emocionalmente en una relación o para hacerle lugar a temas difíciles que requieren una elaboración responsable.

Tip: pensá antes de hablar.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo los efectos de la Luna llena en tu signo, procesando tus impresiones e inquietudes. A su vez, este fin de semana se encuentra muy activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja por los tránsitos del Sol, Venus, Marte y Mercurio en Capricornio, tu eje complementario. En términos energéticos, es una buena oportunidad para mostrar tu compromiso afectivo o animarte a poner tus condiciones.

Tip: Vos sos la primera persona que se tiene que valorar a sí misma.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio y estos días conecta en conjunción con Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción). Esta interacción incide en tus ganas de organizarte mejor, de revisar tus hábitos y ver si es posible emprender una mejor administración del tiempo.

Tip: un día a la vez.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta asociada a la identidad y la autoestima. Allí también se encuentran el Sol (fuente de energía del Zodíaco), Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción). Esta gran disponibilidad de energía capricorniana propicia que te pongas en el centro de la escena. En ese sentido, puede ser una buena oportunidad para pensar cómo te relacionas con vos.

Tip: momento de ser protagonista.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio en la zona de tu carta natal asociada a la familia y se va acercando matemáticamente a Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración activa puntos clave de tu carta y pone el foco en tus metas y objetivos a largo plazo, tanto en términos laborales como en términos familiares.

Tip: diseñá tu futuro a conciencia.

Ascendente en Escorpio

Este fin de semana, las personas con ascendente en Escorpio tendrán el foco en la familia Shutterstock

Mientras que Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y la familia, durante estos días el mayor voltaje energético se encuentra en la zona de tu carta asociada a la comunicación porque allí se dan los tránsitos del Sol, Venus, Marte y Mercurio en Capricornio. Es un buen momento para tener una conversación sobre trabajo, sobre vínculos afectivos e incluso para delinear los próximos objetivos del año.

Tip: no desvalorices lo que sí podes hacer.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y va acercándose matemáticamente a Venus (planeta de las relaciones) en Capricornio. Esta configuración pone de relieve qué aspectos de tu pareja y familia están siendo llamados a una expansión y/o reformulación.

Tip: hacelo desde el entusiasmo.

Ascendente en Capricornio

Información importante: tu temporada continúa avanzando y se exacerba el clímax porque el Sol, Marte, Venus y Mercurio transitan por tu signo, lo que potencia tu vitalidad y tesón. Es una gran oportunidad para volver a dar las cartas, para revisar patrones que no te hacen bien y para configurar nuevos objetivos estimulantes y desafiantes para el año nuevo.

Tip: la dirección la estableces vos.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Tauro y poco a poco se va despidiendo de este signo. Este fin de semana el protagonismo está en la zona de tu carta natal asociada a los finales, donde se encuentran el Sol, Venus, Marte y Mercurio transitando por Capricornio. Es una buena oportunidad para asimilar qué te gustaría dejar atrás para comenzar tu temporada más livianamente.

Tip: aceptá tus errores.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) y Saturno (planeta asociado al compromiso) van despidiéndose de sus tránsitos por tu signo. Este fin de semana el foco está en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo, donde el Sol, Venus, Marte y Mercurio transitan por Capricornio. Es un buen momento para reconectar con tus amistades y retomar tu vida social después de unos meses de repliegue.