escuchar

Durante la tarde del jueves 7 de diciembre, México experimentó un terremoto de magnitud 5,7 en la escala de Richter, con epicentro cerca de Chiautla de Tapia, Puebla. No obstante, el reciente evento sismológico rememoró las predicciones hechas por la reconocida pitonisa cubana Mhoni Vidente apenas unos días antes, cuando indicó en el canal de YouTube de El Heraldo de México que podría haber un sismo por estos días.

Esta sorprendente predicción realizada por la astróloga, indicaba que el temblor en México ocurriría este mes, pero en torno a los días 12 y 13. En su momento, ella había estimado que este tendría una magnitud entre 6.1 y 6.7, y donde afirmó que aunque no sería devastador, sí causaría alarma. La vidente asoció este terremoto con una serie de eventos que se desarrollarían en esos meses, que estaban vinculados con la aparición de la “Estrella de Belén”, interpretada como un signo de esperanza y nuevos comienzos.

Anteriormente, la pitonisa se había referido a “un período de tres días de oscuridad” donde la fe y la espiritualidad serían más importantes que nunca. Luego del sismo, que de momento no registró heridos ni daños, muchas personas recordaron no solo la última aparición de Mhoni Vidente en El Heraldo de México, sino también esa primera predicción que realizó sobre la Era de Sagitario.

Si bien el sismo ocurrió días antes de lo que la adivina vaticinó, la predicción resonó en la mente de sus seguidores Archivo

No obstante también indicó que diciembre será un mes de renovación y esperanza, donde ocurrirían varios eventos positivos a nivel mundial, como la liberación de ciudadanos mexicanos en Palestina, así como avances significativos en pos de alcanzar la paz en zonas conflictivas. Además, había aseverado que una de las regiones con mayor influencia positiva sería Sudamérica, donde Argentina, Venezuela y Colombia se encaminaban a cambios esperanzadores.

Sobre el terremoto, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, compartió un mensaje en la red social X (Ex Twitter), donde indicó que “al parecer no fue tan fuerte el temblor” y se comprometió a brindar toda la información disponible a través de las agencias gubernamentales. Por su parte el Servicio Sismológico Nacional de la nación azteca indicó que “Aunque inicialmente fue catalogado como 5,8, luego disminuyó a 5,7″. No obstante, la información aportada por ese organismo especializado todavía es preliminar.

Mhoni vaticinó que enero sería el momento donde el nuevo virus que azota a Asia llegaría a México Mhoni Vidente/Youtube

Una nueva enfermedad

Más allá de los desastres naturales, Mhoni también habló sobre una preocupante situación de salud. Mencionó el desarrollo de un nuevo virus en China e India, causante de neumonía y que afecta principalmente a niños menores de nueve años y adultos mayores. Según sus palabras, este virus ya se habría extendido significativamente en algunas regiones, con el cierre de ciudades y escuelas en China y recomendaciones de retomar el uso de cubrebocas y otras medidas preventivas. Mhoni predijo que este virus llegaría a México a finales de enero, y aprovechó para subrayar la importancia de mantenerse saludables y tomar precauciones.

Las predicciones de Mhoni Vidente resuenan profundamente en un mundo que todavía se recupera muy lentamente de los impactos del COVID-19. Estas advertencias no solo reflejan la realidad de desastres naturales como terremotos, sino también la persistente amenaza de pandemias globales.