Horóscopo de Libra de hoy: sábado 23 de mayo de 2026

Si pretende alcanzar con efectividad todas las metas, sepa que es el momento de enfocar todas sus energías. Recuerde que tendrá que hacerlo en cosas viables y positivas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 23 de mayo

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Se darán las condiciones para lograr un asenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa hace días.

Bienestar: Revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

Bienestar: Debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |