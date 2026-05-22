Horóscopo de Libra de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 22 de mayo

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

Bienestar: Debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Seguramente será un día, donde transitará un estado despreocupado y ambicioso. Tendrá que estar preparado para las determinaciones apasionadas.

Amor: Deje de someterse a las agresiones gratuitas que últimamente le hace su pareja. Si hay algo que le molesta, responda con firmeza y se sentirá mejor con usted mismo.

Riqueza: Aunque no logre ponerse de acuerdo con sus pares, evite discutir con ellos. Si es necesario, reúnanse en grupos y den cada uno su parecer.

Bienestar: Cuide la estabilidad emocional, de lo contrario, su físico podría sufrir las consecuencias. Busque alguna actividad que le permita relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |