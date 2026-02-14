San Valentín: los cuatro signos más apasionados en la intimidad, según el horóscopo

La posición de los astros al momento del nacimiento influye en la conducta íntima de las personas. Los integrantes del zodíaco preparan sus encuentros para celebrar a pleno este 14 de febrero.

Los especialistas detallan las características de cada perfil frente a la intimidad. Este análisis fáctico permite comprender las disposiciones naturales de cada individuo en el plano erótico.

Los cuatro signos más apasionados en la intimidad

Tauro, Leo, Escorpio y Acuario lideran la lista de los perfiles con mayor fogosidad. Sus características astrales les otorgan una disposición natural hacia el placer y la creatividad erótica. La fecha de nacimiento determina estas inclinaciones que afectan el desarrollo de los encuentros físicos. De acuerdo con el tarot y la astrología, el desempeño en el ámbito carnal responde a la configuración de la carta natal.

La influencia de Venus en el erotismo de Tauro

El astro Venus ejerce su regencia sobre este signo de Tierra. Este planeta rige el aspecto amoroso y otorga a los taurinos una personalidad experta en materias sexuales. Un informe de Astroyolo asegura: “Es el más sensual y carnal del Zodiaco”. Su naturaleza se orienta hacia el disfrute de los sentidos y la conexión física profunda.

Los nacidos bajo este signo dedican tiempo considerable al juego previo. Esta etapa preliminar enciende el deseo y aumenta la pasión. Su enfoque busca la satisfacción plena a través de la estimulación constante. La paciencia y la dedicación caracterizan sus vínculos en la habitación.

El signo de Tierra destaca por su dedicación al juego previo para encender el deseo carnal (Pixabay)

La vitalidad física de Leo en el encuentro sexual

Los representantes de este signo de Fuego poseen una energía inagotable. Su capacidad física permite la realización de múltiples encuentros íntimos durante el transcurso de un día. La vitalidad define sus relaciones y los posiciona como amantes activos.

Los leoninos guardan una sensibilidad especial hacia la valoración de su pareja. El medio especializado afirma: “Les gusta que se los recuerde por lo buenos amantes que son”. Esta necesidad de reconocimiento impulsa su desempeño en la intimidad. El orgullo de Leo se nutre de la confirmación externa sobre sus habilidades amatorias. Su entrega es total y busca dejar una huella imborrable en el compañero sentimental.

La necesidad de reconocimiento impulsa el desempeño de Leo en la habitación La Nación

Escorpio y la materialización del deseo

Este signo de Agua destaca por su intensidad emocional y física. La pasión desborda en cada una de sus interacciones íntimas. Estos individuos cuentan con una facilidad natural para que sus fantasías sexuales se vuelvan realidad. La creatividad juega un rol central en su forma de abordar el placer.

Escorpio utiliza su imaginación para enriquecer los vínculos carnales. Su reputación como gran amante surge de su capacidad para concretar sus anhelos más profundos. Los deseos encuentran un camino directo hacia la práctica bajo su influencia. La profundidad de sus emociones se traduce en una entrega física sin restricciones.

Escorpio utiliza su capacidad creativa para transformar las fantasías en realidades físicas Freepik

La apertura experimental de Acuario

Los nacidos bajo este signo de Aire priorizan la complacencia de la pareja. Su mentalidad muestra flexibilidad ante cualquier propuesta sexual que invite a la experimentación. Los acuarianos rechazan los límites convencionales y exploran nuevas formas de satisfacción. Esta característica los vuelve compañeros versátiles en el plano erótico.

La coquetería es un rasgo distintivo de Acuario dentro del horóscopo. Esa picardía se traslada de forma simple hacia la intimidad. La combinación de juego mental y libertad física genera momentos de gran impacto erótico. Su disposición hacia lo novedoso garantiza encuentros dinámicos y originales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.