Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino 2026, que inicia el 17 de febrero, marca la llegada del Año del Caballo de Fuego, un evento de profunda importancia cultural y astrológica en Oriente. Esta festividad, también conocida como Festival de la Primavera, se celebra con un sinfín de tradiciones y rituales milenarios, diseñados para atraer la buena fortuna, la abundancia y la armonía al nuevo ciclo que comienza.

La energía del Caballo de Fuego, que simboliza libertad, independencia, acción, pasión y valentía, augura un año de dinamismo y transformaciones significativas. Según la astróloga Susy Forte, este período es ideal para “avanzar hacia nuestras metas más elevadas”, aunque advierte sobre la impulsividad si no se canaliza con templanza.

El Año Nuevo Chino da inicio al Año del Caballo de Fuego (Web/Aire Digital)

Para canalizar positivamente estas influencias y alejar cualquier energía negativa, las comunidades chinas y de otros países asiáticos se preparan con esmero y siguen costumbres ancestrales que buscan asegurar un futuro próspero.

¿Cuáles son los rituales clave para atraer la buena fortuna en el Año del Caballo de Fuego?

Para recibir el Año del Caballo de Fuego con la mejor energía, se realizan diversos rituales. Incluyen una limpieza profunda del hogar en los días previos, la entrega del tradicional hongbao (sobres rojos con dinero), el uso de fuegos artificiales para ahuyentar malos espíritus y la vestimenta de ropa nueva en colores auspiciosos como el rojo. También es clave la decoración de las casas con símbolos de buena suerte, además de preparar el ambiente para la prosperidad.

Nian es una criatura mitológica china Secretaría de Cultura de la Nación

Todas estas tradiciones ayudan a evitar la llegada de la bestia mítica Nian ―que en chino significa “año”―. Según la mitología china, esta criatura que se asemeja a un buey con cabeza de león y habita debajo del mar solía aterrorizar a la población china. A principios de la primavera, sale de su escondite para atacar a la gente, especialmente a los niños. Ante esta amenaza, los chinos empezaron a hacer diversas acciones para protegerse de esta criatura y alejarla, puesto que descubrieron que le temía a las luces y los ruidos fuertes. Con el paso del tiempo, estas tradiciones se consolidaron como el festejo del nuevo año, en un intento de evitar que vuelva la bestia.

¿Cómo se realiza la limpieza del hogar antes del Año Nuevo Chino?

La limpieza profunda del hogar es un ritual indispensable que se suele hacer los días previos al Año Nuevo Chino. Por lo tanto, hay tiempo de hacerlo hasta el 16 de febrero.

El Feng Shui promueve limpiar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Se debe barrer la suciedad hacia la puerta de entrada con ventanas abiertas. Esta costumbre busca deshacerse de la energía negativa del año anterior y permitir que nuevas oportunidades lleguen. A su vez, se tiran o donan los objetos y muebles rotos o que no se utilicen para evitar que la energía se estanque. Para impulsar la limpieza energética del hogar, se usan sahumerios de sándalo y flores de colores vibrantes.

Cómo hacer la limpieza del hogar en la previa del Año Nuevo Chino Shutterstock

Durante el primer día del año, no se debe barrer ni sacar la basura porque se cree que esto expulsa la buena suerte.

¿En qué consiste el hongbao y qué otros ritos fomentan la prosperidad económica?

El hongbao es una tradición característica de estas celebraciones. Los adultos entregan sobres rojos con dinero a niños y jóvenes solteros, lo que simboliza la transferencia de fortuna. En su interior, deben haber billetes en curso nuevos y deben contener números considerados de buena suerte por la cultura oriental, como el ocho o el nueve; se suele evitar el cuatro porque está asociado a la mala fortuna. Se entregan con ambas manos el 17 de febrero, con un deseo de expansión.

En el Año Nuevo Chino se suelen entregar sobres rojos con dinero ILONA SHOROKHOVA - Freepik

Para mayor prosperidad, se puede recurrir al ritual de las monedas. Implica limpiar ocho monedas con agua y sal, colocarlas en una bolsa roja y visualizarlas con los objetivos económicos el 17 de febrero, para luego ubicarlas en la zona sur del hogar o la billetera.

La ceremonia del arroz y el cuenco de la abundancia también tiene relevancia durante esta fecha. Busca el sustento del hogar: asegura que los recursos de la casa se multipliquen y que la energía de “hambre” o carencia no ingrese al hogar. Para ello, hay que llenar un cuenco con arroz y tres ramas canela, que se coloca en la mesa principal. Antes, se sugiere encender una vela blanca para purificar el ambiente. El recipiente debe permanecer allí con su contenido los primeros 15 días del año lunar hasta la Fiesta de las Linternas.

¿Qué simbolizan la vestimenta, los colores y las decoraciones?

Vestir ropa nueva, especialmente de rojo, es crucial, ya que este color es símbolo de poder, pasión, suerte y confianza en la cultura china. Otros colores auspiciosos son el amarillo, dorado, blanco y verde.

Las decoraciones incluyen farolillos rojos que representan felicidad y carteles con el carácter 福 (fú), que significa “buena fortuna” y se coloca al revés para indicar que la suerte “ha llegado”. Figuras del Caballo de Fuego también adornan los hogares, lo que completa la preparación para el nuevo ciclo.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.