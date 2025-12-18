Las respuestas al crucigrama del jueves 18 de diciembre

El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Tumbo, derribo", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Animal como Pepe, meme de internet". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Garantía de pago

AVAL

5 "La Pulga" para Lionel Messi

APODO

10 Estado de sueño profundo

SOPOR

12 Productos en una caja de Pandora

JOYAS

13 Escoge

ELIGE

14 Realicé una acción

OPERÉ

15 Oriunda, natural

NACIDA

17 Juntan dos o más elementos

UNEN

18 Concierto de un solo artista

RECITAL

20 Extraían algo de dentro

SACABAN

22 Cambios para bien

MEJORAS

24 Haga un hoyo

CAVE

27 "___ Twist", novela de Charles Dickens

OLIVER

29 Ocupé por completo

LLENÉ

31 Subida, elevada

IZADA

32 Tumbo, derribo

ABATO

33 Rompen

RAJAN

34 Usan hilo y aguja

COSEN

35 Canto para adormecer a los niños

NANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Preparen la carne a la parrilla

ASEN

2 Moverse como el buitre

VOLAR

3 Extremos superiores

ÁPICES

4 "Es de suponer..."

LÓGICAMENTE

5 Condimento de olor fuerte

AJO

6 Ponen al alcance de todos

POPULARIZAN

7 Prestan atención

OYEN

8 Regalaré, donaré

DARÉ

9 Sean valientes

OSEN

11 Habla otra vez

REDICE

16 Uno de teclado puede ahorrar muchos clics

ATAJO

19 Derogar una ley

ABOLIR

21 Cuchillo corto

NAVAJA

23 Modelo de automóvil

SEDÁN

24 Sombrero plegable de copa alta

CLAC

25 Blanco

ALBO

26 Mires, observes

VEAS

28 Animal como Pepe, meme de internet

RANA

30 Mil millones de años

EON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.