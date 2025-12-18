Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 18 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Concierto de un solo artista”
El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Tumbo, derribo", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Animal como Pepe, meme de internet". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Garantía de pago
AVAL
5 "La Pulga" para Lionel Messi
APODO
10 Estado de sueño profundo
SOPOR
12 Productos en una caja de Pandora
JOYAS
13 Escoge
ELIGE
14 Realicé una acción
OPERÉ
15 Oriunda, natural
NACIDA
17 Juntan dos o más elementos
UNEN
18 Concierto de un solo artista
RECITAL
20 Extraían algo de dentro
SACABAN
22 Cambios para bien
MEJORAS
24 Haga un hoyo
CAVE
27 "___ Twist", novela de Charles Dickens
OLIVER
29 Ocupé por completo
LLENÉ
31 Subida, elevada
IZADA
32 Tumbo, derribo
ABATO
33 Rompen
RAJAN
34 Usan hilo y aguja
COSEN
35 Canto para adormecer a los niños
NANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Preparen la carne a la parrilla
ASEN
2 Moverse como el buitre
VOLAR
3 Extremos superiores
ÁPICES
4 "Es de suponer..."
LÓGICAMENTE
5 Condimento de olor fuerte
AJO
6 Ponen al alcance de todos
POPULARIZAN
7 Prestan atención
OYEN
8 Regalaré, donaré
DARÉ
9 Sean valientes
OSEN
11 Habla otra vez
REDICE
16 Uno de teclado puede ahorrar muchos clics
ATAJO
19 Derogar una ley
ABOLIR
21 Cuchillo corto
NAVAJA
23 Modelo de automóvil
SEDÁN
24 Sombrero plegable de copa alta
CLAC
25 Blanco
ALBO
26 Mires, observes
VEAS
28 Animal como Pepe, meme de internet
RANA
30 Mil millones de años
EON
