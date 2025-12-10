Las respuestas al crucigrama del 10 de diciembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Envoltorio para proteger objetos que se van a transportar”
LA NACION
El crucigrama de este 10 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 16 debe responder a la definición de qué es “Aprovechamiento excesivo”, mientras que el interrogante 15 (horizontal) se resuelve con la palabra faltante en “Gabriel GARCÍA Márquez: escritor de “La hojarasca”.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Muy seco, el champán
BRUT
5. Sujeto que acumula dinero
AVARO
10. Cultiva la tierra
LABRA
12. Cyrus, cantante de “Angels Like You”
MILEY
13. Observan desde una posición elevada
OTEAN
14. Idioma hablado en Catar
ÁRABE
15. Gabriel Márquez: escritor de “La hojarasca”
GARCÍA
17. Casualidad, acaso
AZAR
18. Envoltorio para proteger objetos que se van a transportar
EMBALAJE
20. Institución de espionaje de EE. UU.
CIA
23. Hasta el momento
AÚN
24. Lil X, rapero
NAS
25. Contrarias a lo esperado
ADVERSAS
28. Sueltan carcajadas
RÍEN
29. Drupas suculentas y oleosas
OLIVAS
33. Disfrutan
GOZAN
35. Levanté (el pelo)
ERICÉ
36. Cerca (2 palabras)
A MANO
37. Centro cultural y comercial de Italia
SIENA
38. Excéntricos, inusitados
RAROS
39. Juntes con nudos
ATES
Verticales
1. Sitio web con publicaciones ordenadas por fecha
BLOG
2. Roedor de patitas cortas
RATA
3. Aplicación para conectar pasajeros con los conductores
UBER
4. Hice líneas, rayé
TRACÉ
5. Quiere profundamente
AMA
6. Que se propaga rápidamente por Internet
VIRAL
7. Caballo con el pelo de color canela
ALAZÁN
8. Descuento de precios
REBAJA
9. Prestares atención
OYERES
11. Dotar de movimiento
ANIMAR
16. Aprovechamiento excesivo
ABUSO
19. Publicación periódica de carácter técnico
ANALES
20. Abastecer una batería
CARGAR
21. Portugués, español o francés
IDIOMA
22. Acostumbrar
AVEZAR
26. Planeta como Plutón
ENANO
27. País de Alepo y Damasco
SIRIA
30. Cong: organización política que existió entre 1954 y 1976
VIET
31. Enfermedad de la piel típica de la adolescencia
ACNÉ
32. “¡No tan tonto!”
SEAS
34. Primera persona plural
NOS
