Las respuestas al crucigrama del 10 de diciembre de 2025

El crucigrama de este 10 de diciembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 16 debe responder a la definición de qué es “Aprovechamiento excesivo”, mientras que el interrogante 15 (horizontal) se resuelve con la palabra faltante en “Gabriel GARCÍA Márquez: escritor de “La hojarasca”.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Muy seco, el champán

BRUT

5. Sujeto que acumula dinero

AVARO

10. Cultiva la tierra

LABRA

12. Cyrus, cantante de “Angels Like You”

MILEY

13. Observan desde una posición elevada

OTEAN

14. Idioma hablado en Catar

ÁRABE

15. Gabriel Márquez: escritor de “La hojarasca”

GARCÍA

17. Casualidad, acaso

AZAR

18. Envoltorio para proteger objetos que se van a transportar

EMBALAJE

20. Institución de espionaje de EE. UU.

CIA

23. Hasta el momento

AÚN

24. Lil X, rapero

NAS

25. Contrarias a lo esperado

ADVERSAS

28. Sueltan carcajadas

RÍEN

29. Drupas suculentas y oleosas

OLIVAS

33. Disfrutan

GOZAN

35. Levanté (el pelo)

ERICÉ

36. Cerca (2 palabras)

A MANO

37. Centro cultural y comercial de Italia

SIENA

38. Excéntricos, inusitados

RAROS

39. Juntes con nudos

ATES

Verticales

1. Sitio web con publicaciones ordenadas por fecha

BLOG

2. Roedor de patitas cortas

RATA

3. Aplicación para conectar pasajeros con los conductores

UBER

4. Hice líneas, rayé

TRACÉ

5. Quiere profundamente

AMA

6. Que se propaga rápidamente por Internet

VIRAL

7. Caballo con el pelo de color canela

ALAZÁN

8. Descuento de precios

REBAJA

9. Prestares atención

OYERES

11. Dotar de movimiento

ANIMAR

16. Aprovechamiento excesivo

ABUSO

19. Publicación periódica de carácter técnico

ANALES

20. Abastecer una batería

CARGAR

21. Portugués, español o francés

IDIOMA

22. Acostumbrar

AVEZAR

26. Planeta como Plutón

ENANO

27. País de Alepo y Damasco

SIRIA

30. Cong: organización política que existió entre 1954 y 1976

VIET

31. Enfermedad de la piel típica de la adolescencia

ACNÉ

32. “¡No tan tonto!”

SEAS

34. Primera persona plural

NOS