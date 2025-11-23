Las respuestas al crucigrama del 23 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Persona que vigila”
LA NACION
El crucigrama de este 23 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es “Persona que vigila”, mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en “Este dinero lo ___ para emergencias.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Sea de utilidad
SIRVA
6. Otra vez (2 palabras)
DE NUEVO
8. Persona que vigila
CENTINELA
10. Reserva para un uso determinado
DESTINA
11. Persona socialmente importante (sigla)
VIP
13. Lámina que cubre la piel de un pez
ESCAMA
14. Antiguo instrumento musical
LIRA
15. Paquete grande y muy apretado
FARDO
16. Afónicos
MUDOS
17. Sentimiento de repulsión hacia algo
ODIO
18. Separación
RECESO
19. Comer en inglés
EAT
20. Realizamos una acción
HICIMOS
21. Tranquilos
SOSEGADOS
23. Tranquilas
SERENAS
24. Se usan para agarrar el balón de rugby
MANOS
Verticales
1. En su silla
SENTADO
2. Con una amistad muy estrecha
ÍNTIMO
3. Pérdida grande de fortuna
RUINA
4. Conducto por donde circula la sangre
VENA
5. Animal como el extinto moa
AVE
6. Definidos
DESCRITOS
7. Borremos de la memoria
OLVIDEMOS
8. Que han sido interrumpidas
CESADAS
9. Con mucho viento (pl.)
AIROSOS
10. Daniel ___: autor de “Robinson Crusoe”
DEFOE
12. Movimientos al caminar
PASOS
14. Cuerdas
LÚCIDAS
16. Banda de “Hijo de la Luna”
MECANO
18. Rectoran
RIGEN
20. Diosa griega del matrimonio
HERA
22. Uno de los hijos de Noé
SEM
