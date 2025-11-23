Las respuestas al crucigrama del 23 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 23 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es “Persona que vigila”, mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en “Este dinero lo ___ para emergencias.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Sea de utilidad

SIRVA

6. Otra vez (2 palabras)

DE NUEVO

8. Persona que vigila

CENTINELA

10. Reserva para un uso determinado

DESTINA

11. Persona socialmente importante (sigla)

VIP

13. Lámina que cubre la piel de un pez

ESCAMA

14. Antiguo instrumento musical

LIRA

15. Paquete grande y muy apretado

FARDO

16. Afónicos

MUDOS

17. Sentimiento de repulsión hacia algo

ODIO

18. Separación

RECESO

19. Comer en inglés

EAT

20. Realizamos una acción

HICIMOS

21. Tranquilos

SOSEGADOS

23. Tranquilas

SERENAS

24. Se usan para agarrar el balón de rugby

MANOS

Verticales

1. En su silla

SENTADO

2. Con una amistad muy estrecha

ÍNTIMO

3. Pérdida grande de fortuna

RUINA

4. Conducto por donde circula la sangre

VENA

5. Animal como el extinto moa

AVE

6. Definidos

DESCRITOS

7. Borremos de la memoria

OLVIDEMOS

8. Que han sido interrumpidas

CESADAS

9. Con mucho viento (pl.)

AIROSOS

10. Daniel ___: autor de “Robinson Crusoe”

DEFOE

12. Movimientos al caminar

PASOS

14. Cuerdas

LÚCIDAS

16. Banda de “Hijo de la Luna”

MECANO

18. Rectoran

RIGEN

20. Diosa griega del matrimonio

HERA

22. Uno de los hijos de Noé

SEM