Las respuestas al crucigrama del 18 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 18 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Elemento químico empleado como blanqueador”, mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en “El ____, escultura de Auguste Rodin”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Elemento químico empleado como blanqueador

CLORO

6. Tienen fe

CREEN

7. Director de un partido político

LÍDER

8. O, en el mapa

OESTE

9. Distintiva

ÚNICA

10. Quiten (el hambre)

MATEN

11. “El ___“, escultura de Auguste Rodin

BESO

12. Aparta

SEPARA

13. Moderada

SENSATA

14. Apreté el paso

ACELERÉ

15. Practica para una prueba

ENTRENA

16. Individuo que representa a alguien

AGENTE

17. Aerolínea low-___: la de bajo costo

COST

18. Prefijo con “metro” o “grado”

CENTI

19. Ventiló

AIREÓ

20. Prefijo que significa “cuatro”

TETRA

21. Ingerir leche como un bebé

MAMAR

22. Uno de los libros proféticos de la Biblia

OSEAS

23. Mes con 31 días

ENERO

Verticales

1. Real Madrid ___ de Fútbol

CLUB

2. Delta Air ___, aerolínea de EE. UU

LINES

3. “La ___“: poema de Homero

ODISEA

4. Vuelve a agrupar

RECONCENTRA

5. Invoca a una deidad

ORA

6. Incurrir en un error

COMETER

7. Volvían a mostrarse

REAPARECÍAN

8. “¿Cómo ___ usted?”

ESTÁ

9. Líquido inflamable y transparente

ÉTER

10. Niña pequeña

NENA

11. Brinqué

SALTÉ

12. Vivías una emoción

SENTÍAS

13. Sumamente grande

ENORME

14. Quitar la inmundicia

ASEAR

15. División de un drama

ACTO

16. Bee ___, grupo de “How Deep Is Your Love”

GEES

17. Ser

ENTE

18. Mamífero con cuernos

TORO

19. Aprecié mucho

AMÉ