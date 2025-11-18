Las respuestas al crucigrama del 18 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Elemento químico empleado como blanqueador”
El crucigrama de este 18 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Elemento químico empleado como blanqueador”, mientras que el interrogante 15 se resuelve con la palabra faltante en “El ____, escultura de Auguste Rodin”. Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Elemento químico empleado como blanqueador
CLORO
6. Tienen fe
CREEN
7. Director de un partido político
LÍDER
8. O, en el mapa
OESTE
9. Distintiva
ÚNICA
10. Quiten (el hambre)
MATEN
11. “El ___“, escultura de Auguste Rodin
BESO
12. Aparta
SEPARA
13. Moderada
SENSATA
14. Apreté el paso
ACELERÉ
15. Practica para una prueba
ENTRENA
16. Individuo que representa a alguien
AGENTE
17. Aerolínea low-___: la de bajo costo
COST
18. Prefijo con “metro” o “grado”
CENTI
19. Ventiló
AIREÓ
20. Prefijo que significa “cuatro”
TETRA
21. Ingerir leche como un bebé
MAMAR
22. Uno de los libros proféticos de la Biblia
OSEAS
23. Mes con 31 días
ENERO
Verticales
1. Real Madrid ___ de Fútbol
CLUB
2. Delta Air ___, aerolínea de EE. UU
LINES
3. “La ___“: poema de Homero
ODISEA
4. Vuelve a agrupar
RECONCENTRA
5. Invoca a una deidad
ORA
6. Incurrir en un error
COMETER
7. Volvían a mostrarse
REAPARECÍAN
8. “¿Cómo ___ usted?”
ESTÁ
9. Líquido inflamable y transparente
ÉTER
10. Niña pequeña
NENA
11. Brinqué
SALTÉ
12. Vivías una emoción
SENTÍAS
13. Sumamente grande
ENORME
14. Quitar la inmundicia
ASEAR
15. División de un drama
ACTO
16. Bee ___, grupo de “How Deep Is Your Love”
GEES
17. Ser
ENTE
18. Mamífero con cuernos
TORO
19. Aprecié mucho
AMÉ
