Las respuestas al crucigrama del 24 de noviembre 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Calcetín”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 24 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 3 debe responder a la definición de qué es “Capital (de facto) de Suiza”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Channing __, actor de ‘Magic Mike’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Tienen sitio
CABEN
6. Nacida en Cerdeña
SARDA
11. Arriba a un lugar
LLEGA
12. Botella de ___: superficie que no tiene interior ni exterior
KLEIN
13. Terrible, inhumano
ATROZ
14. Guerra santa de los musulmanes
YIHAD
15. Domadas
MANSAS
17. Comida que se hace por la noche
CENA
18. Hembra de un animal polar blanco
OSA
19. Hacer más pura una sustancia
REFINAR
21. Calcetín
MEDIA
22. Lo que pesas antes del viaje
MALETAS
25. Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo
OIT
28. Abierto en Dallas
OPEN
29. Muy claro
NÍTIDO
31. Channing __, actor de ‘Magic Mike’
TATUM
33. Unir pedazos de tela con hilo y aguja
COSER
34. Agrega, incorpora
AÑADE
35. Úlceras en la mucosa bucal
AFTAS
36. Alejadas de otras personas
SOLAS
37. Superficie pisada
SUELO
Verticales
1. Pido con desesperación
CLAMO
2. Notas que rompen cristales
ALTAS
3. Capital (de facto) de Suiza
BERNA
4. Personalidades hinchadas
EGOS
5. Ciudad de Palestina, en Galilea
NAZARET
6. Cielo en inglés
SKY
7. ___ Keys, cantante de EE. UU.
ALICIA
8. Persona mantenida cautiva
REHÉN
9. Diosa romana de la caza y la naturaleza
DIANA
10. Trasladarse de un lugar a otro
ANDAR
16. Modelo de automóvil
SEDÁN
20. Leyes que Newton firmó
FÍSICAS
21. Pequeña , chica o delgada
MENUDA
22. Partículas de polvo
MOTAS
23. Agarro con la mano
APAÑO
24. Que puede ocasionar la muerte
LETAL
25. Escuchaste
OÍSTE
26. Perfecto en teoría
IDEAL
27. Tronco del cuerpo humano
TORSO
30. Cuajada de origen oriental
TOFU
32. Parte del medio de la fecha
MES
Otras noticias de Audiencia
Más leídas
- 1
La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario
- 2
Sorteo del Mundial 2026: la FIFA tomó una medida para intentar evitar que Argentina y España se crucen antes de la final
- 3
La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano
- 4
El Vaticano reivindica la monogamia y publica un documento doctrinal que cuestiona el avance del poliamor