Las respuestas al crucigrama del 24 de noviembre 2025

El crucigrama de este 24 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 3 debe responder a la definición de qué es “Capital (de facto) de Suiza”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Channing __, actor de ‘Magic Mike’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Tienen sitio

CABEN

6. Nacida en Cerdeña

SARDA

11. Arriba a un lugar

LLEGA

12. Botella de ___: superficie que no tiene interior ni exterior

KLEIN

13. Terrible, inhumano

ATROZ

14. Guerra santa de los musulmanes

YIHAD

15. Domadas

MANSAS

17. Comida que se hace por la noche

CENA

18. Hembra de un animal polar blanco

OSA

19. Hacer más pura una sustancia

REFINAR

21. Calcetín

MEDIA

22. Lo que pesas antes del viaje

MALETAS

25. Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo

OIT

28. Abierto en Dallas

OPEN

29. Muy claro

NÍTIDO

31. Channing __, actor de ‘Magic Mike’

TATUM

33. Unir pedazos de tela con hilo y aguja

COSER

34. Agrega, incorpora

AÑADE

35. Úlceras en la mucosa bucal

AFTAS

36. Alejadas de otras personas

SOLAS

37. Superficie pisada

SUELO

Verticales

1. Pido con desesperación

CLAMO

2. Notas que rompen cristales

ALTAS

3. Capital (de facto) de Suiza

BERNA

4. Personalidades hinchadas

EGOS

5. Ciudad de Palestina, en Galilea

NAZARET

6. Cielo en inglés

SKY

7. ___ Keys, cantante de EE. UU.

ALICIA

8. Persona mantenida cautiva

REHÉN

9. Diosa romana de la caza y la naturaleza

DIANA

10. Trasladarse de un lugar a otro

ANDAR

16. Modelo de automóvil

SEDÁN

20. Leyes que Newton firmó

FÍSICAS

21. Pequeña , chica o delgada

MENUDA

22. Partículas de polvo

MOTAS

23. Agarro con la mano

APAÑO

24. Que puede ocasionar la muerte

LETAL

25. Escuchaste

OÍSTE

26. Perfecto en teoría

IDEAL

27. Tronco del cuerpo humano

TORSO

30. Cuajada de origen oriental

TOFU

32. Parte del medio de la fecha

MES