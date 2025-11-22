Las respuestas al crucigrama del 22 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Gran desastre”
El crucigrama de este 22 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Chris ___, actor norteamericano”, mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en “Puede ser comprada descremada.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Chris ___, actor norteamericano
PRATT
6. “___ y el Oso”, serie infantil
MASHA
11. Puede ser comprada descremada
LECHE
12. Tienes fe
CREES
13. Hacer más líquida una crema
AGUAR
14. Hice menos espeso
DILUÍ
15. No ahorran
GASTAN
17. Animales estudiados por el ornitólogo
AVES
18. “Who ___ You”, canción de la banda The Who
ARE
19. Desenredar el pelo
PEINAR
21. Merecedora
DIGNA
22. Britney ___, cantante de “Oops!... I Did It Again”
SPEARS
24. 601, en números romanos
DCI
27. Dios que inspiró el nombre de jueves en inglés (Thursday)
THOR
28. Doradas
ÁUREAS
30. ___ Stalin, líder soviético
IÓSIF
32. Que resbala fácilmente
LÁBIL
33. Animal que puede ser cazado
PRESA
34. Amparo
AYUDA
35. Observan desde una posición elevada
OTEAN
36. A ___: de vez en cuando
RATOS
Verticales
1. Gran desastre
PLAGA
2. Mojar
REGAR
3. Delaté
ACUSÉ
4. Ese o esa en inglés
THAT
5. Tratamiento de las enfermedades
TERAPIA
6. 1400, en números romanos
MCD
7. ___ Grande, cantante norteamericana
ARIANA
8. Floresta
SELVA
9. Tag ___, marca de relojes
HEUER
10. Cuna de San Francisco
ASÍS
16. Nota musical que dura la mitad de una blanca
NEGRA
20. País como Madagascar o Cuba
INSULAR
21. Cómico (2 palabras)
DE RISA
22. Pantalón corto
SHORT
23. Tiene, dispone
POSEE
24. Primera presentación en público de un artista
DEBUT
25. Que ha perdido el equilibrio
CAÍDO
26. Partes del archipiélago
ISLAS
27. Modelo
TIPO
29. Línea larga y fina
RAYA
31. Entusiasta de un artista
FAN
