Las respuestas al crucigrama del 22 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 22 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Chris ___, actor norteamericano”, mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en “Puede ser comprada descremada.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Chris ___, actor norteamericano

PRATT

6. “___ y el Oso”, serie infantil

MASHA

11. Puede ser comprada descremada

LECHE

12. Tienes fe

CREES

13. Hacer más líquida una crema

AGUAR

14. Hice menos espeso

DILUÍ

15. No ahorran

GASTAN

17. Animales estudiados por el ornitólogo

AVES

18. “Who ___ You”, canción de la banda The Who

ARE

19. Desenredar el pelo

PEINAR

21. Merecedora

DIGNA

22. Britney ___, cantante de “Oops!... I Did It Again”

SPEARS

24. 601, en números romanos

DCI

27. Dios que inspiró el nombre de jueves en inglés (Thursday)

THOR

28. Doradas

ÁUREAS

30. ___ Stalin, líder soviético

IÓSIF

32. Que resbala fácilmente

LÁBIL

33. Animal que puede ser cazado

PRESA

34. Amparo

AYUDA

35. Observan desde una posición elevada

OTEAN

36. A ___: de vez en cuando

RATOS

Verticales

1. Gran desastre

PLAGA

2. Mojar

REGAR

3. Delaté

ACUSÉ

4. Ese o esa en inglés

THAT

5. Tratamiento de las enfermedades

TERAPIA

6. 1400, en números romanos

MCD

7. ___ Grande, cantante norteamericana

ARIANA

8. Floresta

SELVA

9. Tag ___, marca de relojes

HEUER

10. Cuna de San Francisco

ASÍS

16. Nota musical que dura la mitad de una blanca

NEGRA

20. País como Madagascar o Cuba

INSULAR

21. Cómico (2 palabras)

DE RISA

22. Pantalón corto

SHORT

23. Tiene, dispone

POSEE

24. Primera presentación en público de un artista

DEBUT

25. Que ha perdido el equilibrio

CAÍDO

26. Partes del archipiélago

ISLAS

27. Modelo

TIPO

29. Línea larga y fina

RAYA

31. Entusiasta de un artista

FAN