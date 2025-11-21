Las respuestas al crucigrama del 21 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Estrella en inglés”
El crucigrama de este 21 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Estrella en inglés”, mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en “___ de los Libres: ciudad de la Argentina.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Estrella en inglés
STAR
5. Dios con el martillo Mjölnir
THOR
9. Habitación de lujo de un hotel
SUITE
10. ___ urbana: grupo como los hippies
TRIBU
11. Perfectos, divinos
CELESTIALES
13. ___ Gucci, diseñador de moda
ALDO
14. Descansó
REPOSÓ
15. Institución del idioma español (sigla)
RAE
16. Que tienen el cabello blanco (fem.)
CANOSAS
17. Licencias
PASES
18. Propulsen
EMPUJEN
21. Estilo musical de Michael Jackson
POP
24. ___ Collie: raza de perro
BORDER
25. Urbano I fue uno
PAPA
26. Espantosas
ATERRADORAS
28. Compañero amoroso
NOVIO
29. Singular
UNICO
30. El cráneo, por su constitución
OSEO
31. Escuchará
OIRÁ
Verticales
1. Parte del tacón
SUELA
2. Camión la lleva
TILDE
3. Que niega la existencia de cualquier Dios
ATEO
4. ___ nullius cosa de nadie en latín
RES
5. Pedazos viejos de telas
TRAPOS
6. Filamentos
HILOS
7. Candidata para la cirugía bariátrica
OBESA
8. Los ciudadanos de San Petersburgo
RUSOS
9. Enemigo de Simba en “El rey león”
SCAR
10. Poseen, disponen
TIENEN
12. La parte opuesta a la delantera
TRASERA
16. Empleado que recibe pagos
CAJERO
17. Deterioró
PUDRIÓ
18. Árbol de madera muy negra
ÉBANO
19. Vehículos de dos ruedas
MOTOS
20. Adivina el futuro
PREVÉ
21. Dar a luz
PARIR
22. Que no deja pasar la luz (fem.)
OPACA
23. ___ de los Libres: ciudad de la Argentina
PASO
25. Caballo de cierta raza de poca alzada
PONI
27. Pareja musical
DÚO
