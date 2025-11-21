Las respuestas al crucigrama del 21 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 21 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Estrella en inglés”, mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en “___ de los Libres: ciudad de la Argentina.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Estrella en inglés

STAR

5. Dios con el martillo Mjölnir

THOR

9. Habitación de lujo de un hotel

SUITE

10. ___ urbana: grupo como los hippies

TRIBU

11. Perfectos, divinos

CELESTIALES

13. ___ Gucci, diseñador de moda

ALDO

14. Descansó

REPOSÓ

15. Institución del idioma español (sigla)

RAE

16. Que tienen el cabello blanco (fem.)

CANOSAS

17. Licencias

PASES

18. Propulsen

EMPUJEN

21. Estilo musical de Michael Jackson

POP

24. ___ Collie: raza de perro

BORDER

25. Urbano I fue uno

PAPA

26. Espantosas

ATERRADORAS

28. Compañero amoroso

NOVIO

29. Singular

UNICO

30. El cráneo, por su constitución

OSEO

31. Escuchará

OIRÁ

Verticales

1. Parte del tacón

SUELA

2. Camión la lleva

TILDE

3. Que niega la existencia de cualquier Dios

ATEO

4. ___ nullius cosa de nadie en latín

RES

5. Pedazos viejos de telas

TRAPOS

6. Filamentos

HILOS

7. Candidata para la cirugía bariátrica

OBESA

8. Los ciudadanos de San Petersburgo

RUSOS

9. Enemigo de Simba en “El rey león”

SCAR

10. Poseen, disponen

TIENEN

12. La parte opuesta a la delantera

TRASERA

16. Empleado que recibe pagos

CAJERO

17. Deterioró

PUDRIÓ

18. Árbol de madera muy negra

ÉBANO

19. Vehículos de dos ruedas

MOTOS

20. Adivina el futuro

PREVÉ

21. Dar a luz

PARIR

22. Que no deja pasar la luz (fem.)

OPACA

23. ___ de los Libres: ciudad de la Argentina

PASO

25. Caballo de cierta raza de poca alzada

PONI

27. Pareja musical

DÚO