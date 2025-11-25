Las respuestas al crucigrama del 25 de noviembre 2025

El crucigrama de este 25 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 6 debe responder a la definición de qué es “Río de Rusia”, mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en “Metedura de ___: equivocación.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Quedarse quieto para retrato

POSAR

6. Estado de Salt Lake City

UTAH

10. Organismo unicelular

AMEBA

11. Barrena para taladrar

BROCA

12. Sujeté

LIGUÉ

13. Bombear el corazón

LATIR

14. Marca de portátiles

ASUS

15. Canción romántica de ritmo suave y melodioso

BALADA

16. Causaron ruido

SONARON

18. ‘No le quite ___ ojos de encima’

LOS

19. Recorrido de vigilancia

RONDA

21. Las primeras letras

ABC

24. Paños para secarse

TOALLAS

28. Señales que dejan huella

MARCAS

30. Metedura de ___: equivocación

PATA

31. Pan en inglés

BREAD

32. Relativo a la navegación

NAVAL

33. Doy por concluido

ACABO

34. Temeraria y arriesgada

OSADA

35. Bueno para la salud

SANO

36. Vivir habitualmente

MORAR

Verticales

1. Partes de una hélice

PALAS

2. Hacer caso ___: no hacer caso

OMISO

3. Preposición que significa ‘conforme’

SEGÚN

4. Aprovecharse excesivamente

ABUSAR

5. Institución de regularización lingüística del español

RAE

6. Río de Rusia

URAL

7. Resultado de una suma

TOTAL

8. ___ sulfúrico, líquido cáustico

ÁCIDO

9. Producirás, llevarás a cabo

HARÁS

11. Poco dura

BLANDA

15. Títulos de deuda pública

BONOS

17. Girado

ROTADO

20. Aprovechando la ocasión (2 palabras)

AL PASO

21. Las dos, sin excepción

AMBAS

22. Embarcación pequeña

BARCA

23. Forman algo nuevo

CREAN

25. Desinfectar con agua

LAVAR

26. Unida con nudos

ATADA

27. Desierto como el de Uyuni

SALAR

29. ___ Verde, país de África en el océano Atlántico

CABO

32. ___ Pen: capital de Camboya

NOM