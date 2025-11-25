Las respuestas al crucigrama del 25 de noviembre 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Organismo unicelular”
LA NACION
El crucigrama de este 25 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 6 debe responder a la definición de qué es “Río de Rusia”, mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en “Metedura de ___: equivocación.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Quedarse quieto para retrato
POSAR
6. Estado de Salt Lake City
UTAH
10. Organismo unicelular
AMEBA
11. Barrena para taladrar
BROCA
12. Sujeté
LIGUÉ
13. Bombear el corazón
LATIR
14. Marca de portátiles
ASUS
15. Canción romántica de ritmo suave y melodioso
BALADA
16. Causaron ruido
SONARON
18. ‘No le quite ___ ojos de encima’
LOS
19. Recorrido de vigilancia
RONDA
21. Las primeras letras
ABC
24. Paños para secarse
TOALLAS
28. Señales que dejan huella
MARCAS
30. Metedura de ___: equivocación
PATA
31. Pan en inglés
BREAD
32. Relativo a la navegación
NAVAL
33. Doy por concluido
ACABO
34. Temeraria y arriesgada
OSADA
35. Bueno para la salud
SANO
36. Vivir habitualmente
MORAR
Verticales
1. Partes de una hélice
PALAS
2. Hacer caso ___: no hacer caso
OMISO
3. Preposición que significa ‘conforme’
SEGÚN
4. Aprovecharse excesivamente
ABUSAR
5. Institución de regularización lingüística del español
RAE
6. Río de Rusia
URAL
7. Resultado de una suma
TOTAL
8. ___ sulfúrico, líquido cáustico
ÁCIDO
9. Producirás, llevarás a cabo
HARÁS
11. Poco dura
BLANDA
15. Títulos de deuda pública
BONOS
17. Girado
ROTADO
20. Aprovechando la ocasión (2 palabras)
AL PASO
21. Las dos, sin excepción
AMBAS
22. Embarcación pequeña
BARCA
23. Forman algo nuevo
CREAN
25. Desinfectar con agua
LAVAR
26. Unida con nudos
ATADA
27. Desierto como el de Uyuni
SALAR
29. ___ Verde, país de África en el océano Atlántico
CABO
32. ___ Pen: capital de Camboya
NOM
